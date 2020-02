„Je to vždycky po zimní přípravě trochu nepříjemné, hlavně kvůli tomu, jaký můžeme očekávat terén. Ten tady zatím příliš optimální není. My jsme návratu ze Španělska přijeli na umělou trávu, což mě trochu mrzí. Teď hledáme možnost, abychom mohli ze tří posledních tréninků alespoň dva hrát na přírodní trávě. To je vždycky velký rozdíl, když přejdete z jednoho povrchu na druhý. Ale poslední náš trénink byl s velmi kvalitními hráči. Věřím, že nějaká ta nervozita před prvním zápasem přijde. Ale neměla by nijak zvlášť první utkání ovlivnit, protože máme zkušené hráči. A celý tým navíc ví, jak a kam se ubíráme.

Na co se těsně před zápasem nejvíc soustředíte?

Hlavně na to, že to pro nás bude těžké utkání. A že ho chceme zvládnout co nejlíp. Nic víc nás teď nezajímá a na nic víc se nesoustředíme.

Co mohou fanoušci očekávat od duelu s Příbramí?

Hlavně trpělivost, protože to nebude jednoduché. Něco jiného je příprava a něco jiného je pak mistrovská soutěž. Zápasy na začátku sezóny bývají trochu kostrbaté, i díky terénům, které jsou v polovině února k dispozici. V Jablonci máme zatím hřiště dobré. Každý tým má svoji přípravu a svoji podmínky. Pro mne je důležité, abychom uhráli tři body.

Vyhovuje vám všední den a ještě v 18 hodin večer?

To je jediné, co mě trochu zaráží. Chceme dělat fotbal pro lidi a v šest hodin večer, k tomu při jabloneckém počasí, tak to nevím, kolik dorazí fanoušků.

S čím myslíte, že přijede Příbram?

Je nebezpečná, to hlavně. Udělala spoustu nových hráčů, venku odehrála hodně dobře několik přípravných utkání. Když prohrála, tak možná nešťastnou branku. My máme trochu v hlavě ten poslední zápas v Příbrami. Ten byl nejhorší v mé trenérské kariéře, bylo v něm od začátku všechno špatně. Chci věřit, že to byla výjimka a už se nebude opakovat. Ale, že přijdeme na hřiště a všechno se bude dařit, tak jak bychom si přáli, tak to určitě ne. Bude to chtít trpělivost jak od hráčů, tak od fanoušků. Pro nás je důležité, abychom první utkání, které hrajeme doma, odehráli co nejlépe. Je to sice obligátní věta, že to nebude jednoduché, ale je pravdivá. Máme doma relativně lehkého soupeře, ale lehké to s ním určitě nebude. Chceme se připravit co nejlépe a potřebujeme, aby byli hráči zdraví. A abychom se před tímto duelem dostali minimálně dvakrát na přírodní trávu. To je teď náš hlavní cíl pro nejbližší dny.

A není možní nějak ovlivnit čas utkání?

Bohužel, televize určuje hrací řád a s tím kluby nic nenadělají. My musíme tento čas akceptovat. Mne to mrzí hlavně kvůli lidem. V pondělí, v šest večer, to pro ně příliš vhodný čas není. Když jsme hráli takhle s Budějovicemi, tak jich tady bylo asi osm set. A to je pro ligový fotbal malá návštěva. Na výkon to samozřejmě žádný vliv mít nebude. Hrajeme sice fotbal pro lidi, ale musíme se dobře připravit ať jich tady bude pět set nebo pět tisíc.