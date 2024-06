Fotbaloví fanoušci v Plzni udělali ostudu české kopané i celé republice. Hokejová euforie a titul mistrů světa nabízí otázku, jak moc je hokej oblíbený sport? Už jen dva měsíce zbývají k zahájení Leních olympijských her v Paříži. Nikdo si je nenechá ujít, vyberou si svoje oblíbené sporty. Ale fandit budou všem sportovcům, kteří se na přehlídku těch nejlepších probojovali.

Hokej nebo fotbal, ilustrační | Foto: FCVP/Martin Skála

Bývalí hráči FK Jablonec odpovídali na aktuální otázky ze sportovního světa.

1. Pražská Sparta ve finále poháru porazila Plzeň 2:1 a po deseti letech slaví double. Závěr utkání se ale nepovedl. Jaký je váš názor na chování fanoušků po zápase Plzeň – Sparta?

2. Který sport považujete v Česku za číslo? Je to fotbal nebo hokej?

3. Blíží se olympijské hry. Na který sport se nejvíce těšíte, který budete nejvíc sledovat?

MILAN FUKAL

1. Je to nedůstojné, zvláště v dnešní době. Myslím si, že fanoušci škodí fotbalu právě tím, že se takto chovají. Můžete mít milion policistů, ale i tak by si tohle neměli dovolit. Mám pocit, že v roce 2024 by se tohle už vůbec nemělo stávat.

2. Jsme mistři, takže asi hokej. I když samozřejmě fotbal je celosvětově nejpopulárnější. To znamená, že je to o úspěchu, který momentálně hokej má. Ale samozřejmě je vždy prostor pro zlepšení ve všech sportech. Když máme zlatou medaili, je potřeba se stále zlepšovat. Takže fotbal je nejpopulárnější, ale co se týče úspěchů, tak samozřejmě aktuálně hokej. Naši fotbalisté jedou za měsíc na mistrovství Evropy. Zase může být všechno jinak.

3. Musím říct, že olympijské hry považuji za největší sportovní událost. Tam se sdružují všechny sportovní odvětví, takže se těším na všechny sporty, všechny sporty mám rád a všechny ty sportovce, kteří něco umí. Každý, kdo se účastní olympijských her, je pro mě velký sportovec, protože olympiáda je ta největší událost.

TOMÁŠ ČÍŽEK

1. Podle mě to bylo velmi nedůstojné a dehonestující celou soutěž. Vím, že ve světě by se to nestalo. Ti lidé by se pak už nikdy na fotbal nedostali. U nás si fanoušci dovolí víc, je to kvůli benevolenci a tomu, že všechno projde. Měly by se za to udělovat přísné tresty, doživotní zákazy na fotbal. Tak bych to řešil já. Je to o zodpovědnosti našich fanoušků. Klub udělal určitá opatření, možná menší, než by měl, ale snaha tam byla. Je to škoda, protože zápas to byl skvělý a pak se z toto stane tohle.

2. Pro mne jsou číslem jedna oba sporty. Jsem milovník fotbalu, ale také hraji hokej, takže miluji oba stejně. Přeji úspěch českým týmům ve všech sportech. Český národ se obvykle sjednotí, když se daří. A naši hokejisté to teď dokázali.

3. Na olympiádě budu nejvíc sledovat golf.

HEŘMAN KUBÍN

1. Takové věci by se neměly dít. U nás je to špatné s pokutami, jsou pořád stejné určitě posledních 30 let. V Anglii si pamatuji před třiceti lety pětimetrové železné ploty a teď tam mají jen reklamní panely. Změnily se zákony a nic se neděje. U nás jsou špatné zákony. V cizině jsou kamery, všechno monitorují a člověk může dostat doživotní zákaz vstupu na stadion.

2. Myslím, že hokej. V hokeji je i hodně fotbalových fanoušků, ale hokej je dlouhodobě v České republice dobrý, i když jsme malá země. Ve fotbale jsou velké výkyvy. Před lety jsme měli několik hráčů v NHL a dneska jich tam moc není. Fotbal je sport číslo jedna v Čechách, ale myslím, že víc fanoušků má hokej. Ženy ho mají také rády, protože je to tvrdý sport. Ve fotbale jim vadí, že hráči pořád padají. Hokej je sport pro chlapy a potvrdili jsme, že v něm jsme dobří.

3. Budu sledovat asi všechny sporty. Jsem fotbalista, takže určitě fotbal, ale zajímá mě i atletika a další. Jsem stále aktivní, hraju a trénuju, takže moc volného času asi nebudu.



MARTIN VEJPRAVA

1. Vrhá to na nás špatný stín. Takové věci se dějí od nepaměti. To je pořád stejné. Chvilku to ustane a pak se vždycky někdo najde, kdo to znovu rozpoutá a pak demoluje všechno a dochází k rvačkám. Chtělo by to, aby ti fanoušci, co to dělají, dostali třeba dvouletý nebo tříletý zákaz, aby si to rozmysleli, než půjdou znovu na fotbal. Ale to pak musí být na stadionu kamerové systémy. No a ty zase stojí peníze, které na to v dnešní době nejsou. Možná na to má tak Sparta, Slavie, Plzeň. Ale normální kluby na to nemají. Jsou rády, že fungují.

2. Vždycky jsem si myslel, že o hokej je větší zájem. Chodí na něj větší počet lidí než na fotbal. Na stadionech mají větší komfort, zázemí, toalety, občerstvení. A není tam zima. Chování diváků na hokeji je úplně odlišné než na fotbale. A další věc, fotbalisté si to sami způsobují, když na hřišti filmují. Když se podíváte na ragby, tam rozhodčí pískne a všichni, i ty největší hvězdy, to akceptují a vůbec se s nikým nehádají, natož s rozhodčím. Berou to tak, jak to je. Ale ve fotbale to přetrvává. A hlavně taky ozhodčí by měli trestat tak, jak to má být. Ať padne, komu padne. Aby nerozlišovali, jestli je to slávista nebo sparťan. Když se podíváte na ligu a vidíte, kolik bylo penalt proti týmu, který padá, a kolik z nich bylo oprávněných. V dnešní době mají sudí technologii VAR a stejně se to děje. Hokej je rychlejší a živější sport. Je to větší boj, je kompaktnější než fotbal. Hokej, když mám čas a je led v Jablonci, tak si chodím zahrát. Je to nejlepší doplňkový sport pro fotbalistu.

3. Budu koukat určitě na fotbal a na atletiku, tam taky máme želízka v ohni.



MARTIN KOTYZA

1. Ve vyspělých zemích to určitě k fotbalu nepatří. Myslím, že za takové chování nese odpovědnost fotbalový svaz, respektive pořadatel zápasu. Domnívám se, že se to špatně odráží na FAČR, protože ten má na starosti celkový obraz českého fotbalu. Je to škoda, protože fotbal u nás za poslední roky roste, ale vedení FAČR za ním zaostává. Pokud chce FAČR pořádat soutěže a budovat fotbal jako produkt, měl by vytvářet pro hráče a fanoušky odpovídající zázemí. To je, podle mého názoru, velmi špatné.

2. Na základě počítačových dat je vidět, že fotbal má více příznivců, protože je snadněji přístupný. Ale na druhou stranu, v hokeji dosahujeme úspěchů, kterých ve fotbale pravděpodobně nikdy nedosáhneme. Úroveň našeho hokeje je ve srovnání se světem na jiné úrovni než fotbal. Takže, pokud budeme porovnávat základnu hráčů nebo fanoušků, možná bude fotbalových fanoušků více. Ale myslím si, že hokejisté dokážou národ pobláznit daleko víc než fotbalisté.

3. Olympiáda mě baví, pokud se do ní nepletou politické záležitosti a názory, což by nemělo být součástí sportu, i když je to prostředek, jak se některé země mohou vyjádřit. Osobně mě fascinuje atletika, takže se rád dívám na výkony našich i světových atletů. Atletika je pro mě krásný, čistý sport, je nádherná.