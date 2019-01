Praha - Liberec remizoval, také Jablonec bral jen bod. A favorizovaná Plzeň dokonce prohrála. Fotbalové lize tak po dvou odehraných kolech překvapivě vládne Zlín, jenž podruhé vyhrál, když porazil Jihlavu. Mladá Boleslav v neděli zdolala Brno 2:0, Slavia remizovala s Libercem 2:2 a Jablonec se rozešel smírně s Bohemians taktéž 2:2. Víkend začal hodně zostra už v sobotu - mistr z Plzně zaváhal a prohrál na hřišti pražské Dukly 0:1. Sparta měla rovněž problémy, ovšem nakonec vyzrála na Baník 3:1. Teplice si poradily se Slováckem 2:0 a Olomouc padla s Příbramí 1:3.

Pokažená oslava. Jablonec si výročí 70 let od založení klubu neužil - pouze remizoval s Bohemians 1905. Výsledek 2:2 mluví za vše. Ale pozor: "Klokani" na severu Čech dvakrát vedli po gólech Rafaela Acosty a Tomáše Čížka, za domácí srovnávali z penalty Tomáš Wágner a v závěru střídající Lukáš Masopust. Cesta do Kodaně nebude veselá.

Stejně dopadl další pohárový účastník Liberec, jehož ve čtvrtek čeká odveta 3. předkola Evropské ligy s Kirjatem Šmona. Slovan remizoval v zajímavém duelu na Slavii 2:2. Severočeši v Edenu vedli po brance Marka Bakoše, domácí ještě v první půli zásluhou Milana Škody a Jana Mikuly skóre otočili, ale za hosty po přestávce vyrovnal Josef Šural.

Mladá Boleslav zažehnala katastrofu a po mizerném vstupu do sezony si trochu spravila chuť. Svěřenci kouče Jarolíma zdolali Brno 2:0. Středočeši měli celé utkání převahu, kterou v 50. minutě zužitkoval Aleš Čermák. Drama v závěru se nekonalo: v poslední minutě uzavřel skóre Jan Chramosta po přihrávce od Milana Baroše.

Šance, zahozená penalta… Plzeň nezvládla utkání na Julisce a s Duklou prohrála 0:1. Hodně kombinovaná sestava s několika úplnými nováčky se hostům vymstila. Největší smolaři? Egon Vůch neproměnil dvě obrovské příležitosti a Jan Kovařík selhal při penaltě. Domácí naproti tomu oslavovali Tomáše Bergera, který využil selhání defenzivy Viktorie.

Olomouc před týdnem šokovala Teplice, kde vybojovala remízu. Zdálo se, že v úspěšném trendu bude Sigma pokračovat i v sobotu doma - vedla nad Příbramí, ale hosté se probrali a otočili výsledek. Lví podíl na tom měl Roman Bednář - dal dva góly a středočeský klub zvítězil 3:1.

Teplice tentokráte nezaváhaly a porazily Slovácko 2:0. Nasměrovala je k tomu penalta za faul na Vachouška, kterou proměnil Fillo, v závěru přidal druhý gól po brejku Vondrášek. Severočeši opět bojovali s nepřízní fanoušků (4171 diváků je nakonec druhá nejmenší návštěva kola).

Šest bodů, žádný inkasovaný gól. Ne, to není bilance některého z ligových gigantů, to je teď statistika fotbalistů ze Zlína. Nováček opět mezi elitou vyhrál, když zásluhou Lukáše Železníka porazil Jihlavu 1:0. Vysočina naopak neprožívá ideální start do soutěže, ani napodruhé nedokázala skórovat.

Sparta si v utkání proti Baníku zase potvrdila, že mít a nemít Davida Lafatu je pořádný rozdíl. Baník se na Letné ujal vedení zásluhou Martina Kouřila, mohl navýšit skóre, ale nakonec nezískal ani bod. Hráče v rudých dresech od blamáže zachránil právě Lafata, jenž protrhl smůlu. Vítězný gól dal Bořek Dočkal, v závěru potom zpečetil vítězství Kehinde Fatai.

FK Jablonec - Bohemians Praha 1905 2:2 (1:1)

Kdo sledoval minulé zápasy obou týmů, byl z pohledu na nedělní sestavy pořádně překvapený. Oba trenéři kvůli porážkám míchali se složením základních jedenáctek.

Premiéru v české nejvyšší soutěži si například odbyl Uruguayec Acosta. Epizodní role? Rozhodně ne v tomto zápase. Právě on totiž hned po šesti minutách rozhodl o tom, že debut podpoří gólem. Bohemians se poprvé dostali do vápna, Akulinin poslal střílený centr před branku a Acosta zblízka propálil Hrubého.

Strach z debaklu byl ze strany Pražanů pryč. "Minulou sezonu se nám proti Jablonci nedařilo, tak jsme ho chtěli potrápit a pokud možno získat body. Vstoupili jsme velmi dobře do zápasu, s velmi dobrým přechodem a krásně nám vyšla situace, kdy jsme dali gól," konstatoval potom trenér Roman Pivarník.

Domácí už za necelých šest minut vyrovnali. Po souboji Wágnera se Šmídem odpískal sudí Paták penaltu a sám faulovaný se z pokutového kopu nemýlil. Za chvíli šel sám za hostujícího Zlámala Rossi, ale zakončení nezvládl a upadl.

Potom měl ze hry více Jablonec. Hrozil především agilní Crnkič. Bosenský záložník nejprve pálil po rohu nad, poté jej vychytal Zlámal a při další šanci udělal před gólmanem kličku navíc. Na druhou straně Akulinin hlavičkoval do Hrubého.

Bohemians prospěla přestávka. Akulinin ve 47. minutě využil obrovské chyby Beneše, nacentroval před bránu a Čížek hlavičkou do protipohybu gólmana znovu poslal "klokany" do vedení. Bujará oslava? Zapomeňte, nekonala se. Zkušený středopolař totiž strávil dlouhá léta právě na severu Čech.

"Zkomplikovali jsme si to sami. Když vyrovnáme, zase dostaneme gól," smutnil domácí kouč Jaroslav Šilhavý.

Beneš mohl hned vzápětí chybu odčinit, nicméně Zlámal jeho hlavičku vyrazil. Chvíli na to doklepl Wágner z dorážky míč do sítě, ovšem pomezní rozhodčí posoudil jeho postavení jako ofsajdové.

Jablonec dostával hosty pod stále větší tlak. Dvakrát hlavičkoval v dobré pozici Wágner, pokaždé však zamířil nad. Vyrovnat se Severočechům povedlo až v 79. minutě. Rossiho sražená střela se dostala ke střídajícímu Masopustovi a ten sám před Zlámalem nezaváhal. K obratu už ovšem nedošlo: Doležal sice za chvíli technicky obstřelil Zlámala, ale trefil jen břevno.

"Jsme samozřejmě zklamaní ze ztráty bodů. V druhém poločase jsme se dostávali do šancí, bohužel jsme proměnili jen jednu," řekl Šilhavý. Hosté slavili. "Snad nás to povzbudí," dodal Pivarník.

Branky: 12. Wágner z pen., 79. Masopust - 6. Acosta, 47. Čížek. Rozhodčí: M. Paták - Kotík, Fišer. ŽK: Crnkič, Hübschman - Šmíd, Zlámal. Diváci: 4188.

Jablonec: V. Hrubý - Romera, Pernica, Beneš, Novák - Hübschman - Crnkič (65. Masopust), Rossi (80. Martin Doležal I.), Trávník, Tecl (71. Mingazov) - Wágner. Trenér: Šilhavý.

Bohemians: Zlámal - Pauschek, Škerle, Šmíd, Havel - Bartek, Jindřišek, Jirásek, Čížek (82. Gajič), Acosta (90. M. Jarolím) - Akulinin (76. Schick). Trenér: Pivarník.

Slavia Praha - Slovan Liberec 2:2 (2:1)

Slavia nastoupila bez stopera Latky, zatímco Liberec oproti čtvrtečnímu zápasu Evropské ligy s Kirjatem Šmona udělal pět změn v sestavě.

Ovšem i tak začali hosté skvěle: po 65 vteřinách šli Severočeši do vedení. Folprecht kopal přímý kop, míč zasáhl Bakoš a byl z toho gól. Slovenský forvard se trefil i ve druhém ligovém kole. "Myslím, že nám to paradoxně ublížilo, protože jsme začali hrát pasivně a Slavia nás dostala pod tlak," řekl kouč Jindřich Trpišovský.

Pravda: hostům radost dlouho nevydržela. V 10. minutě po rohu vyrovnal nejlepší střelec Slavie v minulé sezoně Škoda a připsal si šestou branku v posledních třech zápasech proti Liberci. Jenže to Slavii nestačilo a za pár sekund jásala podruhé. Postaral se o prvním ligovým gólem po povedené individuální akci Mikula.

"Měli jsme tam skvělé pasáže, což mě utvrzuje v tom, že máme na to, abychom hráli kombinačně celý zápas," uvedl domácí trenér Dušan Uhrin mladší.

Po půlhodině hry to v dobré pozici zkusil Shala, leč jeho dělovku Berkovec zneškodnil. Další průběh prvního poločasu moc vzrušujících momentů nenabídl.

Slovan do druhé půle místo Kerbra poslal Josefa Šurala a střídaní se hostům vyplatilo už po deseti minutách. Nový muž na hřišti se po centru Coufala dostal ke střele a vyrovnal. Vzápětí mohl ranou z vápna přidat třetí gól hostů Folprecht, ale neuspěl. Stejně jako v další jasné šanci v 70. minutě.

"Po prvním poločase jsem byl na hráče naštvaný, ale o přestávce jsme si to vyříkali. Slavia mi ale nejspíš pošle fakturu, protože jsem asi něco rozbil," uvedl s úsměvem Trpišovský.

Domácí se nikam nehnali, také Liberec bod bral a v závěru neriskoval. Navázal tak na výhru z prvního kola nad Mladou Boleslaví a naladil se na odvetu předkola Evropské ligy, ve které bude v Izraeli hájit výhru 2:1 z prvního zápasu.

Slavia ani proti druhému českému zástupci v pohárech neuspěla, když na úvod ligy prohrála s mistrovskou Plzní. "O výsledku rozhodla naše nezodpovědnost před brankou. Ale s bodem jsem spokojen. Teď jen musím do hráčů dostat potřebné sebevědomí," dodal Uhrin.

Branky: 10. Škoda, 13. Mikula - 2. Bakoš, 55. Josef Šural. Rozhodčí: Královec - Wilczek, Hock. ŽK: Deli, Černý - Coufal. Diváci: 6739.

Slavia: Berkovec - Švec, Deli, Bílek, T. Jablonský - Mikula, R. Hrubý (89. M. Červenka), Piták (56. Černý), Souček, Zmrhal (81. Voltr) - Milan Škoda. Trenér: Uhrin ml.

Liberec: T. Koubek - Coufal, Hovorka, Pokorný, Fleišman - Delarge, Pavelka (79. Sackey), Shala, Folprecht, Kerbr (46. Josef Šural) - Bakoš (62. Rabušic). Trenér: Trpišovský.

FK Mladá Boleslav - Zbrojovka Brno 2:0 (0:0)

Vyřazení z Evropské ligy, porážka v Liberci. Nebylo se čemu divit, že kouč Mladé Boleslavi Karel Jarolím po předchozích nepřesvědčivých výkonech zamíchal sestavou. Pouze na lavičce nechal brankáře Veselovského, seděli i Křapka a Klobása. Své ovoce to přineslo a domácí byli od začátku hodně aktivní.

Jediný problém? Měl jméno Doležal. Gólman Zbrojovky si v první půli dokázal poradit se všemi nebezpečnými situacemi Mladé Boleslavi.

"Věděli jsme, že Boleslav po vyřazení v poháru a prohře v Liberci udělá vše pro to, aby dnes uspěla, ale my jsme ji to hodně usnadnili," smutnil hostující kouč Václav Kotal.

Trápil zejména mladého záložníka Čermáka, který se tlačil do několika slibných šancí, ale Doležala nepřekonal. Největší měl čtyři minuty před poločasem, kdy byl 10 metrů od branky zcela sám, ale trefil jen vybíhajícího gólmana.

"Myslím si, že jsme zápas měli od první minuty ve své moci, ale zahazovali jsme jednu šanci za druhou. Ta koncovka…," vyprávěl Jarolím.

Pět minut po začátku druhé půle se však mladík hostující ze Sparty přeci jen dočkal. Po centru sklepl míč Zahustelovi, ten přiťukl Bartlovi a Čermák měl na malém vápně hodně času, aby svou střelu usměrnil mimo dosah Doležala.

Zvyšovat mohl Magera, který byl znovu zcela sám uprostřed vápna, ovšem z voleje střílel mimo. Brno se dostávalo do zakončení většinou jen po standardních situacích, ale hosté gólmana Šedu téměř neprověřili.

Naopak po spolupráci střídajících hráčů Baroš přiklepl míč Chramostovi, ten byl v ideální pozici, ale střela mu vůbec nesedla. Brno tak mělo stále šanci alespoň na srovnání, jenže obrana Mladé Boleslavi byla tentokráte pevná a nedopustila se chyby, na které v minulých zápasech žehral Jarolím.

Navíc v poslední minutě po brejku šel Baroš na branku sám ve dvojici s Chramostou, nebyl sobecký a připravil svému spoluhráči stoprocentní šanci, kterou už Chramosta proměnil a definitivně rozhodl. "Po naší brance už to Brno muselo otevřít, my tam měli další šance, ale proměnili jsme až tu v závěru," dodal Jarolím.

"Výhra Boleslavi je zasloužená. Předváděla fotbal jiné kategorie než my, hlavně v první půli," podotkl Kotal.

Branky: 51. Čermák, 90. Chramosta. Rozhodčí: Jílek - Paták, Dobrovolný. ŽK: Rada (M. Boleslav). Diváci: 3154.

Mladá Boleslav: Šeda - J. Kysela (31. Bartl), Kúdela, Šisler, Bořil - Malpon, J. Rada - Zahustel (76. Baroš), Magera, Čermák - Skalák (72. Chramosta). Trenér: K. Jarolím.

Brno: Doležal I. - R. Buchta, P. Buchta, Košťál, Keresteš - Zavadil, Malík - Vávra (59. Pašek), Zoubele (43. Chrien), Michal Škoda (84. Lutonský) - Řezníček. Trenér: Kotal.

Dukla Praha - Viktoria Plzeň 1:0 (0:0)

Plzni se nepovedla generálka na středeční odvetu třetího předkola Ligy mistrů proti Maccabi Tel Aviv, v níž budou hájit venkovní náskok 2:1.

"Musíme být zklamaní, odjíždíme s prázdnou po dobrém výkonu. Příčina je jednoduchá, fotbal se hraje na branky," říkal kouč Miroslav Koubek.

Trenér úřadujícího šampiona udělal v sestavě několik změn a poprvé v sezoně nastoupil na kraji obrany Matějů, v záloze Vůch s Kučerou a v útoku Ďuriš. Právě jeden z nových hráčů Kučera se v šesté minutě postaral o první zajímavější moment, když z dálky napálil boční síť.

Hosté měli častěji míč na kopačkách, ale jejich akce často ukončovaly ofsajdy. Ve 25. minutě pak Duklu zachránil brankář Rada, který zblízka vyrazil ránu úplně volného Koláře.

O chvíli později se málem měnilo skóre na druhé straně. Bergerův přímý kop Kozáčik vytáhl na tyčku a dorážející Přikryl trefil jen bránícího Hubníka. "Už jsem myslel, že je to gól," poznamenal domácí trenér Luboš Kozel, který nechápal, co to jeho hráči na začátku předvádějí. "Úvod jsem nezachytili," dodal.

Krátce před pauzou Kopic v šestnáctce Dukly ideálně našel Vůcha, jenže ten hlavičkoval jen do země.

Bývalý fotbalista Teplic neuspěl ani tři minuty po změně stran a povedený míč od Ďuriše zakončil jen vedle odkryté branky. Po závaru pak proti Ďurišovi zblízka opět uspěl Rada. Plzeňského Vůcha zradila koncovka i v 70. minutě, kdy se po přímém kopu Kopice uvolnil, ale opět zamířil mimo branku.

V 77. minutě trochu překvapivě otevřela skóre Dukla. Stoper Štetina po pravé straně vyvezl míč, který Kozáčik vyrazil jen před snadno dorážejícího Bergera. "Byli jsme potrestáni za to, že jsme soupeři dali šanci. Chyba se udělá…" povídal už klidným hlasem Koubek.

Takřka okamžitě na druhé straně Jeřábek skluzem fauloval střídajícího Mahmutoviče a rozhodčí odpískal penaltu. Jenže: Kovařík přestřelil branku.

Pražané už si v závěru cenné vítězství pohlídali a odčinili úvodní zaváhání na Slovácku a prohru 3:4. "Z utkání jsme vytěžili maximum," přiznal Kozel.

Branka: 77. Berger. Rozhodčí: Lerch - Pospíšil, Kubr. ŽK: Berger, Jurendič, Vrzal, Jeřábek - Matějů, Vaněk. Diváci: 5182.

Dukla: F. Rada - Jurendič (67. Miloševič), Jeřábek, Štetina, Vrzal - Považanec, Marek Hanousek, Daniel Tetour - Berger, Jakub Mareš (74. Beauguel), Přikryl (84. Čajič). Trenér: Kozel.

Plzeň: Kozáčik - Rajtoral, Hubník, Procházka, Matějů - Kučera, Vaněk - Kopic, D. Kolář (63. Hořava), Vůch (73. Kovařík) - Ďuriš (71. Mahmutovič). Trenér: M. Koubek.

Sigma Olomouc - 1. FK Příbram 1:3 (0:0)

Dramatický fotbal, hodně šancí. A to už od výkopu. Domácí začali tlakem, ve 3. minutě pálil z křídla Hála a brankář Hruška jen sledoval, jak míč těsně přeletěl břevno. O dvě minuty později ukázala drápky i Příbram, brejk Štípka hasil odvážným vyběhnutím brankář Reichl.

Pak se ale zase na domácím trávníku tlačila dopředu Sigma a v 9. minutě Hruška reflexivně vyrážel Vašíčkovu hlavičku. O chvíli později byli domácí ještě blíže ke gólu, Navrátilův pokus ramenem skončil na tyčce a odražený míč chytil Hruška.

Příbram využívala chyb Hanáků v rozehrávce, po vysunutí Bednáře opět zachraňoval Reichl. Hrál se ofenzivní fotbal, Vašíček běžel sám na Hrušku, v poslední chvíli jej o míč připravil skluzem vracející se Sus. Pak se defenzivy srovnaly, až po půlhodině opět hrozil hlavou Bednář, tribuny Androva jen zahučely. O osm minut později další hlavička někdejšího sparťanského forvarda o centimetry minula branku.

Do druhé půle opět vlétla aktivně Sigma, Halenár pálil z ostrého úhlu příliš vysoko. V 58. minutě už ale Andrův stadion bouřil. Halenár parádně vysunul aktivního Navrátila, jenž se trefil přesně k tyči.

Hanákům nicméně vedení nevydrželo ani deset minut. Halenár ztratil míč na půli hřiště, Rezek vysunul aktivního Bednář, který se tentokráte nemýlil a tvrdou střelou na přední tyč srovnal.

Příbram byla velmi silná ve standardkách a v 79. minutě málem skóroval na zadní tyči Brandner, jehož hlavičku odkopl z brankové čáry Šindelář. V nastavení se však hosté dočkali, když se hlavou po rohu prosadil Hnaníček. Navíc vzápětí fauloval Vepřek a Bednář proměnil nařízenou penaltu. Třetím gólem v sezoně se tak dotáhl na Doška na čele tabulky střelců.

"Byli jsme šťastnější," uznal hostující trenér Pavel Tobiáš. Druhá reakce? "Za celkový výkon jsme si nezasloužili prohrát," smutnil domácí kouč Leoš Kalvoda.

Největší problém Olomouce? "Rohový kop jsme neměli dopustit, musím se podívat na video, ale myslím si, že tam měl pomoci brankář. Děláme hrubé chyby vzadu, i když tam máme zkušené hráče. Místo bránění fandíme," dodal Kalvoda. A největší rozdíl mezi oběma týmy? Kanonýr. "Jsem rád, že u nás Bednář zůstal. Byl zlomovým hráčem," podotkl Tobiáš.

Branky: 58. Navrátil - 68. a 90.+4 z pen. Bednář, 90.+2 Hnaníček. Rozhodčí: Hrubeš - Blažej, Caletka. ŽK: Vepřek - Krameš, Zápotočný. Diváci: 4826.

Olomouc: Reichl - Hála, Rajnoch, Šindelář, Vepřek - Navrátil, Houska, Plšek, Petr (79. Zahradníček) - Halenár (74. Ordoš), Vašíček (79. Chorý). Trenér: Kalvoda.

Příbram: Hruška - Sus, Hájovský, Zápotočný, Končal - Hnaníček, Krameš (63. Brandner) - Rezek (90. Tregler), Pilík, Štípek (83. J. Mareš) - Bednář. Trenér: P. Tobiáš.

FK Teplice - 1. FC Slovácko 2:0 (1:0)

Slovácko přijelo na sever Čech povzbuzené výhrou nad Duklou a prvních 20 minut přehrávalo i Teplice. Vypracovalo si ale jen jednu větší šanci: po menším závaru hlavičkoval z malého vápna Došek a brankář Grigar si dokázal pro míč ještě doskočit. Pak už pomalu získávali navrch domácí. Krob po povedeném průniku pálil slabší nohou mimo, pak zase pálil po závaru jen do boční sítě Fillo.

Přesto se Teplice dostaly do vedení díky několika chybám hostů. V 31. minutě obral Potočný u střídaček o míč Radu, po jeho centru sklepával na zadní tyči Breite na Vachouška, kterého viditelně stáhl obránce Chvátal. Nařízenou penaltu pak proměnil Fillo. Zvolil tvrdou střelu nad padajícího brankáře Heču.

"Třicet minut to byl vyrovnaný zápas, ale pak se projevila určitá nezkušenost na naší straně," kroutil hlavou kouč hostů Svatopluk Habanec.

Bylo to tak. Teplice i díky gólu přebraly aktivitu, hlavně ve středu hřiště měly lepší pohyb.

Slovácko hrozilo z brejků. Po rychlé kombinaci hlavičkoval v plném běhu Civič a Grigar musel znovu skákat k tyči, po pauze potom zahrozil nepřesnou křížnou střelou Diviš. Tomu skvělou pozici připravil nápaditým prostrčením Došek, který se jinak k šancím prakticky nedostal, a nenavázal tak na tři góly z úvodního zápasu proti Dukle. "Bránili ho mnohem lépe než Dukla," dodal Habanec.

Víc šancí měli ale domácí. V 65. minutě prošel středem hřiště přes dva protihráče Fillo a akci zakončil ranou těsně vedle tyče, pak zase po závaru pálil z malého vápna osamocený Vachoušek a jen Hečův reflexivní zákrok rukou míč vytěsnil nad břevno.

Slovácko si v poslední dvacetiminutovce vypracovalo určitý tlak, ten ale dvě minuty před koncem uťal druhý gól domácích. Potočný prodloužil hlavou míč za obranu na Vondráška, který sice napoprvé Heču nepřehodil, ale dokázal míč ještě doběhnout a poslat do odkryté branky.

"Je tam vidět, jak se zlepšujeme, zapracováváme další nové prvky," líčil teplický kouč David Vavruška a dál chválil. Dokonce i jednotlivce. "Škoda, že Ljevakovič dostal za jediný faul kartu, ale celkově se hodně drží, to mě těší. Přitom dneska dohrával s hodně poraněným nosem, má ho hodně nakřivo, ale hrál dál, to si zaslouží velký respekt," poznamenal teplický kouč.

Branky: 32. Fillo z pen., 82. Vondrášek. Rozhodčí: Orel - Pilný, Arnošt. ŽK: Ljevakovič - Šumolikoski, Reinberk. Diváci: 4171.

Teplice: Grigar - Dressler, Lüftner, Jablonský, Krob - Breite, Ljevakovič (71. Hora) - Vondrášek, Vachoušek (88. Kapolongo), Fillo (90.+2 Hošek) - Potočný. Trenér: Vavruška.

Slovácko: Heča - Chvátal, T. Rada (85. Kovář), Košút, Reinberk - Diviš (66. Hlúpik), Valenta, Havlík (66. Sadílek), Šumolikoski, Civič - Došek. Trenér: Habanec.

Fastav Zlín - Vysočina Jihlava 1:0 (1:0)

Oba týmy vstoupily do zápasu ve svižném tempu, První nebezpečný centr vyslal ve 2. minutě před bránu hostující Batioja. Žádný z jeho spoluhráčů ovšem balon do brány neusměrnil. Následně Kukoľ střílel po zemi, ale domácí brankář Holý se natáhl pro míč. To bylo ze strany Vysočiny vše.

Aktivitou začali hýřit domácí. Zejména byl vidět Železník, jenž byl odměněn v 10. minutě premiérovým gólem v nejvyšší soutěži. Naskočil si na roh Matějova a hlavičku nasměroval ke vzdálenější tyči – 1:0.

Fotbalisté Zlína po brance neslevili a nadále předváděli moderní fotbal. V 18. minutě sklidili aplaus velmi slušně zaplněného stadionu. Jugas potáhl balon, obloučkem uvolnil ve vápně Pazderu, který byl dříve u kulatého náčiní než Hanuš, odcentroval před prázdnou bránu, Poznar se však neprotlačil k přesnému zakončení. "Branka nám psychicky pomohla," uznal domácí trenér Bohumil Páník.

O pět minut později žlutomodří opět zahrozili, jenže Železník po odrazu ve vápně zamířil pánu bohu do oken. Ve 27. minutě se z útlumu probrala Vysočina, hnala se na Holého, ale na zakončení nedošlo.

Po půlhodině hry vysoké tempo hry opadlo. Až v 39. minutě se do zakončení tlačil Kopečný, obrana Jihlavy jej však včas odzbrojila.

Dění po pauze? V zajímavé pozici ve vápně se nejprve ocitl Pazdera, ale volej namířil nad bránu. Ještě větší šanci měl v 55. minutě Koreš, avšak osamocený ve vápně vystřelil vedle. Stejný hráč o čtyři minuty později vybídl ke skórování Železníka, jenže ani kapitán si v tváří tvář neporadil s Hanušem. Festival zahozených šancí pak pokračoval v 63. minutě, kdy Kopečný skákající balon poslal nad bránu.

V další pasáži se hrála vyrovnaná bitva, přičemž postupně hosté zatlačili ševce na své území. V 83. minutě si Jihlava vypracovala i svou největší šanci. Batiola ve vápně tvrdě vystřelil k tyči, ale nejvyšší muž na hřišti předvedl zákrok zápasu.

V posledních minutách trenér Bohumil Páník vsadil na defenzivu, Železník pomáhal obraně na pravé straně, nicméně v 89. minutě se málem domácí fanoušci ještě radovali z gólu. Čerstvý Jordan pronikl až před Hanuše, jihlavský gólman ovšem vytáhl také výborný zákrok.

Závěrečnému tlaku Vysočiny ševci odolali, a oslavili tak druhé vítězství a čisté konto v soutěži po návratu.

"Věřili jsme, že ve Zlíně můžeme i vyhrát, ale výkon zůstal za očekáváním. Rychlá branka podpořila nadšení a sebedůvěru domácích a my jsme hlavně směrem dopředu byli bezmocní," prohlásil jihlavský kouč Luděk Klusáček. "Jedna střela na bránu nestačí. Dopředu nám vše strašně dlouho trvalo, kombinace na jeden dotek neexistovala. Zlín naopak hrozil a vítězství si zasloužil," dodal.

Branka: 10. Železník. Rozhodčí: Jech - Nádvorník, Kotalík. ŽK: Janíček - Jánoš. Diváci: 4627.

Zlín: Holý - Pazdera, Jugas, Hájek, Matějov - Kopečný (74. Malý), Janíček (64. Živulič), Holík, Koreš - Poznar (86. Jordan), Železník. Trenér: Páník.

Jihlava: Hanuš - Tlustý (84. Vaculík), Kryštůfek, J. Krejčí, Mišůn - Kukol, Marek (64. Šulek), Jánoš, Batioja - Dvořák (70. Přeučil), Mešanovič. Trenér: Klusáček.

Sparta Praha - Baník Ostrava 3:1 (0:0)

Kdo by čekal, že Sparta bude mít s outsiderem takové problémy? Zdeněk Ščasný sice poslal na trávník pozměněnou sestavu oproti zápase s CSKA Moskva, jenže v sestavě domácího týmu byl i kapitán Lafata.

Nenastoupili Vácha, Bičík ani Costa. Problém? Ano. Už první poločas naznačil, že letenskou družinu nečeká nic snadného. Baník po bojovném výkonu na šance jasně vyhrál. Nejprve se po sparťanském rohu řítil na Štěcha sám Mondek, ale zamířil jen do tyče. Ostravský záložník měl po chybné rozehrávce domácího gólmana ještě větší možnost, ale z 20 metrů netrefil prázdnou branku.

"Byly to čisté šance, ze kterých jsem měl vstřelit gól," posteskl si Mondek. "Při první chyběl opravdu kousek. U druhé šance jsem to zkoušel z první, abych co nejrychleji trefil branku, ale možná jsem si to mohl ještě lépe zpracovat, místo toho jsem mermomocí míč tlačil mezi tři tyče," litoval hostující záložník.

Sparta zahrozila až ve 23. minutě, kdy Pavlenkovi vypadl míč z rukavic, ale Lafata ho nedokázal protlačit do branky. Další šanci spálil kapitán Sparty o deset minut později, kdy poslal dorážku vysoko nad bránu.

Do druhé půle místo neviditelného Paixaa nastoupil Fatai a Sparta i díky menší aktivitě Baníku získala převahu.

Hosté hrozili z brejků a také ze standardních situací. A k úžasu všech - snad i hostujících fanoušků - se prosadili. Po přímém kopu odcentroval Mondek, míč propadl ke Kouřilovi, který poslal hosty do vedení.

V 67. minutě se po tvrdém souboji dožadoval penalty Fatai. Marně. Potom selhal Lafata, který zblízka hlavičkoval těsně vedle. Hráči v rudých dresech tlačili: Matějovský po střele zdálky (ne)ohrozil Pavlenku.

Klíčový moment? Jeden ofsajdový brejk - Ostrava dala gól, leč sudí jej Narhovi neuznali. Sparta se vzápětí dočkala vyrovnání. Postaral se o něj šťastlivec Lafata, který v 80. minutě po centru z rohu protrhl smůlu. Ščasný mohl (sobě i jemu) gratulovat. "Jít do zápasu rovnou z tréninku není jednoduché," řekl kouč.

O pět minuty později už domácí vedli a střelou z vápna se o to postaral Dočkal a v nastavení dokonal obrat Fatai.

Radost a úleva na tribunách, kam přišlo celkem jedenáct tisíc fanoušků, byla znát. Ve středu to bude těžší - českého vicemistra čeká odveta 3. předkola Ligy mistrů s CSKA Moskva. Podobné chyby by se vymstily. "Kdyby Sparta neměla Lafatu, možná by ani nebodovala," poznamenal kouč Baníku Radomír Korytář.

Jeho svěřenci tak i ve druhém utkání v sezoně přišli o body po inkasovaných gólech v závěru. "V Brně to bylo po individuálních chybách, tady nás nepodrželi hráči, kteří přišli v průběhu zápasu na hřiště. Pořád jsme byli pod tlakem, navíc jsme vydali hodně sil na presink… Nechci spekulovat, jestli jsme, nebo nejsme fyzicky připravení. Jdeme správnou cestou," dodal.

Branka: 80. Lafata, 85. Dočkal, 90.+1 Fatai - 63. Kouřil. Rozhodčí: Ardeleanu - Moláček, Pelikán. ŽK: Foltýn, Kaša (oba Ostrava). Diváci: 11.021.

Sparta: Štěch - Mareček, Brabec, Hybš - Steinhöfer, Hušbauer (69. Litsingi), Matějovský, Dočkal, Breznaník (21. Frýdek) - Lafata, Paixao (46. Fatai). Trenér: Ščasný.

Ostrava: Pavlenka - Frydrych, Kaša, Kouřil, Ježdík - Engelmann (50. De Azevedo), Mondek (85. Šašinka), Mensah (65. Foltýn), Holzer, Kukec - Narh. Trenér: Korytář.