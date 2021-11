Překvapivě tato debata přišla právě z Anglie, ze země, která na hlavičkování má založenou celou fotbalovou tradici. Debatu vyvolalo úmrtí Nobbyho Stilese, mistra světa z roku 1966, který trpěl těžkou demencí. Výzkumy, které proběhly, ukazují, že fotbalisté mohou být náchylnější k onemocnění mozku. A tak se řeší, zda fotbal hlavičky úplně nezakáže.

V Anglii, Skotsku a Severním Irsku už děti do 12 let nemohou na tréninku hlavičkovat. Omezit hlavičkování v mládežnickém fotbale na minimum doporučuje Evropská fotbalová unie. UEFA sestavila soubor pokynů pro národní svazy, věnovaný hře hlavou u mladých fotbalistů. Obsahuje doporučení ohledně velikosti a tlaku míčů, cvičení k posílení krčních svalů apod. A jsou i další návrhy. Snížit co nejvíce počet hlaviček mají například menší hřiště, nižší branky a menší počet hráčů.

Umíme si však fotbal bez hlaviček představit? Jak by vypadal bez vysokých nahrávek, těsných hlavičkových soubojů a krásných branek? Nabízíme i názor útočníka Watfordu Troy Deeney: „Upřímně. Za 14 let kariéry jsem se s nikým nebavil o hrozbě demence. Ani jsem neslyšel o žádném jiném hráči, který by to řešil“.

Jak vidí fotbal bez hlaviček ti, kteří se mu věnují, ať už jako hráči, trenéři nebo rozhodčí?

Adam Pelta, manažer FK Jablonec B a hráč FC Pěnčín: Bez hlaviček by byl fotbal jiný sport. Každý, kdo fotbal hraje, přijímá určité riziko.

Milan Kykal, trenér mládeže FA FK Jablonec: Hlaviček jsem se nikdy nebál, takže za mne by se rušit neměly.Richard Sitarčík, trenér Sokol Plavy: Nerušit! Nejsou nebezpečné. Na dětském turnaji nikdo nehlavičkuje. A dospělému dnešní míče nemůžou ublížit.

Jiří Najman, FC Pěnčín, bývalý hráč a sekretář: Zrušit určitě ne. Nebezpečné jsou tak 50 na 50. Kvůli zdravotním potížím už nehraju. Ale strach jsem někdy měl.

Miroslav Procházka, trenér FC Pěnčín: V žádném případě. To by se taky mohlo zrušit kopání do míče…

Jaroslav Rudolf, hráč Velké Hamry: K fotbalu hlavičky patří, hlavou padají góly. Neumím si to bez hlavičkování představit, takže rozhodně ponechat.

Miroslav Pačes, bývalý hráč, dnes funkcionář TJ Velké Hamry: Samozřejmě, že ne! Kdo se bojí hlavičkovat, ať se vyhýbá fotbalu.

Zdeněk Šilhán, hráč, Železný Brod: Hlavičky nerušit! Jsou jednou ze základních věcí odjakživa, co se fotbal hraje!

Jan Štol, trenér týmu Čertic – dívčího fotbalu: Už přes 25 let dělám dívčí fotbal. Hlavičkování u děvčat je jistě méně oblíbené než u chlapců a mužů. Přesto hlavičky k fotbalu patří a jsou jeho nedílnou součástí. Proto bych je určitě nerušil! Kdo hlavičkovat nechce, této činnosti se stejně sám vyhne.

Ondra Votoček, hráč TJ Sokol Plavy: Je to nesmysl! Nic nerušit, natož hlavičky. Hlavičkování není nebezpečné a nebojíme se jich.

Jaroslav Salaba, vedoucí Sokol Držkov: Nerušit !!!

Josef Just, trenér Velké Hamry: Ne, nerušit! Nejsou nebezpečné a rozhodně se hlavičkovat nebojím.

Jaroslav Hnětýnka, rozhodčí: V žádném případě nerušit. S novými materiály, ze kterých jsou vyrobené míče, se nebezpečí blíží nule. Osobně se hlavičkovat nebojím.

Bedřich Neugebauer, rozhodčí: V žádném případě hlavičky nerušit. Nejsou nebezpečné.

Vladimír Toman, hráč TJ Sokol Plavy: Jednoznačně nerušit! Vždy to byla nedílná součást fotbalu. Bez hlaviček už by to byl jiný sport. A zranění ke sportu všeobecně patří.

Martin Procházka, trenér Spartak Rychnov: Jsem pro hlavičkování. Za chvíli by se fotbal hrál v rukavičkách. K fotbalu hlavičky patří. Gólman by měl koukat kolem sebe. Stát se může cokoli, to bychom museli třeba zakázat i auta, protože se bourá. Já jsem pro hlavičkování.

Jiří Macek, Spartak Smržovka: „K fotbalu to patří, když nejde míč na nohy, tak se nedá nic dělat. To by se fotbal nemohl hrát vůbec. V hokeji je to to samé nebo v boxu. To k těm sportům patří. Jednou za čas se prostě nějaká tragedie stane, ale stát se může i při běžných soubojích.“

Jiří Šturma, prezident Spartak Rychnov: Za mne: zrušit hlavičky ve fotbale je špatně.

Jaroslav Lejsek, bývalý rozhodčí: Fotbal bez hlaviček není fotbal. Musí v něm zůstat. Ale úder do hlavy bych trestal třeba hned červenou kartou.

David Ryšavý, trenér A týmu Mšeno-Jablonec: Neumím si představit, jestli by musel hráč uhnout. A jak by se to pískalo. Hráči jsou zvyklí do vysokého balónu hlavu dát. Jak by se to dalo vůbec uhlídat. Myslím, že hlavička čelem tak nebezpečná není. K fotbalu prostě patří. Určitě by bylo k vidění míň gólů.“

Hubert Rieger, Jiskra Harrachov: Za chvíli se bude řešit, jestli se může kopat třeba jen levou nohou, ne? Fotbal bez hlaviček je nesmysl. Kořenímfotbalu jsou góly a možná čtyřicet na šedesát jich padá z hlaviček. Fotbal bez hlaviček prostě nejde hrát.