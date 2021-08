Rezerva Doks skončila, vrací se název Staré Splavy. Tamní klub ale bude muset začínat od nejnižší okresní soutěže. „Zatím se připravujeme na nový ročník. Dosud jsme odehráli dva přátelské zápasy. Olympii Mladou Boleslav jsme porazili 4:0, Bělou pod Bezdězem 4:2. Ještě nás čeká duel s Bakovem nad Jizerou a generálku obstará utkání s Jestřebím. Pak nám startuje sezona, čekají nás Okna,“ prozradil Oldřich Beránek, předseda fotbalového klubu ve Starých Splavech.

S hráčským kádrem není problém, k dispozici je okolo šestnácti hráčů. Staré Splavy budou hrát okresní soutěž skupinu jih. Ambice jsou ve Splavech poměrně velké. „Chtěli bychom se pokusit postoupit do okresního přeboru. Musíme ale zůstat skromní a pokorní. Já věřím, že se nám to podaří. Kádr na to podle mě máme,“ zdůraznil Beránek.

„Pro nás je samozřejmě lepší, že hrajeme pod našim názvem. Na těch pět let s Doksy rozhodně nevzpomínáme ve špatném, to ne. Zkusili jsme to, pár sezon to fungovalo, teď jsme se odtrhli a začínáme od píky. Co se pro nás změnilo? Vlastně nic. Jen hrajeme nejnižší soutěž a podléháme Okresnímu svazu v České Lípě,“ poznamenal.

Předseda klubu sám neví, kde hledat soupeře, se kterými by se Staré Splavy praly o čelo tabulky. „Těžko odhadovat, my ostatní týmy neznáme. Nevíme, co nás čeká, na jakých trávnících budeme hrát venkovní zápasy,“ pokrčil rameny.

V klubu, který leží u Máchova jezera, zatím nemají žádné mládežnické týmy. To se má podle slov předsedy změnit. „Když to půjde, rádi bychom založili žáky. Nebo třeba fotbalovou školičku. Je to ale těžké, s dětmi je problém. Navíc Doksy také dělají nábor, tamní děti půjdou radši tam, než aby k nám dojížděli. Bude to dost nároční,“ dodal Oldřich Beránek.