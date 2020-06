„Byl to už devátý turnaj, který jsme pořádali pro věkovou kategorii U7 a mladší, tedy pro ročník narození 2013 a mladší. Turnaj se nazývá Liga mistrů U7 Jablonecka. V Hamrech se sešlo čtyřicet osm dětí, které jsme rozdělili do šestnácti týmů po třech,“ uvedl k akci sekretář mládeže Fotbalové akademie Jablonec Milan Kykal.

Právě Fotbalová akademie byla pořadatelem turnaje. Malí fotbalisté i fotbalistky odehráli na všech hřištích celkem jedenáct kol. Do Hamrů se sjely fotbalové naděje z Desné, Tanvaldu, Železného Brodu a Semil.

Za pořadatelské barvy nastoupila dvě mužstva. A jak si Jablonečtí vedli? „V tomto turnaji nehráli za svoje zelenobílé barvy. Měli jsme pro účastníky připravených šestnáct sad dresů nejlepších a nejznámějších týmů. Hráče jsme rozlosovali do trojic a každá trojice oblékla dresy jednoho z těchto evropských fotbalových týmů. Takže na hřišti se utkaly třeba Borussia Dortmund se Spartou Praha a další. Hrály náhodné trojice, které se navzájem vůbec neznaly. A navíc si ještě vylosovaly mezi s sebou kapitána,“ popsal zajímavý nápad organizátorů Milan Kykal.



A dalším podnětným nápadem bylo to, že pořadatelé požádali rodiče kapitána týmu, aby po dobu turnaje tuto trojici koučoval. „Rodiče to zatím vždycky vzali výborně, nikdo neodmítl. Každý zápas trval šest minut. Chuť a bojovnost všech účastníků byla obdivuhodná,“ řekl k atmosféře turnaje Milan Kykal.



Každý jmenovaný trenér obdržel rozpis zápasů a dostal za úkol poznamenávat si počet branek vstřelených a obdržených.

Právě to byl hlavní ukazatel, podle kterého organizátoři pak vyhlásili závěrečné pořadí. „Nešlo nám o výsledky v zápasech, ale o počet gólů, který jednotlivé trojice daly,“ řekl pořadatel. V pořadí už devátý turnaj, který se pro mládež z celého Jablonecka konal, byl v režii Fotbalové akademie Jablonec.

„Mrzelo nás, že se ani na opakované pozvání nezúčastnil někdo ze zástupců Okresního fotbalového svazu. Všichni víme, že mládež v každém sportu je prioritou a je velmi důležitá. A že i ve fotbalu jsme rádi za každého nového zájemce, který si najde k fotbalu cestu,“ zdůraznil sekretář Fotbalové akademie. A právě proto na úseku mládeže jabloneckého FK podobné akce pro fotbalový potěr opakovaně připravují a věří, že v dětech podpoří chuť ke sportu, k fotbalu, k tomu, najít v něm nové kamarády a naučit se něco nového.



„Potěšilo nás, že na samém začátku, když jsme s tímto nápadem přišli, se k nám přidaly hned Velké Hamry a Tanvald. Rozhodli jsme se takový turnaj zorganizovat proto, že nic podobného na okrese pro předpřípravky nebylo. A i ty nejmenší děti si chtějí poměřit síly se soupeři stejného věku, bojovat o balóny a hlavně dávat góly,“ připomenul Kykal.

Fotbalový potěr z jabloneckého okresu dokázal, že ho fotbal baví. Pořadatelé potěšil zájem rodičů. Ti se ve sportovním areálu sešli a svým ratolestem a týmům, ve kterých hrály, hlasitě fandili, povzbuzovali je a udávali rady, jak zdolat soupeře.