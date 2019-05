Jablonec n. N. – V okresním finále Mc Donald´s Cupu letos na Jablonecku hrálo dvacet devět škol. ZŠ Mozartova a Arbesova budou bojovat v krajském finále Mc Donald´s Cupu.

Do krajského finále Mc Donalds Cupu se probojovaly dvě jablonecké školy. Ale výborné výkony předvedlo všech 29 týmů, které se utkaly v okresním finále. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

V kategorii A, mladších žáků 1. – 4. tříd, jich nastoupilo třináct. V kategorii B, žáků čtvrtých a pátých tříd, se jich utkalo šestnáct. „Na Smržovce, v Tanvaldu, v Železném Brodě a v jablonecké ZŠ Žižkův Vrch si nejprve týmy změřily síly ve skupinách a z nich pak postoupili ti nejlepší do okresního finále. Ceny, poháry a medaile dodala opět firma Mc Donald´s, která tuto akci podporuje. Do okresního finále se probojovaly tyto školy: v kategorii A: ZŠ Arbesova, Smržovka, Zásada a Desná, v kategorii B jsou to Pasířská, Mozartova, Šumava a Železný Brod, Školní. Všechny zápasy jsou velice vyrovnané,“ uvedl k tradičnímu fotbalovému turnaji jeho garant pro jablonecký okres garant a trenér Michal Polman.