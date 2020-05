„My ho slyšíme i za normálních okolností (úsměv). Nařízení je hrát bez diváků a my to musíme respektovat. Lidi se, doufejme, budou dívat alespoň na televizi,“ pokračoval ve svých úvahách.

A jak zvládá opatření kolem koronaviru? „Já s tím problém nemám. Je to nařízení, které asi snížilo postup epidemie, takže si myslím, že to bylo dobré nařízení. Od toho je vláda a další činitelé, rozhodně s tím nemám problém. Cítím se dobře, jsem spokojený, ale krátká pauza to zrovna nebyla.“