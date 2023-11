K osmifinálovému utkání MOL Cupu cestovali jablonečtí fotbalisté do Českých Budějovic. A byli to hosté, kdo se radoval z postupu. A zaslouženě. Od počátku zápasu drželi inicitivu. Zápas zaslouženě skončil 1:2.

Jablonec - České Budějovice. | Foto: fkjablonec.cz

Jablonečtí byli častěji na míči než domácí borci a brankou Kratochvíla z pokutového kopu šli ve 38. minutě do vedení. Stranu, na kterou bude Kratochvíl pálit sice domácí brankář uhodl, ovšem zasáhnout balon se mu nepodařilo. Radost hostí však netrvala dlouho. O tři minuty později domácí Osmarčík srovnal stav na 1 : 1.

S tímto stavem nastupovala mužstva do druhého poločasu. Obraz hry se nezměnil, hosté byli častěji na míči a na jejich stranu se i přiklonilo štěstí v podobě vlastní branky Budějovic. Jablonecký Pleštil centroval před branku soupeře, domácí brankář Janáček balon srazil, jenže trefil přimo nohy vracejícího se obránce Nikla a od něho putoval míč do domácí branky. To se psala 57. minuta. A o pár minut později se téměř opakovala situace z prvního poločasu - vyrovnání po střele Adedirana zabránila tyčka jablonecké branky. Do konce utkání se pak domácí snažili o vyrovnání. To se jim však nepodařilo, a tak do čtvrtfinále MOL Cupu postupují jablonečtí borci.

„Pohárová utkání se hrají trochu jinak. My jsme to ale zvládli celkem dobře. Hlavně v první půli jsme měli více šancí. Měli jsme tam ale ještě něco dohrát. Chyběla nám lepší finální fáze. Začátek byl dobrý. Ale zase jsme tam měli pasáž, kdy jsme po dvaceti minutách trochu ustoupili od aktivity. Byla tam část, kdy jsme trochu couvli. Máme fáze dobré a pak z ničeho nic přijde fáze špatná. S tímto se potýkáme už delší dobu. Čtyři zápasy jsme teď neprohráli. Doufám, že jsme na nějaké vlně, tak abychom mohli zbytek sezony dohrát tak, abychom mohli být trochu spokojeni,“ řekl trenér Jablonce Látal.

Úspěšným jabloneckým střelcem byl záložník Miloš Kratochvíl. Proměnil nařízenou penaltu po faulu na Tchanturishviliho.

„Postup hodnotíme pozitivně, když jsme to zvládli výsledkově. Ani herně to nebylo špatné. Je to pro nás důležité, protože postup jsme měli jako cíl a to jsme splnili. Takže panuje spokojenost. Taktiku jsme samozřejmě nějakou měli. Hraje se na góly a šli jsme si za tím. Na začátku se nám povedly dvě akce, škoda jen, že jsme to neproměnili, to by bylo pro nás velké plus. Vedli jsme, ale škoda, že jsme inkasovali a zase si to zbytečně zkomplikovali. Ten zápas jsme měli nějak připravený. Věděli jsme, že Budějovice chodí jeden na jednoho a vzadu mají díry. Hráli jsme stylem, abychom byli úspěšní," dodal spokojený střelec gólu.

namo České Budějovice - FK Jablonec 1:2 (1:1)

Branky: 41. Osmarčík - 38. Kratochvíl (penalta), 57. Nikl (vlastní)