FK Jablonec B - Přepeře 1:0, poločas 1:0

Od začátku zápasu hrál Jablonec aktivně, ale první šance byla na druhé straně. Tu nohama zlikvidoval brankář Richter. Na straně Jablonce mohl skórovat Haitl, který měl možnost jít sám do zakončení, ale svůj průnik přibrzdil a obrana se zmocnila míče.

Gólmana nepřehráli

Jablonec hrozil také ze standardních situací, ale nedařilo se míč usměrnit mezi tyče. Ani z velké šance Rozkovce, který po standardní situaci tvrdě vypálil, ale gólman míč vyrazil. Z dorážky se nedařilo ani Daníčkovi, který opět trefil jen brankáře soupeře. Ve 22. minutě se Jablonec dočkal. Haitl táhl míč po pravé straně, zasekávačkou se zbavil obránce, posunul míč do středu vápna k Dočekalovi, který se nemýlil a poslal míč do sítě 1:0.

Kouč sáhl do sestavy

Do druhého poločasu udělal trenér Vodička dvě změny, když ze hry stáhl Peřinu s Bredou a do hry poslal Munzara s reprezentantem Černákem. Hosté ovšem naskočili do druhého dějství s vidinou zvrácení výsledku, ale dobře pracující defenziva Jablonce všem pokusům odolala. Zápas byl celkově dost vyhecovaný a hráči si nedali centimetr hřiště zadarmo. Některé verdikty sudích tak byly velmi složité. Po jednom z nich dostal trenér Jablonce Jaroslav Vodička svou první žlutou kartu pro trenéra v kariéře. „Sám jsem překvapený, že to je až v devátém kole. To jsem na svoje poměry vydržel hodně dlouho. Tohle mám stejné jako trenér Petr Rada,“ říkal po utkání s úsměvem trenér.