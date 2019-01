Ayia Napa (Kypr) / Druhou zprávu ze soustředění Jablonce na Kypru zaslal jablonecký lékař FK 97 MUDr. Libor Hanuš. „Ve středu jsme hráli s Teplicemi. Reportáž z tohoto utkání je již na naší webové stránce.

Jablonec na Kypru, trénink úterý, zleva Josef Hamous, Muris Mešanovič a Pavel Eliáš. | Foto: Deník/ Libor Hanuš

Na tomto místě bych chtěl zdůraznit, že reportáže z utkání, vyjadřování se k výkonu našeho mužstva atd. nejsou mým dílem. Posílám podle dohody s redakcí jabloneckého Deníku jen postřehy z místa a okolí. Nic fotbalově odborného. To ponechávám na ty, kterým to přísluší. Trenéry, ředitele klubu apod.

Přípravný zápas

Jen snad několik poznámek k utkání. Naše mužstvo hrálo každý poločas s úplně jinými sestavami. První poločas jedenáct hráčů a druhý poločas druhých jedenáct hráčů. Teplice to však měly jinak. Hrály v podstatě celé utkání s jednou sestavou, když vystřídaly tak tři až čtyři hráče.

Hráli jsme na avizovaném hlavním hřišti místního klubu Ayia Napa. Toto hřiště však osiřelo, protože Ayia Napa hraje svá domácí utkání v nedalekém Paralimni. V loňské sezoně hráli určitě první kyperskou ligu. Zda ji hrají současnou sezonu nevím. Asi spíše spadli do druhé ligy.

Utkání řídili kyperští rozhodčí, kde především ten hlavní se do hry moc nepletl a ponechával utkání volný průběh. Jeho přístupu využívali svými zákroky oba stopeři Teplic Klein a Lukáš, když hra hlavně Kleina připomínala hru velmi kvalitního ragbisty. Tento hráč také v poslední minutě prvního poločasu sáhl na hlavičku nabíhajícího Necida, který by zcela nepochybně vyrovnával do prázdné branky. Utkání tedy vlastně skončilo remízou 1:1.

Týmů ubývá

Co se týče soustředění v Ayia Napě, pak je zde velký rozdíl proti letům minulým. Ještě tak před dvěma až třemi roky byla všechna hřiště plná. Bylo zde deset až patnáct mužstev, která zde trénovala a často mezi sebou hrála přípravná utkání. Bylo to fajn pro takové fandy jako jsem například já, protože se dalo zhlédnout každý den několik utkání.

Jezdili sem hlavně Srbové, Bulhaři, Korejci. Byli zde i Rusové (CSKA Moskva atd). K dnešnímu dni jsou na oněch cca patnácti hřištích tři mužstva. My, Teplice a ve čtvrtek odletivší Mladá Boleslav. Toť vše.

Zde jen poznámka. Na dopolední trénink jsem jel na vypůjčeném kole a tréninkové pokyny Petra Rady jsem slyšel (a to jsem byl na vyšetření na ušním oddělení s nedoslýchavostí) již dole u moře. Takový jeden kilometr od hřiště.

Teplice mají plac hned pod námi, takže „Radovo rádio“ běželo po celou dobu našeho tréninku. Co se týče náplně dnešního tréninku Teplic, pak byl úplně stejný jako v Jablonci v tuto dobu před rokem.

Málo mužstev na Kypru má údajně několik příčin. Jednou z nich je prý i to, že např. Srbové potřebují ke vstupu do EU resp. na Kypr vízum.

Jinak se nám postupně vylepšuje počasí. Ve čtvrtek bylo skoro jasno. Fouká ale studený severní vítr, takže to bylo stále na bundu.

Pravidelný režim

Od čtvrtka mají hráči pravidelný režim ve dni, kdy nehrajeme zápas. V 8.00 snídaně, v 9.45 odjezd na trénink, ten pak začíná v 10.00. Ve 12.00 oběd. 15.15 odjezd na odpolední trénink, který je od 15.30.

Od 18.00 regenerace a rehabilitace. V 19.00 večeře. Ve 22 až 23.00 večerka.

Platí se eury

Na Kypru se místo librami platí již eury. Teprve nyní vynikne, že je zde poměrně draho. U libry jsme pořádně neznali kurs a stále jsme to všelijak přepočítávali na koruny. Na eura jsme však již zvyklí z Rakouska a Německa, kam skoro každý běžně jezdí, takže je možné přímé srovnání.

Příště se ozvu asi až po utkání s Korejci, které máme hrát v sobotu v Larnace.

LIBOR HANUŠ

lékař FK Jablonec 97 a zvláštní

zpravodaj jabloneckého Deníku