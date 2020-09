Zábavný dětský den a pro děti a jejich rodiče připravil na svatováclavské pondělí 28. září Adam Pelta ve spolupráci s produkční společností Sportima, Fotbalovou akademií Jablonec a Jiskrou Mšeno. Ve sportovním areálu v Mozartově ulici v Jablonci nad Nisou od 10 do 18 hodin čeká na malé i velké bohatý program, zábava, fotbal v mnoha jeho podobách a hlavně pohyb.

Po celý den budou probíhat fotbalové zápasy, v nichž se utkají hráči všech dětských i juniorských kategorií a od 16 hodin proti sobě nastoupí hráči FK Jablonec B proti týmu Jiskra Mšeno. „Tradičním fotbalovým dnem nechceme jen nalákat malé kluky a holky do fotbalové přípravky, chceme ukázat hlavně to, že pohyb je radost a důležitá součást života nejen pro děti, ale i pro dospělé,“ říká hlavní pořadatel Adam Pelta.

MOHOU VYZKOUŠET NOVINKY

Důležitým posláním Fotbalového dne je propagace pohybové gramotnosti, kterou si vzala na starost společnost Sportima. Ta do Jablonce opět přiveze barevné měkké hranoly, půlválce, kruhy a žíněnky, na kterých si děti mohou vyzkoušet svou šikovnost beze strachu z úrazu. Sestavu Rinogym už jablonecké děti i jejich rodiče měli možnost poznat na Sportima cupu v Městské hale letos v lednu.

„Dětskému sportování a pohybu vůbec se věnujeme už přes 20 let. Ten posun v pohybové výbavě dětí vidíme a musím říct, že to není posun pozitivní. Je mnoho dětí, které se ve čtyřech letech neumí ani pořádně předklonit, běhat, nebo střídat nohy při chůzi po schodech, a to chceme změnit,“ říká odhodlaně majitel a šéf společnosti Sportima Pavel Jakubec.

CHCETE UMĚT TEQBALL?

Po celý den budou v areálu v Mozartově ulici probíhat i různé zábavné soutěže pro děti a jejich rodiče nebo prarodiče. Vedle fotbalu a měkkých gymnastických prvků si rodiče i děti mohou pod dohledem zkušených lektorů vyzkoušet například také teqball, což je hra, která je velmi podobná nohejbalu, jen se hraje na speciálním stole. Vstup na den plný sportu, hudby a zábavy je zdarma.