FK Jablonec B – TJ Sokol Živanice 3:2 (2:1)

Zápas začal ideálně pro domácí barvy. Už v 7. minutě odcentroval z pravé strany hřiště Štěpánek a Daníček jeho pobídku z první poslal do sítě – 1:0. Jenže za dalších deset dostal dost prostoru před naším vápnem Nikodem, jenž přesnou střelou k tyči srovnal na 1:1.

Stačilo pět minut

O další změnu skóre se mohl vzápětí postarat Daníček, jenže centrovaný balon od Haitla poslal hlavou mimo tyče. Po půlhodině hry zaměstnaly oba gólmany nepříjemné tečované balony, nejdříve pálil domácí Daníček a jeho pokus se snesl vedle branky Živanic.

Na druhé straně tečovaná střela nejzkušenějšího hráče soupeře Herzána prosvištěla nad jabloneckým břevnem. Skóre na domácí stranu mohl znovu strhnout aktivní Daníček, ač nevysoký, znovu se dostal do zakončení hlavou, tentokrát po centru Dočekala, jenže nezamířil přesně. V nastaveném čase první půle byl po průniku faulován Velich, z následného trestného kopu zhruba z dvacetimetrové vzdálenosti vymetl šibenici parádní střelou Rozkovec a vystřelil Jablonci poločasové vedení 2:1. V druhé půli se na zajímavé momenty čekalo až do 60. minuty, to vystřelil hostující Polák těsně nad Vajnerovo břevno.

Štěpánek dal třetí

V 65. minutě kopali Jablonečtí, po kterém se míč odrazil na zadní tyč k volnému Štěpánkovi, který zblízka poslal míč do sítě na 3:1 Domácí však ještě neměli vyhráno. Živanice totiž čtvrt hodiny před koncem stihly snížit na 3:2, když ve vápně propadl míč k úplně volnému Hundákovi. Proti jeho střele neměl Vajner šanci. Jablonec se zaměřil na dobrou obranu a vyrážel do brejkových situací. Hráči Živanic se v samém závěru dostali do dvou šancí.

Teď mají stejně bodů

Hostující Štěpánek však poslal míč z úhlu vedle branky a Herzán namířil táhlou střelu těsně nad Vajnerovo břevno. Jablonec už těsné vítězství uhájil, bodově dohnal svého dnešního soupeře a prodloužil svou sérii vítězství na pět zápasů v řadě.

Chyby ale nepřehlédl

Domácí lodivod Jaroslav Vodička si výhry nad těžkým soupeřem cenil, ale na výkonu svých svěřenců našel i chyby. „Trochu mě mrzí, že, když už máme výborný vstup do utkání a dáme gól, tak místo aby nás to nakoplo, tak my přestaneme hrát to, co chceme. Před vyrovnáním přišla naše zbytečná ztráta a takhle kvalitní soupeř nás z toho hnedle potrestal. Vypadli jsme z toho. Něco jsme si řekli v kabině, malinko jsme to změnili a myslím si, že druhý poločas byl lepší. Nedokážu moc posoudit druhý inkasovaný gól, kdy se nám tam zjevil zakončující hráč sám ve vápně. Celkově si ale myslím, že jsme vyhráli zaslouženě,“ zhodnotil další vítězný duel kouč Jablonce B. V příštím kole čeká Jablonec další nelehká prověrka na půdě vedoucích Záp.

Na domácí půdě v jabloneckých Břízkách je fanoušci uvidí do konce podzimní sezóny ještě dvakrát, 2. listopadu přivítají tým Pardubic a Dor., 16. listopadu Hradec Králové. Začátky od 10,15 h.

Branky: 7. Daníček, 46. R ozkovec, 65. Štěpánek – 18. Nikodem, 74. Hundák. Sestava FK Jablonec B: Vajner – Štěpánek (77. Helm), Dočekal, Koblížek, Skuhravý – Haitl (80. Munzar), Breda (71. Macháček), Daníček, Rozkovec, Peřina