Bylo vidět, že jim fotbal už pořádně chyběl. Navíc přálo počasí, bufet s občerstvením a točeným pivem byl v provozu. A kdo vydržel až do odpoledního utkání hamrovského béčka proti Košťálovu, hlady neumřel.

Nabídka byla bohatá, nechyběly ani grilované klobásy a další dobroty. Takže hamrovský areál konečně zase fotbalově a společensky ožil. Hamrovský stadion se může pochlubit nejen zrekonstruovanými vnějšími prostory, ale také moderně obnoveným zázemím klubu, které jim budou další mužstva právem závidět.

Hráli dobrý fotbal

„Byl to pro nás příjemný zápas v hezkém hamrovském areálu. Na balónu jsme byli lepší. První poločas skončil nerozhodně 1:1. Hamry hrály ale velmi dobře. Ve druhé půli trochu odešly fyzicky,“ uvedl k zápasu manažer jablonecké rezervy Adam Pelta.

Trenér FK Jablonec B Jaroslav Vodička dal ve hře prostor hráčům z lavičky, aby si ověřil jejich výkony. „Někteří kluci hráli velmi dobře. Ale někteří naopak nesplnili to, co bych já od nich očekával. Mladí kluci dostávají v béčku prostor. Patří k nim Drda a Nykrín. V Hamrech nastoupil pouze Drda a podal ve druhé půli velmi slušný výkon,“

dodal Adam Pelta.

Hosté přijeli do Hamrů s kvalitní sestavou. Nechybělo i několik hráčů A týmů, například Acosta, Dočekal, Peřina, Breda, Richter. Novou tváří v jabloneckém béčku je „černoušek“ Torfiq, který, jak dodal k jeho výkonu Pelta junior, oživil hru ve druhém poločase. A jak se do Jablonce dostal?



„Spolupracujeme s hráčskou agenturou, která ho do Jablonce přivedla. A my s ním počítáme. I když má rozdílnou mentalitu než naši kluci, vypadá nadějně. Věřím, že se bude postupně určitě zlepšovat. Chybí mu fotbalové základy. Často je v offsidu nebo špatně stojí. Ale snaží se. A hlavně je jiný tím, že jde prostě do hry hlava nehlava a bojuje. A to k fotbalu také patří,“ charakterizoval novou postavu béčka Jablonce manažer Pelta.

Teď proti Přepeřím

Do dalšího zápasu nastoupí tým trenéra Vodičky v sobotu 20. června od 11 hodin proti Přepeřím. Utkání se hraje v Lomnici nad Popelkou. A manažer mužstva připomenul, že to bude pro mužstvo další derby. „Zatím nevíme, koho nám půjčí z A týmu, tak sestavu ještě bude trenér skládat.“



K utkání v Hamrech hovořil Adam Pelta několik hodin před začátkem zápasu FORTUNA:LIGY, ve kterém se Jablonec potkal s Bohemians 1905. „Bojím se, že nás přeběhaj. Ale každý zápas je jiný, tak uvidíme. Tři body bychom potřebovali. Mně by výhra 1:0 stačila,“ přál si Pelta junior.

K přátelskému duelu se vyjádřil také trenér domácích Josef Hnídek. „Do sedmdesáté minuty jsme soupeři stačili. Pak ale byl Jablonec už lepší. Dal nám ještě tři góly a tak jsme s nimi v závěru 1:4 prohráli. Ale jsme rádi, že jsme v rámci přípravy narazili na tak kvalitní tým. Jablonec přijel v plné síle, lepší mužstvo už asi snad nepostaví. A nás zápas prověřil a ubezpečil v tom, že máme stále na čem pracovat.“



Taky hamrovské mužstvo pod vedením trenéra Josefa Hnídka čekají před letní pauzou ještě další přípravné zápasy. O víkendu si změří síly opět na domácím hřišti s dorostem U19 FK Jablonec. A končit přípravné období budou o týden později na hřišti soupeře.Pak dostanou od trenéra několik týdnů volna, než se sejdou k přípravě před startem soutěží.