Liberec - Reprezentační obránce a opora libereckého celku po čtyřech letech končí ve Slovanu a odchází do Bundesligy, do týmu Werder Brémy.

THEODOR GEBRE SELASSIE včera zapózoval Deníku v kavárně v libereckém obchodním centru. | Foto: Silvie Lintimerová

Jedna kapitola fotbalového života končí, druhá začíná. Pravý obránce Slovanu Liberec a české reprezentace Theodor Gebre Selassie v 25 letech střídá klub, přestupuje do bundesligového Werderu Brémy.



„Jdu sice z týmu mistra do týmu, který se v minulých dvou sezonách moc neprosadil, ale myslím, že je to posun vpřed v mé kariéře," řekl včera Gebre v rozhovoru v liberecké kavárně u multikina v obchodním centru Forum. Neměl moc času, čekala ho návštěva liberecké kabiny a rozlučka s mužstvem Slovanu, s nímž to v sezoně 2011/12 dotáhl k mistrovskému titulu.

Když jste v roce 2008 přicházel ze Slavie Praha, tehdy mistrovského klubu, do Liberce, neměl jste pocit, že jdete níž? Do provinčního klubu?

Vůbec ne. Přestup do Liberce byl pro mě vysvobozením. Já jsem ve Slavii odehrál za první mužstvo jen pár minut a hlavně jsem na tom byl psychicky špatně. Především jsem nedokázal strávit metody tehdejšího trenéra Slavie Karla Jarolíma. Po příchodu do Liberce, kde tehdy trénovali pánové Škorpil, Kozel a Nečas, mě fotbal zase začal bavit. Liberec mě polil živou vodou.

Také jste se tady poměrně rychle dostal do základní sestavy…

Ano, hrál jsem v základu vlastně hned. Začalo to zápasem na Žižkově, kde jsem trenéry asi přesvědčil, a pak už jsem hrál pořád.

Když zhodnotíte ty čtyři liberecké sezony, jak jste je prožíval?

Ta první byla super, skoro do posledního kola jsme hráli o titul. Nakonec jsme skončili třetí. Druhou sezonu ovlivnilo to nešťastné vyřazení v předkole Evropské ligy s Dinamem Bukurešť. To byla pro celý klub velká rána a celý ročník pak nestál za nic. V tom třetím se to už začalo zlepšovat, i když jsme měli nestálé výsledky. Bylo to takové nahoru dolů, ale ověřovali jsme si, že můžeme s trenérem Radou vyhrát nad každým. No a teď to vyvrcholilo. Trenér Šilhavý nám každému našel tu správnou roli v mužstvu a dovedli jsme to až k titulu, i když jsme asi nebyli favority.

Liberecký doyen Jan Nezmar prohlásil, že se vám v té minulé sezoně ohromně zvedlo sebevědomí. Souhlasíte s ním?

Asi ano. Já jsem se předtím hrozně bál, že udělám chybu, ale teď mi najednou došlo, že ji jde napravit. A moc mi pomohla nominace na reprezentace. Najednou jsem se na hřišti nebál a chodil jsem více i dopředu.

To ale právě v „nároďáku" zpočátku moc nešlo…

Nejdřív ne, ale postupem času jsem se dostával i do útočných akcí. Když jsem byl poprvé na srazu reprezentace, vůbec jsem nechápal, co tam dělám. Jenže na hřišti jsem neměl problém a došlo tak daleko, že jsem byl i na Euru v základu.



Jak hodnotíte své vystoupení na Euru 2012 v Polsku?

Myslím, že první tři zápasy mi vyšly. A potom přišlo to čtvrtfinále s Portugalskem a gól Cristiana Ronalda, který si budu asi ještě dlouho vyčítat.

Přejděme k vašemu přestupu. Brémy jsou dobrá adresa, ale na některých internetových diskusích se objevilo, že zaprvé jste přestup uspěchal, zadruhé jste mohl jít do Arsenalu.

Na obojí musím odpovědět, že jsou to nesmysly. Ten Arsenal, to byla nějaká fáma, nikdo mě neoslovil. Uspěchaný přestup? Kdy jindy bych měl jít v kariéře dál, než po čtyřech letech v Liberci a zrovna v době, kdy hraju za nároďák? A Brémy? Je to tradiční německý klub s řadou úspěchů. I když se mu teď sezona nevydařila, jsem si jistý, že bude hrát opět o evropské poháry.

Absolvoval jste v tomto týdnu první přijetí v Brémách, lékařskou prohlídku a tiskovou konferenci. Jak jste na těchto akcích uspěl?

Na letišti na mě čekali, už tam byla média, potom jsem jel na kliniku. Tam jsem prošel lékařskou prohlídkou. A potom proběhlo na stadionu setkání se sportovním ředitelem Allofsem a trenérem Schaafem a tisková konference.

V jaké řeči jste to zvládl?

V angličtině. Na němčině musím zapracovat, ona je to i podmínka.

Jaký je váš nejbližší program?

Budu mít krátkou dovolenou, poletím asi na čtyři dny do nějakého wellnessu do Alp. A do přípravy v Brémách se budu hlásit 10. července