V pozápasovém rozhovoru však Matoušek přiznal, že tým měl v zápase i dost štěstí.

Vyhráli jste poprvé v sezoně na hřišti soupeře, ale výkon asi úplně optimální nebyl…

Přesně tak. Zlín byl jednoznačně lepší. Uhráli jsme to bojovností. Nic jsme nevypustili a to bylo to hlavní v tom zápase. Jsme všichni rádi, že jsme to zvládli.

Začátek nebyl z vaší strany vůbec špatný. Nepůsobilo na vás, že by z vás ševci měli mít větší respekt?

Nepřišlo mi to. Podle mě se od začátku snažili domácí hrát svoji hru. Ze začátku jsme možná lépe presovali a dokázali Zlín dostat pod tlak. Postupně se ale domácí rozehráli a my začali postupně ztrácet. Zaplaťpánbůh, že nám tam padl ten gól. Jinak nevím, co by se dělo.

Byl jste u rozhodujícího momentu zápasu, když jste vypíchl míč Folprechtovi a tečovanou střelou přes brankáře jste vstřelil jediný gól.

Bylo tam u toho trochu štěstí. Takové góly ale padají a ještě padat budou. Já jsem hlavně rád, že to padlo do branky a ne mimo. Celkově je asi potřeba říct, že celý ten zápas byl asi trochu o štěstí.

Ze hřiště jste šel už v 63. minutě. Řekl jste si o střídání sám nebo šlo o nějaký taktický záměr?

Bylo to spíš z taktických důvodů. Zlín nasadil Wagiho (Wágnera), my jsme tam potřebovali poslat někoho vyššího na hlavy, takže to padlo na Vojtu (Kubistu).

S trenérem soupeře Csaplárem máte poměrně blízký vztah. Nemrzí vás ve výsledku, že jste jeho tým připravil o všechny body?

Já jsem trenéru Csaplárovi vděčný, díky němu jsem asi tam, kde jsem. Teď jsem v Jablonci a za ten rozhodující gól jsem rád hlavně za sebe a pro Jablonec. A jestli jsem ho rozesmutněl (zamyslí se), to se může stát ještě tolikrát.

Dá se říct, že dnešním vítězstvím jste napravili body ztracené v minulém domácím zápase s Olomoucí?

S tím jsme sem jeli. S Olomoucí jsme byli lepší, jen jsme to nedokázali přetavit ve vítězství. Tady jsme byli horší, ale zase jsme vyhráli. Tři body bereme všema deseti.

Daleká cesta domů bude určitě o to příjemnější.

Přesně tak, nebudeme tam na sebe jen tak koukat a mračit se. Čeká nás nějakých šest hodin v autobuse. Zítra ráno máme trénink, protože už v úterý hrajeme pohár s Brnem. Takže přijedeme a jdeme spát.