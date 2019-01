Jablonecko /FOTOGALERIE/ - Po 9. kole I. B třídy je na čele tabulky Mírová, hned za ní je pětice týmů z Jablonecka. Překvapení se zrodilo na Malé Skále, když domácí jen remizovali s poslední Novou Vsí.

Zásada – Harrachov

4:3 (2:1)



Hodně dramatické utkání viděli diváci v Zásadě. Domácí podcenili soupeře a rázem prohrávali 0:1.



Do konce poločasu ale dokázali stav otočit na 2:1. Ve druhém dějství však Harrachov opět zvrátil stav na svou stranu.



V 84. minutě vyrovnal na 3:3 svým třetím gólem Srbek a výhru zařídil dvě minuty před koncem Kubát.



Branky: 29., 37. a 84. Srbek, 88. Kubát – 14. a 78. Veselý, 69. Kyncl. Rozhodčí: Kulhavý, ŽK: 1:2. Diváků: 80. Zásada: Kopal Mil. – Tyle, Kubát, Šourek, Blažek T. – Blažek P. (70. Růžička), Feri, Kopal Mich., Žváček (83. Čurda) – Janka (60. Fišer), Srbek.



Horní Branná – Plavy

2:1 (1:0)



Plavy odjely k soupeři s jasným cílem – neprohrát a uhrát co nejlepší výsledek. Co si ale hráči řekli před zápasem nedodrželi a v prvním poločase prakticky neohrozili brankáře domácích a prohrávali 1:0.



Druhé dějství už bylo lepší a hosté dokonce vyrovnali. Jenže další hrubku v obraně Branná potrestala a získala tři cenné body.



Branky: 23. a 66. Nýdrdle – 57. Jelínek. Rozhodčí: Vlk, bez ŽK. Diváků: 100. Plavy: Benda – Škoda, Votoček, Jelínek, Korotvička – Jön, Lejsek, Balatka, Harik – Černý L., Červinka.



Víchová – Mšeno B

2:0 (2:0)



Mšeno začalo nevýrazně a po hrubce v zadních řadách brzy inkasovalo. Pak si Mšeno vytvářelo dobré šance a mělo více ze hry, jenže druhá velká chyba znamenala další gól pro domácí.



Druhý poločas Mšeno bušilo do domácích, ale ti házenkářsky bránili a zdržovali. Zápas tak skončil 2:0 pro domácí.



Branky: 12. Hartig, 45. Rympl. Rozhodčí: Krupa, bez ŽK. Diváků: 80.

Mšeno: Zounek – Škvor, Daniel, Vejprava, Ryšavý – Zámečník, Oleníček, Kohout, Weber (46. Knappe) – Koudelka, Petr.

Jenišovice – Lučany

1:4 (0:2)



Lučany na soupeře nastoupily ve velkém stylu a hned od prvních minut si vytvářely šance a v 11. minutě vedly 0:1.



Druhou branku přidal před poločasem Vojta Brož. Začátek druhého poločasu byl v režii domácích, ale hosté úvodní tlak přečkali a dokázali se brankově prosadit potřetí. Čtvrtý gól dal opět Dítě M. a bylo rozhodnuto.



Čestného úspěchu se domácí dočkali v 90. minutě zásluhou Vaněčka.



Branky: Vaněček – Dítě M. 2, Brož V., Hradecký. Rozhodčí: Nešněra, ŽK: 2:2. Diváků: 100. Jenišovice: Jonáš – Hanuš, Plechatý, Laušman, Vaněček – Dlouhý, Kalousek V., Soudský, Mařan – Kalousek Z., Bubák. Lučany: Brož M. – Šindelář, Vokuš, Beránek, Lejsek – Dítě J. (65. Patočka), Svoboda, Dítě M., Hradecký – Bělohlávek, Brož V.



Malá Skála – Nová Ves

1:1 (0:1)



Poslední Nová Ves se domácích vůbec nezalekla a už v 18. minutě byl stav 0:1. Ve 30. nedal Daníček penaltu a okolo brankáře Nové Vsi se několikrát rozezvučela branková konstrukce.



Vyrovnání přišlo v 75. minutě. Koncert neproměněných šancí znamená remízu 1:1.



Branky: 75. Plátek – 18. Zuzanek. Rozhodčí: Hnětynka, ŽK: 2:0, ČK: 0:1. Diváků: 70. Malá Skála: Krause – Šilhán, Kotrba J., Cafourek, Vepřek – Kotrba Z., Brožek (46. Havlík), Daníček, Plátek – Makula, Novák (60. Ušela).



Maršovice – Držkov

1:0 (0:0)



Koncentrovaný tlak domácích borců končil po většinu utkání před držkovským vápnem.



Nicméně těsné porážce nedokázalo zabránit ani duo bratrů Dvořáků, kteří ve spolupráci s dobře fungující obranou dlouho odolávali.



Změna stavu přišla až v 80. minutě, kdy se po rohovém kopu Skuhravého dostal k odraženému míči Habr a poslal jej do prázdné branky.



Branka: 80. Habr. Rozhodčí: Pöschko, bez karet. Diváků: 80. Maršovice: Nežádal – Skuhravý – Honzák, Stolín, Chroustovský – Habr, Just, Topinka (35. Hlubuček), Wolf – Sitarčik (60. Mrkvička), Kohoutek. Držkov: Dvořák E. – Somr, Škaloud, Dvořák J., Hruška – Machačka, Batěk, Hlubuček, Prousek T. – Prousek P., Vaněk.