Jablonecko - Jediným funkcionářem, který své hráče chválil, byl železnobrodský trenér Leoš Čurda.

Domácí FC Pěnčín hostil již jistého vítěze soutěže FC Podještědský Český Dub. Na snímku hostující útočník Němec (uprostřed v zeleno černém) se snaží prosadit přes domácí hráče – zády s č. 7 Lukáš Kulhánek, vpravo s maskou Petr Heinenreich. | Foto: Antonín Bělonožník

Dva ze tří bafuňářů, kteří o víkendu hodnotili hru hráčů svého celku, fotbalistům za jejich výkony spílali. Byl to vedoucí Pěnčína Ivan Matějček a trenér Desné Zdeněk Bryscejn. Oba zmíněné celky prohrály. Pěnčín s Českým Dubem 2:3, Desná ve Vratislavicích 0:4. Spokojený tak byl jen trenér Železného Brodu, jehož svěřenci porazili Rapid 3:1.



Pěnčín – Český Dub 2:3 (1:1)

Domácí na Dub neumí, ale tentokrát na něj měli. Bohužel, vlastními chybami se ale porazili. „Nemáme zálohu, nemáme útok, porazili jsme se vlastní blbostí, jsem otrávený,“ sunul ze sebe jen stěží slova vedoucí týmu Pěnčína Ivan Matějček a dodal: „Dub k nám nepřijel prohrát, ale byl k poražení. Hrajeme dětský fotbal, ze tří metrů nedáme gól do prázdné branky, ani defenzivu nemáme, oni měli šest gólovek. Nejsem otrávený z toho, že jsme prohráli, ale jak. Hrajeme špatně a ještě si myslíme, že to tak není.“

Branky: 5. Chlomek 48. Skuhravý - 43. a 66. Melka, 84. Ševčík. Rozhodčí: Dytrt. ŽK: 1:1. Diváků: 60. Pěnčín: Pivrnec – Heinrich, Mrklas, Skuhravý, Kulhánek – Chlomek, Nemyrovskyj, Bém, Záveský – Bangha, P. Matějček.

Vratislavice - Desná 4:0 (2:0)

Fotbalisté Desné jeli do Vratislavic pokusit se bodovat a úvodní čtyřicetiminutovku byli lepší, měli dvě šance, z nichž jednou Zonyga trefil tyč. „Domácí dali dva slepené góly po chybách Zonygy, Zelinky a Maňáka,“ zlobil se na hráče trenér Desné Zdeněk Bryscejn. Po změně stran chtěli hosté výsledek otočit, ale nedokázali to a v závěru po chybách Ráce ještě dvakrát inkasovali. „Prohráli jsme na nejhorším hřišti s nejhorším soupeřem, a to hovoří samo za sebe. Ve Vratislavicích je drnoviště, domácí jen stojí a odkopávají míče a nesmírně bojují. My jsme to sice věděli, ale nedokázali jsme se s tím vyrovnat a kloudně přihrát se prostě nedalo. Navíc jsme se dopustili hloupých chyb, což rozhodlo. Kdyby nás porazili fotbalisté i třeba vysoko, tak se zlobit nebudu, ale tohle…,“ rozčiloval se trenér Desné Zdeněk Bryscejn.

Branky: Rozhodčí: Tykva. Diváků: 10. Desná: Maňák – Štěpánek, Rác, Šimek, Zelinka (58. Pavlík) – Jech, Pipek, Zonyga, Ježek (73. Kopal) – Hlubuček, Vokál.

Železný Brod – Rapid 3:1 (3:1)

Na mokrém terénu se hrál kvalitní zápas, ale branky padaly jen v první půli. Domácí byli v první půli lepší, ale po změně stran měli hosté řadu šancí. Domácí podržel mladý gólman Kordík, díky kterému Brod neinkasoval a zápas vyhrál.

Branky: 15. Maryško, 36. Makula, 40. Šilhán – 17. Hégr. Rozhodčí: Spányik. ŽK: 2:5. ČK: 1:0 (65. Havrda). Diváků: 100. Ž. Brod: Kordík – Burkoň (65. Šefr), Šilhán, Berka, P. Vozka – Havrda, Novotný, Makula, Hadač – Šimek, Maryško.