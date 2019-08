FK Velké Hamry – Varnsdorf 0:4 ( 0:1)

I přes domácí odpor ale šel ve 32. minutě do vedení, když se trefil Micovčák . Do druhé části hry pak Hamerští vstupovali s nadějí na srovnání stavu a odhodlaně se snažili svému soupeři vzdorovat. To se jim dařilo až do 62. minuty, kdy domácí gólman daleko v poli uklouzl při odkopu a hostující Schön neměl problém skórovat do odkryté branky. A právě to byl rozhodující okamžik utkání. Od této chvíle byl vidět rozdíl ve hře účastníka vyšší soutěže.

Varnsdorf byl rychlejší v přístupu na balon, důrazněji napadal a okamžitě přecházel do útoku. A také využíval šance. V 80. minutě to byl Šimon, kdo zvyšoval na 3 : 0 pro Varnsdorf. A skóre uzavřel svojí druhou brankou v utkání Schön. Hosté tak potvrdili roli favorita. Domácí však v souboji rozhodně nezklamali a před sedmi stovkami diváků, kteří si nenechali utkání Mol Cupu ujít, vedli dlouho vyrovnaný boj.

Trenér Hamrů Josef Hnídek k zápasu řekl: „Myslím, že jsme udělali tři hrubé individuální chyby a dali jsme si tak tři vlastní góly. Kvalitní soupeř je využil a potrestal nás. Ale určitě se nemusíme za nic stydět. Před utkáním jsem měl nervy, přece jen jsme z druholigového soupeře měli respekt. Ale teď už to ze mne spadlo. A potěšilo mě, že jsme se jim v některých věcech i vyrovnali. Výsledek sice vypadá hrozně, ale byli jsme Varnsdorfu důstojným soupeřem. Teď se musíme dát dohromady na sobotu. Hrajeme zase doma, hostíme Hlinsko, zápas začíná v 10,15."

Jaroslav Rudolf: „Těšili jsme se na zápas. Byl to pro Hamry asi svátek, přišlo hodně diváků. I když byl výsledek pro nás špatný, nemáme se za co stydět. Pro diváky to mohlo být zajímavé utkání. Je to soupeř o dvě třídy výš, loni skončil na pátém místě ve druhé lize. Do 70. minuty jsme s nimi určitě drželi krok a stačili jsme jim. Pak se ale taky projevilo to, že my chodíme do práce a trénujeme třikrát týdně. Kdežto oni mají možná za měsíc víc tréninků než my za půl roku. Bylo znát, že jsou naběhanější, byla vidět kvalita v zakončení. Sám na sebe jsem hodně sebekritický a vím, že nějaké situace musím řešit jinak. Teď ale hlavně potřebujeme nutně doma získat tři body. S Hlinskem chceme vyhrát.

Fanoušek Hamrů Radim Hloušek: „Byl to zajímavý zápas. Rozdíl mezi týmy byl ale vidět. Naši dělali zbytečné chyby. Odrovnal je druhý gól. Na divizi ale Hamry určitě mají.

Jaroslav Lejsek, fotbalový rozhodčí: „Věřil jsem, že Hamry můžou Vanďák porazit. Tak jsme zklamaní. Rozdíl mezi divizí a druhou ligou byl znát. Rozhodla druhá branka, gólman udělal nesmyslnou chybu. Jednu šanci měly i Hamry, ale nevyužily ji. Výsledek odpovídá výkonu.

A jaké si Hamry daly na sezónu cíle? „Po prvních pěti kolech uvidíme. Ale určitě chceme hrát v horních patrech tabulky,“ uvedl trenér Josef Hnídek.