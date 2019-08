Hamry v předkole Mol Cupu vyhrály, uvítají na hřišti druholigový Varnsdorf

Do Poháru českého fotbalového svazu – Mol Cupu vstoupil v předkole A tým Velkých Hamrů, který je jinak úspěšným účastníkem divize C. V předkole se vypravil na hřiště soupeře do Štětí. A Hamrovští byli hned úspěšní.

Trenér Josef Hnídek byl s výsledkem zápasu v předkole Mol Cupu spokojený. Ve Štětí jeho tým vyhrál a postupuje. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Trenér Josef Hnídek k utkání řekl: „Postoupili jsme a čeká nás druholigový Varnsdorf. Do utkání jsme vstoupili výborně, ve druhé minutě už jsme vedli 1:0. Bohužel domácí ale rychle odpověděli a ve dvanácté minutě jsme dostali gól.“ Hamry se ale nedaly odradit v cestě k vítězství a brzy se jim podařilo vstřelit další dva góly. Na ukazateli svítilo skóre 1:3 pro hosty. „Pak jsme ale udělali velkou chybu a další průběh zápasu jsme si zkomplikovali. Dostali jsme laciný gól na 2:3 a pomohli jsme domácím k tomu, aby se zase postavili na nohy,“ popsal další minuty pohárového utkání hamrovský kouč. Lafata moc gólů neviděl Přečíst článek › Ve druhém poločase měly Hamry převahu, ale i tak Štětí vyrovnalo. A tím se situace zkomplikovala pro hosty pořádně. „Za stavu 3:3 to bylo hodně napínavé. Od osmdesáté minuty nám ale domácí už fyzicky nestačili a převaha byla na naší straně. Vytvořili jsme si několik šancí, ovšem neproměnili jsme je. A proto byl zápas o dvakrát patnáct minut prodloužený,“ uvedl Josef Hnídek. V prodloužení lepší fyzická připravenost rozhodla o vítězi. A že ji mají, to potvrdily Hamry. „Prodloužení jsme zvládli, o našem vítězství rozhodla gólem naše nová posila, osmnáctiletý Javůrek. Další utkání nás čeká ve středu 14. srpna na domácím hřišti,“ připomenul trenér. V Velkých Hamrech se tedy mohou těšit na soupeře z druhé ligy. V prvním kole Mol Cupu se představí Varnsdorf. Začátek zápasu je stanovený na 17 hodin. SK Štětí – FK Velké Hamry 3 : 4 po prodloužení Branky: 12. Belák, 36. Brandejs, 64. Pícha – 3. Linka, 22. Rudolf, 27. Radzinevičius, 109. M.Javůrek

Karty: 75. Kala (STI), 88. Belák (STI), 96. Pícha (STI), 109. Slanička (STI), 113. Brandejs (STI) – 66. Rudolf (VHM), 95. Kozák (VHM) 120. Slanička (STI)

FK Velké Hamry: Masařík – Macháček, Černý, Košťál, Kozák (112. Javůrek P.), Vencbauer (68. Žitka), Linka (C), Krejčík, Horáček (68. Javůrek M.), Rudolf (71. Tokár), Radzinevičius

Náhradníci: Javůrek M., Javůrek P., Žitka, Tokár, Kobachidze.

Autor: Dagmar Březinová