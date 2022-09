V úvodu pohárového dějství náš tým zahrozil dvěma nepřesnými střelami, novic Dion Cools hlavičkoval mimo a vedle tyče zakončoval chvíli poté i Patrák. Po deseti minutách poprvé tleskali příznivci domácích, Nátr pálil šikovně do horního růžku jablonecké branky, ale brankář Richter parádním skokem vytěsnil míč na roh! V 17. minutě se už v hlavním městě měnilo skore, centr Housky z levé strany našel v náběhu právě Coolse, který z první zakončil prudce pod břevno – 0:1!

Před půlhodinou hry se u brankové čáry šikovně uvolnil Sejk, ale Šulc ve vápně ranou sestřelil jen bránícího hráče. Poté se Jablonečtí zlobili, když hlavní arbitr po sražení Patráka v pokutovém území neodpískal penaltu. Neujala se ani Houskova střela ze střední vzdálenosti, která těsně minula šibenici Motorletu. Těsně před odchodem do kabin posadil Krob míč ze standardní situaci přesně na hlavu stopera Martince, jenž svou hlavičku umístil přesně do šibenice a zvýšil naše poločasové vedení na 0:2!

O přestávce kouč Horejš prostřídal dva ofenzivní hráče a na plac vyslal místo Šulce se Sejkem, Ikauniekse s Chramostou. Právě aktuálně čtyřgólový ligový střelec Chramosta měl velkou možnost po deseti minutách hry po ideální kolmici od Patráka, jenže tvrdou střelou mu brankář Mihálek stačil vyboxovat. V 59. minutě si už Chramosta spravil chuť a přesnou střelou ke vzdálenější tyči přidal třetí jabloneckou branku – 0:3!

V 66. minutě mohli snížit Pražané, ale to by musel mít Vaněk po pěkné otočce před jabloneckým vápnem lépe seřízená mířidla. Dvacet minut před koncem vyplaval po našem rohovém kopu osamocený na zadní tyči Chramosta, ale ani nadvakrát nedokázal míč propasírovat do domácí sítě!

Čtvrt hodiny před koncem zkoušel přehodit vyběhnutého brankáře Mihálka Polidar, gólman ještě stačil akrobaticky míč vyrazit na břevno, ale domácí poté faulovali dorážejícího Chramostu a kopala se penalta. Tu s přehledem proměnil pohárový střelec Chramosta utaženou střelou k tyči na 0:4! Více brankových příležitostí už zápas nenabídl a tak do 3. kola poháru MOL Cup postupuje Jablonec.

Jablonecký kouč David Horejš byl s průběhem pohárového zápasu spokojený. „Splnili jsme povinnost a postoupili jsme. Až na nějakých prvních deset minut, kdy to bylo neurovnané. Pak jsme už hru ovládali a včas dali první branku. Celkově jsme dali čtyři góly a měli nějaké další šance. Jsem spokojený i s přístupem hráčů,“ uvedl po postupu trenér Jablonce. Jak se mu zamlouval výkon nováčka Dijona Coolse, který se v zápase předvedl první brankou? „Je to kluk, který přinese do našeho týmu kvalitu. Byl s námi zatím jeden trénink a prokázal, že kvalitu má. Věřím, že čím déle s námi bude, tím více se s námi sžije a pomůže nám,“ uvedl na adresu reprezentanta Malajsie lodivod Jablonce.

FK Motorlet Praha – FK Jablonec 0:4 (0:2)

Branky: 17. Cools, 45. Martinec, 59. a 75. (pen.) Chramosta

Sestava FK Jablonec: Richter – Akpudje (75. Surzyn), Martinec, Krob (64. Štěpánek) – Cools, Považanec, Houska (64. Souček), Patrák, Polidar – Šulc (46. Ikaunieks) – Sejk (46. Chramosta)