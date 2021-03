Trenér Rada poslal na hřiště tým v mírně pozměněné sestavě oproti poslednímu ligovému kolu a tým se pod zataženou oblohou a v silném větru ujal od začátku iniciativy. V první výraznější šanci se ocitl ve 14. minutě Doležal, tísněný, ale mířil mimo tři tyče. Domácí se snažili odpovědět o pár minut později, ale pokus Zinhasoviče byl zblokován. Ve 22. minutě byl ve vápně faulován hostující Smejkal a nařízenou penaltu bezpečně proměnil Pilař - 0 : 1 . Jenže to bylo gólově pro první poločas vše! Hra se sice více odehrávala před domácí brankou, k výraznějšímu ohrožení však nedošlo, a tak se šlo v poločase do kabin za těsného vedení hostí.

Do druhé půle vykročili lépe domácí a ve 48. minutě se ocitl v šanci Bassey, Hrubý však svůj tým podržel. A poté se začala hra vracet pod taktovku Jablonce. Nejprve zvonila po ráně z dálky tyč domácí svatyně, v 58. minutě již letěly ruce hostí nad hlavu, když skóroval hlavou ve vápně zapomenutý Pilař. Kdo by si ale myslel, že je hotovo, ten se zmýlil. Hra nabrala na obrátkách a přišlo zdramatizování zápasu - 62. minuta a domácí Červenka snížil. Téměř vzápětí přišel protiútok, nedovolený zákrok a další penalta pro Jablonec. K míči se postavil Pilař a i když domácí brankář vystihl směr, na tvrdou střelu nedosáhl. Hosté opět vedli o dvě branky a Pilař si zkompletoval hattrick. Poté se dlouhé minuty na hřišti nedělo nic dramatického až na únik Červenky a následnou střelu Jandy - pouze do boční sítě jablonecké brány. Hosty to nevarovalo, a tak byli potrestáni – v 80. minutě dostal dost prostoru Bassey a z otočky trefil pod břevno Hrubého branky.

Na ukazateli 2 : 3 a na hřišti rodící se drama. Jenže hosté nic takového již nepřipustili a po devadesáti a dvou minutách s nastavením dotáhli zápas do vítězného konce. A zajistili si tak postup do další části MOL Cupu.

FC Sellier & Bellot Vlašim : FK Jablonec 2 : 3 (0 : 1)

Branky: 62. Červenka, 80. Bassey – 23. Pilař (pen.), 58. Pilař, 63. Pilař (pen.)

FC Sellier & Bellot Vlašim: Řehák – Breda, Broukal, Štochl, Ruml (46. Janda) – Jurásek (70. Marvis), Průcha, Blecha (60. Červenka), Zinhasovič – Dias (46. Křišťan), Bassey.

FK Jablonec: Hrubý – Hübschman, Považanec (73. Chramosta), Hrubý, Pilař ( 83. Podaný ), Zelený, Smejkal (73. Pleštil), Doležal( 90+1 Štěpánek ), Krob, Kubista, Haitl.

Rozhodčí: Lerch – Váňa, Hurych – Machač.