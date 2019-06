Přes dvě stě padesát dětí z celé republiky si změřilo síly ve fotbalovém areálu u ZŠ Mozartova. A s nimi přijel minimálně stejný počet rodičů, takže na „Mozartovce“ bylo živo. „Týmy byly rozdělené ve čtyřech skupinách po šesti. Obsadili jsme šest hřišť. Jeden zápas hráli, druhý zápas odpočívali. Takže neměli žádný čas na zlobení, stihli se tak akorát napít a poslechnout si taktické pokyny svého trenéra,“ vysvětlil s úsměvem systém turnaje hlavní pořadatel Milan Kykal.

V odpolední části se skupiny spojily a do dalších bojů se posunula jen tři nejlepší mužstva z každé z nich. Tak vypadaly boje o první až dvanácté a třinácté až čtyřiadvacáté místo.

ORGANIZACE ZA JEDNA

„Ve finále hrál první s prvním. Na hřištích se potkaly ročníky 2012 a mladší, to znamená hráči sedmiletí a mladší. Jsme rádi, že si do Jablonce našlo cestu tolik účastníků,“ uvedl k fotbalovému hemžení hlavní pořadatel. Na organizaci ale určitě nebyl sám. Sehraný tým z úseku mládeže FK Jablonec má s podobnými akcemi velké zkušenosti. A že tuto práci dělají výborně, potvrzuje účast na každé, kterou připravují.

FOTBAL JE JEJICH ŽIVOT

„Rozhodčí nám pomohl zajistit Okresní fotbalový svaz. Zápasy pískali sudí ve věku důchodcovském až po dorostence. Někteří hrají za FK a už získali odznak rozhodčího a při této akci nám pomáhají. Fotbalu propadli nejen jako hráči, ale i jako sudí. Fotbalu už úplně propadli, “ dodal Milan Kykal.

DORAZILA TAKY SPARTA

Úroveň týmů byla vysoká. Do Jablonce dorazily týmy prestižních mužstev, pražské Sparty, Slavie i Bohemky. Z Prahy nechyběli ještě například zástupci Žižkova a Braníka. „Pražáci na tom bývají vždycky výsledkově velice dobře. Za Jablonec jsme postavili dva týmy,“ dodal organizátor.

A jestli je mezi dětmi znát rivalita pražských pražských a ostatních klubů? Na to odpověděl jednoznačně. „Určitě ano. Sparta a Slavie jsou pro naše kluky pojem a jdou do zápasu s velkou rivalitou, ale stejně i proti libereckému Slovanu.“

Na samém začátku jsou v každém klubu ale děti úplně stejné. „Rozdíl je v tom, co kdo dostal do vínku a jaké má pohybové dispozice. Ale když dělá Sparta nábor, přijde tři sta dětí a Sparta si může vybrat. V tom je také mezi kluby rozdíl,“ řekl Milan Kykal a dodal, že šikovného fotbalistu trenéři poznají a dovedou odhadnout, jestli se pro kopanou narodil. „Pama-tuji několik šikovných kluků, třeba dva gólmany. Na těch bylo vidět, že z nich můžou být šikovní brankáři. Na první pohled to měli v sobě. Na prvním tréninku se pozná, jak se které dítě k čemu staví, jak je na tom pohybově, obratnostně a jaký má zájem o balón,“ řekl Kykal, pořadatel i zkušený trenér.

VOLNO JEŠTĚ NEMAJÍ

FK Jablonec pořádal nábor dětí v květnu a s účastí byli trenéři mládeže spokojení. Další zájemci rozšířili počet třeba budoucích ligových fotbalistů. Sezona ještě pro malé fotbalisty nekončí. Plány mají až do konce června. „Patnáctka nám určitě vyhraje skupinu české divize žáků a postoupí do baráže o extraligu žáků. I další týmy si ještě v červnu od fotbalu neoddychnou. Pak je už čeká zasloužené volno.“

V SRPNU BUDE ŠKOLIČKA

Už na třetího srpna připravují organizátoři další North Cup pro kategorii U13-U15. A dvanáctého začíná oblíbená dvoutýdenní fotbalová školička. „V půlce srpna začínáme novou sezonu,“ vyjmenoval plány sekretář úseku mládeže FK Jablonec, trenér a pořadatel v jedné osobě.