Stejně jako hráči se už oba těšili na první fotbalové utkání, které se na Pěnčíně od začátku koronavirové karantény hrálo.

Zápas ukončil byť krátkou jarní sezónu. Vedení klubu už ale přemýšlí o další, která odstartuje koncem srpna.

„Určitě chceme bojovat o horní příčky tabulky. Daří se nám mužstvo okysličit novými posilami. Některé máme ještě v hledáčku a během dalších týdnů s nimi budeme jednat. Za měsíc budeme mít jasno. Někteří hráči z Jablonce mají sami chuť a zájem hrát na Pěnčíně, kde dostanou více příležitostí. A pokud chuť hrát mají, tak také hledají klub, který má úroveň a nabízí dobré podmínky,“ uvedl prezident Strnad.

Co ho tíží, je nedostatek mládeže. Mládežnický tým mají jeden, obětavě a kvalitně ho vede Eduard Brečko. „V mládeži cítím naši Achillovu patu nejvíc. Počet mládežnických družstev podmiňuje také postup do vyšší soutěže. Takže nad tím se budeme muset zamyslet v případě, že se nám bude dařit. Podmínky kolem mládeže jsou dané a musíme je respektovat. Když budeme mít šanci hrát ve vyšší soutěži, budeme to řešit,“ zdůraznil Strnad.



Viceprezidentem klubu je Jiří Najman. Ten se v pěnčínském fotbale pohybuje už od svých žákovských let. Také on si oddychl, když hráči nastoupili konečně k přátelskému zápasu a hřiště ožilo. Věří, že na podzim uspějí co nejlépe.

„Máme nové hráče, bylo dnes vidět, že herně jsou dobří. Pět hráčů bylo na střídačce a trenér je už v prvním poločase všechny prostřídal, aby viděl, jak hrají, což bylo velmi dobře. Jsem taky rád, že dorazilo hodně fanoušků. A těší mě i jejich odezva. Když s nimi mluvím, jsou s naším fotbalem spokojení. A dnes dorazili i fanoušci Brodu,“ dodal s úsměvem Jiří Najman.