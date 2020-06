V první půli byli hosté jednoznačně lepší. Dobře se prezentoval brankář Richtr, který chytil několik vyložených šancí domácího Slovanu. Na kopačkách měli stoprocentní gólové příležitosti také Jablonečtí, které je ale nedokázali proměnit. Některé góly, jak uvedl manažer týmu Adam Pelta, byly zcela zbytečné.

Do druhého poločasu nastoupil Jablonec s drobnými změnami v sestavě. Adam Pelta k zápasu řekl: „Tentokrát pro nás nebyl výsledek zase až tak důležitý. Chtěli jsme dát v utkání šanci hlavně mladým hráčům z dorostu. Chceme vidět nejen je, ale všechny další co nejvíc ve hře a dát jim prostor. Proto tentokrát neřeším výsledek, i když jsme měli minimálně pět tutových šancí a nebyli jsme schopní je využít. Chybí nám ostrý hroťák, když Dočekal hraje v áčku,“ konstatoval Pelta junior.



Příležitost v jablonecké rezervě dostali také velmi mladí, šestnáctiletí hráči. A to byl záměr, se kterým hosté do Liberce jeli. „Jsou to talenti a proto dostali příležitost. A myslím, že se s utkáním velmi dobře popasovali,“ zhodnotil jejich výkon Pelta.

Béčko trénuje třikrát v týdnu a k tomu také hraje přátelské zápasy. A protože v okamžiku rozhovoru s Adamem Peltou zbývalo několik hodin do začátku ligového utkání Slavia Praha – FK Jablonec, zamyslel se, jak bude duel probíhat.„Bude to pro nás těžký zápas. Chybí dost hráčů. Dostanou šanci mladí, tak se musí pořádně ukázat.“