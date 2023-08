V dalším utkání Mol Cupu přivítali fotbalisté Velkých Hamrů ligový celek Českých Budějovic. Od prvního hvizdu rozhodčích ale viděl naplněný stadion vynikající výkon domácích borců, jejichž bojovnost a obětavost smazávala rozdíl mezi divizí a Fortuna ligou. A již v osmé minutě vybuchly ochozy nadšením, když Roll poslal domácí do vedení. Hosté se sice snažili o srovnání stavu, jejich snaha o kombinaci ale ostře kontrastovala s jednoduchou a bojovnou hrou domácích s rychlými výpady po křídlech. A to vedlo k ohrožování soupeřovy branky za nadšených ovací diváků. V poločase se odcházelo do kabin za vedení Hamrů 1 : 0.

A to již bylo za situace, kdy domácí hráli od 26. minuty pouze v deseti po vyloučení Váni. Početní stav hráčů se ale vyrovnal, když v nastavení první půle vyfasoval druhou žlutou a následně červenou hostující Jungbauer. Stav na ukazateli skóre se ale změnil po pěti minutách druhé půle, když Hais překonal výborně chytající brankáře Čamrdu. A na hřišti se rozpoutala fotbalová bitva, v níž domácí borci statečně odolávali favorizovanému soupeři. A pokud se hosté přece jen dostali do šancí, stál jim v cestě brankář Čamrda, který se stal hrdinou zápasu.

V devadesáté minutě tak rozhodčí ukončil základní hrací dobu za stavu 1 : 1. A šlo se do prodloužení.

Budějovice v něm měly více míč na kopačkách, Hamry ale statečně odolávaly a hrozily rychlými výpady. První patnáctiminutovka nastavení tak žádnou branku nepřinesla. Ve chvíli, kdy se již zdálo, že utkání rozhodnou pokutové kopy, podařilo se hostům pět minut před koncem vstřelit branku. Autorem byl nejmenší hráč na hřišti, agilní Ali. A v již nastavovaném čase pak přidaly Budějovice ještě třetí gól. Vezou si tak z Hamrů vítězství a s ním postup do dalšího kola poháru. Domácí ale předvedli vynikající výkon. Byli hostům vyrovnaným soupeřem a diváci je po zápase vyprovodili do šaten potleskem vstoje. Výkon Hamrů ocenil i trenér hostí Nikl: „Od domácích to byl fantastický výkon.“

Trenér Zdeněk Bryscejn:

"Jsem hrdý na to, jakou fanoušci vytvořili nádhernou atmosféru. A na kluky jsem pyšný. I když nás trochu mrzí, že jsme nevyhráli, nemám jim vůbec co vytknout. Dnes podali heroický výkon. Bylo to dnes parádní utkání. Fantasticky zahrál náš gólman, taky Linka, Roll. Ale nechci vyzdvihovat jednotlivce, byl to kolektivní výkon. Dřeli všichni. Snad jsme ostudu neudělali, s tím jsme do zápasu šli. V závěru nám malinko docházely síly. Máme tři hráče ze základu zraněné. Na to se ale nevymlouváme, ve fotbalu to tak je."

Trenér Budějovic Marek Nikl:

"Neproměnili jsme hodně šancí. Snad to výsledek protrhne dlouhodobě, i do dalších zápasů, protože my šance neproměňujeme už delší dobu. Soupeř už na konci neměl tolik síly, ale držel se neuvěřitelně. Od domácích to byl fantastický výkon. My máme rádi fotbal, a proto, že dnes přišlo tolik lidí, nechtěli jsme hrát devadesát minut, ale sto dvacet."

Brankář Hamrů Šimon Čamrda:

"Beprostřední dojem na konci utkání? Zklamání. Měli jsme to ve svých rukách. Je to škoda. Na straně Budějovic byla kvalita. Ale my jsme předvedli dobrý výkon. Nemáme se za co stydět, trochu nám chybělo štěstíčko. I mně trochu chybělo. Ale takhle jsem si už dlouho nezachytal. Soupeř má kvalitní hráče. Pro nás super srovnání. Dnes to bylo dobré utkání. Až do konce jsem věřil, že by to mohlo vyjít.