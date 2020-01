S ohledem na třídenní turnaj oba jablonecké výběry vyrážely s předstihem již ve čtvrtek. Tisícikilometrovou vzdálenost si všichni zpestřili návštěvou v německém HSV Hamburg spojenou s prohlídkou stadionu. Druhý den, v rámci předzápasového tréninku, jablonecký tým mile přivítalo vedení místní akademie Odense OB.

První zápasy turnaje čekaly na oba týmy ve večerních hodinách. Turnaje Kai Thor Cup 2020 a BC Catering Cup 2020 se hrály souběžně v areálu tréninkového centra. Kromě jabloneckého týmu se zúčastnily týmy Odense OB, 1. FC Union Berlin, IFK Norköpping, Vitesse Arnhem, Van Riemsdijk Sports Amsterodam, Pogoń Szczecin, BK Aalborg a BK Häcken. Týmy byly rozdělené do dvou skupin po čtyřech a jejich vítězové se utkali ve finále. Tam se probojovalo místní Odense OB a dorostenecké áčko FK Jablonec. V atraktivním finálovém souboji bohužel borci z Jablonce prohráli a získali tak stříbrnou příčku.

Hlavní trenér C dorostu U17 Josef Just k zajímavé akci uvedl: „Po dvouměsíčním volnu a třech trénincích jsme vycestovali na výborně obsazený turnaj, na kterém jsme měli jednoznačně nejmladší tým vybraný z hráčů U16 a U17. Zároveň několik našich hráčů se nemohlo uvolnit ze školy, takže jsme je nemohli nominovat. To nám znemožnilo konkurovat soupeřům a konfrontace proti hráčům evropských akademií se nepovedla. Pokud by se turnaj konal o dva měsíce později, srovnání by bylo jistě lepší. Kromě zápasů bylo velkým pozitivem srovnání úrovně evropských akademií, jejich fungování a podmínek, v jakých trénují.“

Soupiska U17: Reiner, Yerasov – Plechatý, Šťovíček, Řezníček, Drda, Linhart, Wagenknecht, Bím, Phan, Novák, Polák, Nykrín, Malý, Šebek, Svrček, Bartoš.

Realizační tým U17: Josef Just, Karel Vokál, Jan Jisl, Karel Novák.

Hlavní trenér Zdeněk Bryscejn (A dorost, U19) komentoval výjezd slovy: „Vzhledem k tomu, že jsme měli hodně zraněných hráčů (4 hráči jsou po operaci), odjížděli jsme na turnaj s velkým respektem. Rád bych pochválil spolupráci s trenérem Jablonce B Jaroslavem Vodičkou, který nám uvolnil několik jeho hráčů a tím mi značně pomohl s nominací. Nedokážu si představit, jak by všechno probíhalo, kdyby se turnaje nezúčastnili hráči jako Fiala, Körber, Podzimek, Černák a Kinčl. Podle regulí mohl každý tým také nominovat až tři hráče ročníku 2000 a jak jsme poznali, všechny týmy tuto možnost plně využily.“

Jablonečáci odjeli s nejmladším týmem a dokonce měli i dva hráče z U17. Velkým pozitivem ale pro ně bylo, že jim manažer mládeže Josef Mička umožnil odcestovat na tisíc kilometrů dlouhou cestu o den dříve, aby se mohli připravit na první páteční zápas, včetně předzápasového dopoledního tréninku.

„Turnaj po všech stránkách hodnotíme velice pozitivně. Celý tým výborně reprezentoval FK Jablonec a jeho výkony i vystupování mimo turnaj byly hodnocené ostatními týmy, ale hlavně pořadateli, na jedničku. Je nutno si uvědomit, že umístění na tomto turnaji je překvapivé, vzhledem k tomu, že turnaje se kromě našeho týmu a švédského Norköppingu zúčastnily profesionální akademie. Udělali jsme zde obrovský dojem a po závěrečném hvizdu jsme byli pozvaní osobně ředitelem Odense OB Tonnym Hermansenem a šéftrenérem akademie Odense Kimem Engstromem už na příští ročník,“ právem se pochlubil Zdeněk Bryscejn.

Mimo to ale již při zpáteční cestě dostali fotbalisté FK Jablonec další osobní pozvání do holandské akademie v Amsterodamu na velký evropský turnaj pořádaný v červnu. Obě tato pozvání od vyhlášených akademií svědčí o tom, že mládežnická mužstva FK Jablonec skvěle reprezentovala svůj klub.

A jak se shodli hráči i trenéři, dobrých výkonů by nebylo bez kvalitního maséra Honzy Jisla. Ten měl čtyři dny plné ruce práce od rána do večera. Jabloneckým trenérům veškerý servis zajišťoval Karel Novák. „Ten také celý zájezd skvěle připravil, takže my trenéři jsme se mohli věnovat pouze fotbalu. A za to patří oběma pánům naše poděkování,“ zdůraznil Zdeněk Bryscejn.

Výsledky v základní skupině U19:

FK Jablonec – Pogoń Szczecin 2:1 (pol. 0:1, góly: Kinčl, Samek)

FK Jablonec – BK Häcken 2:0 (pol. 0:0, góly: Kinčl, Černák)

FK Jablonec – VRS Amsterodam 2:2 (pol. 2:0, góly: Černák, Kinčl)

Finále U19:

FK Jablonec – Odense BK 1:2 (pol. 0:1, gól: Janda)

Soupiska U19: Fiala, Ježek – Vrzák, Vosecký, Malimánek, Dejl, Samek, Coufal, Břenek, Váňa, Fidra, Janda, Körber, Černák, Jelínek, Kinčl, Podzimek.

Realizační tým U19: Zdeněk Bryscejn, René Feri, Jan Jisl, Karel Novák.