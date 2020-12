Jablonec ztratil tři body, trenér Rada vyfasoval žlutou kartu

Trenér Rada na klubových stránkách před utkáním řekl: „Je to teď zápasově nabité, hraje se sobota – úterý, ale nejedeme si tam jen zahrát fotbal, chceme si nějaké body odvézt." A na hře jeho mužstva bylo vidět od začátku, že to nebyla jen slova do větru.

Petr Rada | Foto: archiv

MFK Karviná - FK Jablonec 2:2 V první větší šanci se sice ocitli domácí, když v osmé minutě pálil z hranice pokutového území Ostrák. Gólman Hanuš jeho ránu vyrazil, ale dorážející Mikuš odkrytou branku netrefil. Poté již měli více míč na kopačkách hosté a domácí obranu zlobil hlavně Schranz. A Schranz byl také tím, kdo ve 25. minutě otevřel skóre zápasu. Na jeho střelu k pravé tyči po samostatné akci byl domácí brankář Bolek krátký. Jablonec byl v těch chvílích přesnějším a důraznějším celkem a udržoval si mírnou převahu. Ve 35. minutě ale jeho řady opustil zraněný Kubista a přišel Doležal. Těsně před koncem poločasu ještě nepříjemně vypálil jablonecký Pilař, jeho rána ale branku Karviné jen těsně minula. O přestávce došlo v domácím týmu ke změnám. V šatně zůstali Dramé s Mangabeirou, místo nich naskočili Herc s Čmelíkem. A hra Karviné se zvedla, jenže Jablonečtí dobře bránili a nevynechali žádnou možnost na rychlý kontr. Stadion vyměnil za nemocnici. Tiskový mluvčí fotbalistů Jablonce jako sanitář Přečíst článek › Domácí tým volil cestu do šestnáctky hostí převážně centry vzduchem a s těmi si hostující obrana uměla poradit a skákavé balony úspěšně odvracela. V 78. minutě sáhl k dvojitému střídání hostující trenér Rada. Ze hřiště odešli Pilař s Hübschmanem, na jejich místa naskočili Jovovič s Hrubým. A vzápětí přinesla vzrušení i výměna názorů mezi trenéry, po které jablonecký Rada uviděl žlutou kartu. V 82. minutě pak vynikajícím zákrokem podržel svůj tým jablonecký Hanuš, když zneškodnil hlavičku Papadopulose. A protože stále platí otřepané „nedáš – dostaneš“, přišel pro domácí trest v 86. minutě, když Hrubý našel v pokutovém území volného Doležala a ten ranou po zemi zvýšil na 2 : 0 pro Jablonec. Jenže zápas ještě zdaleka nekončil. Hned po rozehrání šla dopředu Karviná, Bartošák prudkou ranou trefil břevno Hanušovy branky a odražený balon se dostal k Hašovi, který hlavou vrátil míč do odkryté branky – 2 : 1! Za prohru s divizním Náchodem se Mšeno určitě stydět nemusí Přečíst článek › A aby toho nebylo dost – Jablonec definitivně ztratil svůj náskok, když po závaru opět přesně pálil Haša a srovnal stav zápasu v poslední minutě na 2 : 2 ! Jablonec tak v samém závěru vlastním nedůrazem přišel o tři body a je rád za bod jeden.

Branky: 87. Haša, 90. Haša – 25. Schranz (Považanec), 84. Doležal (V. Hrubý)



FK Jablonec: Hanuš – Libor Holík, Martinec, Zelený, Podaný – Hübschman (C) (78. V. Hrubý) – Ladra (90+2. Pleštil), Považanec, V. Kubista (37. Doležal), Pilař (78. Jovović) – Schranz.



MFK Karviná: Bolek – Santos, Dramé (46. Herc), Šindelář (C), Ndefe (73. Haša) – Mangabeira (46. Čmelík) – Mikuš (89. Janečka), Ostrák (89. Smrž), Qose, Bartošák – Papadopulos.

