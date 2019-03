FK Jablonec – Sparta Praha U21 4:2 (2:2)

Do vedení se dostali již ve 3. minutě zápasu. Kratochvíl skvěle vyslal za obranu Pleštila, který střelou z první přehodil brankáře Sparty a poslal Jablonec do vedení 1:0. Krátce na to Sparta vyrovnala. Rychlý brejk po levé straně využil Flak přesnou střelou na zadní tyč – 1:1. Zápas pokračoval ve vysokém tempu a Jablonec si vypracoval sice územní převahu, ale nedařilo se mu více ohrozit brankáře Sparty. Ve 24. minutě měla Sparta další brejkovou situaci a na jejím konci se prosadil Mohamed – 1:2.

O dvě minuty později vyhrál důležitý souboj na rohu vápna Pleštil, zatáhl míč směrem k brance a našel pod sebou nabíhajícího Chramostu, který pohotově v tísni vyrovnal na 2:2. Do druhého poločasu udělal trenér Petr Rada několik změn a prakticky celé druhé dějství se hrálo na polovině Sparty. Zodpovědně si jeho tým držel míč a vytvářel si šance. V 58. minutě poslal Fábry kolmici na Chramostu a jablonecký útočník střelou z první na zadní tyč prostřelil brankáře Sparty – 3:2.

Chramosta byl při chuti a dostal ještě do několika střeleckých pokusů, které však zneškodnil brankář Sparty. Dobrou příležitost na skórování měl také dnešní kapitán Tomáš Pilík, který z přímého volného kopu z 18 metrů pořádně protáhl brankáře juniorky Sparty. Deset minut před koncem se ještě prosadil Martin Doležal, který se dostal do samostatného úniku a přesnou střelou po zemi k pravé tyči stanovil končené skóre na 4:2.

Trenér Jablonce Petr Rada:

„Byl to dobrý zápas. Hráli hráči, kteří teď tolik nenastupovali, hlavně mladší kluci. Bylo to dobrý utkání i ze strany juniorky Sparty, hrála dobře. Byly tam i tvrdý zákroky, ale to je dobře, nebylo to záludné. Splnilo to účel místo tréninku na závěr týdne. Měli jsme teď velkou zátěž, tak jsme týden chtěli uzavřít tímto zápasem. Myslím si, že je Luboš Loučka dobře připravil. Jen je škoda, že se zranil Pleštil, kterému tam šlápli do nohy a mladý Breda, kterého trochu trápilo koleno. Jinak by hráli celý zápas. A museli jsme tam dát Doležala s Považancem. Teď mají hráči volno a příští týden se už zase budeme chystat na ligový zápas,“ hodnotí přípravný duel trenér Petr Rada a dodal: „Děkujeme Spartě Praha za možnost odehrát kvalitní přípravné utkání. Ať se vám ve zbytku Juniorské ligy daří!“

Branky: 3. Pleštil, 26. Chramosta, 58. Chramosta, 80. Doležal – 4. Flak, 24. Mohamed.

Jablonec I. pol.: Hanuš – Holeš, Kubista, Břečka, Peřina – Pleštil, Pilík, Kratochvíl, Fábry, Breda Dom. – Chramosta.

II. pol.: Hanuš – Pilík, Kubista, Břečka, Peřina – Kratochvíl, Fábry, Považanec, Breda Dav. – Chramosta, Doležal.