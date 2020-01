Vlastimil novotný

Jablonecký fotbalový stoper Tomáš Břečka míří do tureckého klubu Kasimpaşa, který sídlí v Istanbulu. Účastník turecké Super ligy z ve svém kádru také dalšího českého hráče Davida Pavelku.

Za 25letého Břečku, jenž podepsal kontrakt na 3,5 roku, by podle uznávaného portálu transfermarkt.com měla putovat na sever Čech finanční kompenzace v přepočtu asi 14 milionů korun.

„Rok a půl v Jablonci byl pro mě obrovský posun v kariéře. Potkal jsem se tady se skvělými hráči a hráli jsme pravidelně o umístění v nejlepší trojce. Je tady skvělá parta a na Jablonec budu vždy vzpomínat jen v dobrém,“ řekl obránce pro klubový web prvoligového FK Jablonec.

Jednání o přestupu Břečky do Turecka nabralo rychlý spád a vše podstatné bylo vyřízené rychle. „Popravdě jsem to ani nečekal. Normálně jsem se připravoval na jaro v Jablonci, nebyly žádné signály, že by k něčemu mohlo dojít,“ dodal Břečka, který si na podzim zapsal také dvougólový zápas proti Teplicím.

Novou smlouvu na dva roky na jablonecké Střelnici naopak podepsal 26letý tamní středopolař Vojtěch Kubista. „Jsem rád, že jsem v Jablonci prodloužil smlouvu. Jsem tady doma, líbí se nám tady a jsme tu spokojení. V kabině máme skvělou partu a doufám, že se nám bude co nejvíc dařit,“ uvedl Kubista, jemuž původní kontrakt končil v létě 2019.