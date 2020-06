Další přípravný zápas sehrála jablonecké rezerva FK na hřišti soupeře v Hrádku nad Nisou. „Na utkání odjeli hlavně naši dorostenci. Ze základu se zúčastnilo jen několik hráčů. Chtěli jsme dát příležitost hlavně mladým klukům. Byla to taková jejich prověrka v dospělém fotbalu, jestli mají na to hrát třetí ligu,“ řekl k přáteláku asistent trenéra Tomáš Čížek.

Na fotce je asistent trenéra Tomáš Čížek, zkušený hráč, který ve své bohaté fotbalové kariéře slavil mnoho vítězství doma i v zahraničí a převzal mnoho pohárů. | Foto: Deník / Dagmar Březinová

Jablonecké béčko v Hrádku vyhrálo 7:1. S výkonem byl Tomáš Čížek spokojený. „Někteří naši hráči nás příjemně překvapili, jiní méně. Ale byl to zatím jejich první přátelák, takže rozhodnutí o tom, kdo v týmu zůstane a kdo ne, ještě nepadlo. To by bylo zatím moc unáhlené,“ zdůraznil asistent trenéra.