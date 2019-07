Zápasy se hrály na umělé trávě u ZŠ Mozartova. Na rozpisu turnaje bylo devět týmů, jeden pořadatelský Městské policie a další: TJ Desná, FK Lučany, Kovo Halama, Naše Jablonecko, Nemocnice Jablonec, ZF bývalé TRW, MHD Jablonec a také Žižkáč team. První místo obsadilo mužstvo Kovo Halama, druhé Naše Jablonecko, třetí TJ Desná. Městská policie si v tvrdé konkurenci vybojovala 6 příčku konečné tabulky. „Poděkování patří sponzorům, díky kterým jsme opět mohli akci zorganizovat a kterými byly Magistrát města Jablonec, pivovar Rohozec, nábytek Jamall, benzinová pumpa Vendys. A zaslouží si ho také náš velitel Karel Bobek, který mi, jako každý rok, velmi pomáhal, stejně jako ostatní kolegové, kteří pomohli v průběhu turnaje i po něm a samozřejmě i jako můj otec, který na turnaji zastával roli hlavního rozhodčího. A té se ujal s přehledem a grácií,“ uvedl na závěr tradiční akce hlavní organizátor Michal Křemen.

Zpestřením turnaje byla zajímavá exhibice, zápas se starou gardou Čerticemi, které koučoval Jan Štol. Ta se měla utkat se starou gardou městských strážníků. Ti se však nesešli, a proto svůj tým doplnili mladými nadějnými žáky FK Jablonec. Děvčat se trenéru Janu Štolovi naopak sešlo třináct a až na brankářku se jednalo výhradně o děvčata, která kdysi hrála v dresu Čertic, ať ještě v Janově nad Nisou a nebo později v Malé Skále.

Jan Štol: „ Nesmírně mě těší, že jsme se zase po delší době sešli. Některé holky dokonce dorazily z poměrně velké dálky. A to jsem ještě neoslovoval zcela všechny, protože mi přišlo vůči těm, které nyní žijí v jiných krajích hloupé, aby jely až do Jablonce kvůli krátké exhibici na malé hřiště. Na poslední chvíli se musely omluvit naše bývalé gólmanky a tak v brance zaskočila Adriana Veselá, která jako jediná účastnice nyní hraje za můj TJ Čert Fénix. Všechny holky do jedné opět pouze potvrdily, že jejich parta se léty nevytratila a hlavně že mají fotbal stále moc rády! Škoda, že ten čas tak neúprosně letí…“.

V brance Čertic tedy nastoupila již zmíněná Adriana Veselá, v poli se vystřídaly Kateřina Krausová (tehdy Lokwenzová), Ganna Samodeiko, Růžena Kožíšková (tehdy Duňková), Petra Štefanová, Marcela Turková (tehdy Štolová), Denisa Bartošová, Jitka Verešová (tehdy Baštovanská), Eva Jungmannová, Jaroslava Kunze (tehdy Bornerová), Petra Novotná a Kateřina Vetešníková. Své bývalé spoluhráčky přijela osobně podpořit ještě také Milena Frková (tehdy Galčíková).

Jan Štol ještě doplnil: „ O žádný výsledek samozřejmě vůbec nešlo, holky se po dlouhé době spolu sešly a s chutí si zahrály. A jako příjemnou nadstavbu přidaly také dva krásné góly. První po precizní akci Jarči Kunze Bornerové s přehledem vsítila Petra Štefanová a druhý po bezvadně zahraném rohu Růžou Kožíškovou Duňkovou přidala neúnavná Evička Jungmannová, která si přijela zahrát z Desné po dvou nočních směnách. Ale vyzdvihovat nemohu opravdu nikoho, protože všechny holky byly prostě úžasné. Už se těším na nějaké další společné setkání!“