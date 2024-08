Do druhého poločasu vstoupily Hamry ve vyšším tempu, postupně svého soupeře přitlačily před jeho branku a podařilo se jim vývoj zápasu otočit, a to i přesto, že musely po červené kartě hrát v deseti.

Drama pak přinesl samotný závěr utkání. Nejprve útočník Velkých Hamrů v sólovém úniku udělal kličku i brankáři, ale do prázdné branky míč nedopravil a domácí obránce míč odkopl. A tato situace mohla hosty mrzet. Když se totiž již zdálo, že vítězství 2 : 1 zůstane na straně hostí, v nastaveném čase fauloval brankář Hamrů Čamrda pronikajícího útočníka Pěnčína, „vyfasoval „červenou kartu. A z následné penalty Linka překonal střídajícího gólmana hostí Masaříka. Vzápětí utkání skončilo a na řadu přišel penaltový rozstřel. A ten měl svého hrdinu v brance Velkých Hamrů, byl jím Masařík, který přišel na hřiště po vyloučení svého kolegy a inkasoval branku znamenající vyrovnání. Při rozstřelu však kryl dvě penalty a zajistil tak Velkým Hamrům postup do dalšího kola MOL Cupu.

Pěnčín, přestože nepostoupil, odehrál velmi dobrý zápas Oba týmy předvedly kvalitní fotbal s dramatem na závěr. Co víc si může fotbalový fanda přát!

Trenér Pěnčína Emil Šafář:

„Možnost postupu byla, ale byla tam taky kvalita soupeře, mužstvo, které hraje vršek divize a chce postoupit do třetí ligy. K takovému soupeři je potřeba mít respekt. Ale my jsme dnes potvrdili dobrou fotbalovou formu. Byli jsme nebezpeční, hráli jsme vysoko, vyrovnali jsme se soupeři ve všem. Rozhodlo to, že jsme nevyužili další příležitosti ke vstřelení branky. Kdybychom dali na 2:0, tak by to asi bylo jednodušší. Poločas byl jedna nula za mne to byl perfektní poločas. Měli jsme šance, soupeře jsme k ničemu nepustili. Druhý poločas soupeř přitlačil, prostřídal. Rozhodčí mu vyloučil hráče, takže Hamry hrály v deseti. Nám to paradoxně asi trošku ublížilo, bylo to na nás znát. Soupeř v desíti ukázal kvalitu a z jedné ojedinělé šance po standardce otočil na dva jedna. Ale musím naše kluky pochválit, protože jsme se začali tlačit nahoru. Přicházely další šance, jen je proměnit. I to rozhodlo, neproměňovali jsme další gólové šance. Myslím ale, že jsme si vytvořili šancí výrazně víc než soupeř, což je pro nás perfektní. Vyrovnání jsme si zasloužili. Penalty už jsou vabank. Ale já jsem spokojený. Klukům jsem poděkoval. Musel jsem klukům poděkoval. Teď už nás čeká krajský přebor, doufejme, že si tam naši kvalitu přeneseme. Dneska jsme si ukázali, že můžeme hrát i s takhle silným soupeřem. Celý mančaft odehrál velmi dobrý souboj s takhle kvalitním týmem. Potrápili jsme je. To je vidět i ve statistice, že soupeř měl dvě červené a několik žlutých. Určitě jsme nehráli druhé housle.“



Trenér Velkých Hamrů Jaroslav Vodička:

„Prvních patnáct minut jsme měli dobrý úvod, jenomže po těch patnácti minutách převzali iniciativu soupeři. Byli jasně lepší, hráli velice dobře. a myslím, že jsme měli jenom štěstí, že jsme ten poločas dohráli s tím, že jsme prohrávali jen jedna nula. Nám pomohlo vyloučení a střídání, kdy jsme o poločase udělali dvě změny a ti kluci, co přišli, to zvedli. Zápas jsme otočili a myslím, že to mělo úplně všechno. Místo abychom vedli 3:1, šli jsme sami na bránu, dali jsme tyč, a v poslední minutě jsme dostali gól po chybě z penalty. No a penalty, to je buď a nebo. Pěnčín si to s námi rozdal na férovku. První poločas byli jasně lepší a jsem rád, že jsme to zvládli v deseti lidech otočit, ale tímto výkonem, co jsme předvedli v prvním poločase…. Ten měl být určitě lepší. Navíc domácí neměli žádnou kartu. My máme dva hráče do dalšího mistráku venku, takže ten pohár je sice dobrá věc, ale až od nějakého třetího kola, kdy se vám to vyplatí, dostanete atraktivního soupeře. Červené karty jsou z naší blbosti a pramení z našich obrovských chyb. Nedali jsme šanci na 3:1, ale mohli jsme to dohrát na 2:1 v klidu. A to jsme nedohráli. Pak z toho uděláme drama, což je pro diváky dobré, ale pro mě až tak úplně ne. Divákům se líbí, když zápas končí penaltami. Teď se budeme chystat na Kosmonosy. Potřebujeme to dát zase dohromady, protože nám vypadli další dva hráči s červenými kartami. Ale to je náš problém, naše hloupost. Chceme samozřejmě předvést daleko lepší výkon, než jsme předvedli dnes v prvním poločase. Hráčům jsem řekl své v poločase, řekl jsem jim, že se mi hra nelíbila. To, co jsme chtěli hrát my, na nás hrál soupeř. A na nás to platilo. Po zápase jim už nic nechci říkat. Utkání si ještě probereme v úterý na tréninku, samozřejmě s některými hráči více důrazně, s některými méně. A některé zase naopak pochválím, třeba tři střídající hráče. A dneska bylo patrné, proč přišel Jarda Diviš.“