Rada se těší na los. "Ve skupině bychom chtěli atraktivní soupeře,“ uvedl.

Odveta pro něj po vysoké domácí výhře nebyla formalitou. "Novináři to sice říkali, ale já měl z toho zápasu obavy. Žilina je unikát v Evropě s takto mladými hráči. Hrála tam roli i umělá tráva, dravost a rychlost hráčů, byl jsem ostražitej před odvetou," zdůraznil.

A jak tedy viděl čtvrteční odvetu? "Vstoupili jsme do toho velice dobře, domácí šli sice sami na branku, ale Hanuš nás podržel. Uklidnili jsme se gólem. Ani po prvním gólu to ze mě ale nespadlo. Ve fotbale je totiž možné všechno. Já to dneska hrozně prožíval. Dál jsme do šancí soupeře moc nepouštěli. Přestáli jsme velice dobře i vstup do druhé půle. Obrana fungovala velice dobře. Jen mě mrzí zranění Doležala, měl lehký otřes mozku a musel odstoupit. V závěru domácí hráli vabank a my přidali další branky."

Rada ocenil i snaživého slovenského soka. "Postoupili jsme a já děkuji týmu. Myslím si, že osm gólů v tom dvojzápase je pro Žilinu moc, rozhodla efektivita, produktivita a zkušenosti starších hráčů. O ty žilinské kluky bude zájem, smekám před nimi i jejich charakterem,“ dodal trenér FK Jablonec.