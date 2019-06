Jablonec n. N. – V tanvaldské sportovní hale vybojovali malí fotbalisté ze ZŠ Mozartova postup do okresního kola Mc Donalds Cupu, které se hrálo v Jablonci. Tým čtvrtých a pátých tříd zvítězil nad silnými soupeři, nejtěžší z nich byli fotbalisté z Pasířské ZŠ.

Jabloneckým chlapcům se podařilo dál postoupit do krajského finále, které se konalo v Liberci. „Tam jsme nejeli určitě v roli favorita, věděli jsme, že tam budou silné týmy, jak místní, tak třeba Základní škola z Mimoně. Ale překvapivě jsme se s nimi vypořádali. A po několika letech jsme tak postoupili do celostátního finále do Olomouce,“ uvedl trenér týmu Michal Polman.