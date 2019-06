Oslavy významných kulatin přilákaly v prosluněnou sobotu na zásadské hřiště nebývalé množství fotbalových fanoušků. A bylo o ně, jak se sluší a patří, vzorně postaráno. Nechyběly mažoretky, slečny a dívenky z Jablonce ukázaly, že jsou ve svém oboru fakt dobré a na své si přišli i milovníci dobrého jídla, pití, tomboly. Nahlédnout návštěvníci mohli i do bývalých šaten, spíše šatniček nebo prolistovat kroniky.

HRÁLI ZKUŠENÍ BORCI

Hlavním bodem programu bylo klání místní staré gardy proti celku internacionálů ČR. A kdo nastoupil? Internacionály přivedl manažer Phlipp a nastoupili tito borci: Macho Fiala, Holeňák, Hromádko, Jirák, Mičinec, Mlejnek, Ondra, Papoušek, Sabou, Samek, Štambacher, Vašíček.

Za Zásadu ve světle modrých dresech vyběhli gólmani Ducháček a Růžička, do pole Vébr, Černý, Mrkla, Vondráček, Duben, Kopal, Fedák, Kilda, Fišer, Šourek, Matějček. A jako při hokeji střídající Rožeň, Lhota, Štefanec, Kamarád, Princ a Varga.

SUDÍ PAŠA MĚL I VIDEO

Na trávník pak týmy přivedla hvězdná trojice sudích. Hlavním byl bývalý mezinárodní a populární Pavlín „Paša“ Jirků, na pomezí pak známí jablonečtí Béďa Neugebauer a Karel Lebeda. A fotbal, jehož hlavním krédem bylo pobavit sebe a hlavně diváky, mohl začít. Od začátku bylo vidět, že herní převaha bude zřejmě na straně hostujícího celku, neboť tito borci mají za sebou opravdu hvězdné kariéry.

Ani v celku domácích rozhodně nechyběli v minulosti hodně dobří fotbalisté. A tak si i Zásadští v první půli vypracovali gólovou šanci. Jenže bez úspěšného zakončení. To Internacionálové, poté, co několik slibných příležitostí ztroskotalo na Ducháčkovi v domácí brance, šli Fialou do vedení.

ŘÁDIL S UMĚLOU KYČLÍ

Fiala, v minulosti pilíř obranných řad Dukly a reprezentace, v Zásadě „řádil“ na křídle. A jen zasvěcení nevěřícně kroutili hlavami, že tomu tak bylo s umělou kyčlí… Jednobrankové vedení hvězdných hostí komentoval domácí Jirka Mrklas lakonicky: „Moc nám to nepůjčili…“

JEN KLAMALI SOUPEŘE

Po poločasovém vystoupení mažoretek pak klání pokračovalo. Nejprve se zdálo, že internacionálové zvolnili, jenže to jen klamali soupeře. Bavící se obecenstvo vzápětí vidělo brankovou smršť a stav zápasu se rychle měnil. Nic na tom neměnilo ani svérázné ověřování situace rozhodčím „Pašou“ Jirků „u videa“, u holého „pozadí“ jednoho z hráčů. Výsledek byl ostatně stejný jako verdikty v české lize u videa skutečného.

Domácí statečně bojovali, snížili nejprve na 1 : 4, poté z penalty na 2 : 6 a na konečných 3 : 8 upravili těsně před hvizdem ukončujícím tento zábavný fotbálek. Střelci branek: Za Zásadu: Matěj, Princ, Fišer za hosty: Fiala 2 , Hromádko 2, Holeňák 2, Papoušek a vlastní.

RÁDI SI ZAVZPOMÍNALI

Počet gólů a výsledek ale nebyl ten den nejdůležitější. Oslava tak významného výročí se vydařila, že se fanoušci a příznivci zásadské kopané výborně bavili a stejně jako hráči na hřišti si odnášeli domů nezapomenutelné zážitky. A hlavně, v celém areálu bylo vidět a slyšet, že se při této příležitosti sešlo mnoh