Doksy - Fotbalisté Mšena v sobotu potvrdili na hřišti v Doksech roli favorita a domů si odvezli tři body za výhru 2:1 (2:1) a upevnili si vedení v tabulce fotbalové I. A třídy.

Mšeno mělo ze zápasu obavy, ale ty se nenaplnily. Od úvodního hvizdu sudího Horáčka byli jablonečtí fotbalisté jasně lepší. „Měli jsme řadu šancí, domácí měli v první půli pouze jednu, a to ve 25. minutě, ale s ní si Zounek poradil,“ sdělil trenér Mšena Michal Klacek. Branek se diváci dočkali až po změně stran.



V 52. minutě Ondřej Lietava krásnou střelou z rohu velkého vápna rozvlnil síť Doks, když na jeho střelu do růžku branky domácí gólman nedosáhl. Jenže v 61. min. bylo srovnáno, když Zounek vyrazil míč do Vejpravy a míč se od něj odrazil v brance. Rozhodující gól zápasu dal v 72. min. placírkou. J. Lietava. „Byli jsme jasně lepší, trefili jsme tyčku, břevno a Švorc šel třikrát sám na branku, výhra mohla být výraznější“ sdělil Klacek.

Branky: 61. vlastní – 52. O. Lietava, 72. J. Lietava. Rozhodčí: Horáček. ŽK: 3:2. Diváků: 200. Mšeno: Zounek – Škvor, Vejprava, Pavlata, Petr – Charouz, Vanc (91. Janků), Vrabec, Ryšavý (60. J. Lietava) – Švorc, O. Lietava.