Jablonecko /FOTOGALERIE/ - Fotbalový krajský přebor přinesl dramatickou bitvu mezi Desnou a Jabloncem nad Jizerou. Oba celky se rozešly smírně 1:1. Dále si Pěnčín poradil s Košťálovem 5:2. Poprvé skóroval v dresu Pěnčína Josef Hlubuček a hned si připsal důležitý hattrick. Železný Brod doma těsně porazil Velké Hamry.

Košťálov – Pěnčín 2:5 (2:3)

Fotbalisté Pěnčína odjeli na půdu nováčka do Košťálova, ale nejspíše soupeře tak trochu podcenili, zejména v prvních minutách. Nakonec se však radovali z vysokého vítězství 5:2, jehož hlavním strůjcem byl Josef Hlubuček, který nejenže poprvé skóroval v dresu Pěnčína, ale navíc zaznamenal hattrick.

Začátek zápasu hostům vůbec nevyšel. Sice mohli jít již ve 3. minutě do vedení, branky se však dočkali domácí. V 6. minutě se prosadil domácí kapitán Janata. Zanedlouho tentýž hráč zahrával rohový kop a míč si nešťastně do vlastní sítě srazil Pavel Matějček.

Krátce po rozehrávce ale napřáhl minimálně z třiceti metrů již zmiňovaný Hlubuček a jeho tvrdý projektil skončil přesně v šibenici domácí branky – 1:2. Dá se říct, že domácí tak rychlé snížení nečekali a trochu je branka zastavila v rozletu, což hrálo do karet Pěnčínu. Ve 22. minutě vyrovnal na 2:2 Heinrich po Záveského rohovém kopu. Sobotní střelec Hlubuček pak dokonal obrat o čtyři minuty později, kdy vystihl malou domů a zavěsil do prázdné brány. Do konce prvního poločasu se stav 3:2 z pohledu Pěnčína již nezměnil.

Po změně stran se dostali hosté do ještě vyššího náskoku, kdy opět úřadoval Hlubuček. Hattrick završil po centru Regenermela. Pátá branka Pěnčína padla na sklonku poslední desetiminutovky a prosadil se hlavou Jan Matějček.

Branky: 6. Janata, 13. Matějček P. (vlastní) – 14., 26. a 48. Hlubuček, 22. Heinrich, 78. Matějček J. Rozhodčí: Řeháček ml., ŽK: 2:1. Diváků: 100. Pěnčín: Pivrnec – Regenermel, Heinrich, Balásek, Ráček – Záveský (70. Zapadlo), Mrklas, Matějček J., Matějček P. (58. Bukvic) – Hájek (75. Chlomek), Hlubuček.

Desná – Jablonec n. J. 1:1 (1:0)

Dlouho očekávané utkání, ve kterém neměli domácí borci nouzi o motivaci, viděli fanoušci v Desné tuto sobotu. Po vydařeném utkání ve Velkých Hamrech chtěla Desná na tento výkon navázat také v domácím utkání s lídrem krajského přeboru Jablonci nad Jizerou. Ten navíc trénuje bývalý kouč Desné Bryscejn. Oba celky se rozešly smírně, ale domácí nemohli dlouho přijít na jméno rozhodčímu Špidlenovi.

První poločas nabídl vyrovnanou podívanou, kde byly šance na obou stranách, tu první měli domácí ve 3. minutě. Po pár závarech na obou stranách se bojující Desná dostala do vedení. Ve 35. minutě domácí rychle rozehráli trestný kop, Hollmann zatáhl míč po pravé straně a centrem našel Kořínka V., který se v souboji s hostujícím gólmanem prosadil a skóroval.

Ve druhém poločase pokračovala vyrovnaná hra, ale po necelé půlhodině druhého dějství se domácí naštvali. Rudolf dostal dlouhý míč do vápna, šel do souboje s obráncem Desné a poroučel se k zemi. Rozhodčí Špidlen, který od souboje stál dobrých třicet metrů a měl celou situaci v zákrytu, nařídil spornou penaltu. „A pak nemají být lidi přesvědčení, že se sype…", zní s nadsázkou z řad diváků na videozáznamu na tvcom.cz. Každopádně gólman Žanta svůj tým podržel a Palduse nadvakrát vychytal.

Jenže neuběhla snad ani minuta a Desná šla do deseti. Po souboji dostal druhou žlutou kartu Špaček a byl přísně vyloučen. Hosté se pak branky přeci jen dočkali. Po rohovém kopu v 78. minutě měl přesnou mušku Kouřil a vyrovnal. Za pár minut později viděl další červenou kartu domácí Jech, ale ani dvojnásobná přesilovka hostům výhru nepřinesla a Desná tak zapříčinila první ztrátu lídra soutěže.

Zisk bodu je pro domácí hráče určitě úspěchem, ale nelíbil se jim styl řízení utkání. „Je nutno podotknout, že po celé utkání byli rozhodčí přísnější na domácí hráče, kterým se rozdávaly karty, a hostujícím hráčům se za stejné přestupky jen domlouvalo. Ve druhé půli byla nejdříve v neprospěch domácích odpískána více než diskutabilní penalta a poté byli přísně vyloučení dva domácí hráči," uvedla ve své zprávě novinářům Desná.

Branky: 35. Kořínek V. – 78. Kouřil. Rozhodčí: Špidlen, ŽK: 4:1, ČK: 2:0 (74. Špaček, 84. Jech). Diváků: 180. Desná: Žanta – Hollmann, Kořínek P., Křemen, Kulhánek – Kořínek V., Šindelář – Jech, Pipek (90. + 2 Kobylka V.), Šulc – Špaček.

Železný Brod – Velké Hamry 3:2 (2:2)

Velké Hamry tentokrát nepotvrdily výsledky ze hřiště soupeře a prohrály s Brodem 3:2. Díky této výhře se domácí tým posunul na první místo v tabulce krajského přeboru, protože Jablonec nad Jizerou remizoval.

Železný Brod začal utkání velice dobře a hned v 3. minutě byl po standardní situaci faulovaný ve vápně Havrda a nařízenou penaltu s jistotou proměnil Maryško. Soupeř se touto brankou však zlomit nenechal a nadále se bojovalo o každý metr hřiště. Diváci tak viděli spíše boj než pohledný fotbal. Ovšem o branky nouze nebyla. Ve 26. minutě všem utekl rychlík Šilhán a zvýšil vedení Brodu na 2:0.

Tato branka však Brodu na klidu nepřidala a naopak začaly více hrát Velké Hamry, protože se domácí zatáhli hluboko ke své brance. A hosté toho využili dokonale, protože do poločasu bylo vyrovnáno. Nejprve se trefil střídající David Miček a pět minut před poločasem ukázal přesnou mušku zkušený plejer Šimek.

V domácí kabině tak byla o přestávce doslova bouřka a do druhého poločasu nastoupilo jiné mužstvo s větším odhodláním. Ke kýženému úspěchu to nevedlo, ale po změně v rozestavení se začalo domácím hrát lépe. Po deseti minutách druhého poločasu ale přišla nepříjemnost pro hostující lavičku, když si gólman Mohr šel pro centr, ale nešetrně upadl na zem a nejspíš si vykloubil rameno a zanedlouho se ocitl v péči lékařů. Byl vystřídaný Zajíčkem, ale ten do brány nešel a prohodil si místo se střelcem Davidem Mičkem.

Oba týmy si během druhé půlky vytvořily několik šancí, ale blíže k brance byli domácí, když například Maryško trefil hlavou břevno a dvakrát se míč blížil do sítě po standardce. Gejzír radosti Brodu ale naplno vypukl až v 82. minutě, kdy Šilhán svou nechytatelnou střelou rozhodl zápas.

Branky: 26. a 82. Šilhán, 4. Maryško z pen. – 32. Miček D., 40. Šimek. Rozhodčí: Brož V., ŽK: 4:2. Diváků: 220. Ž. Brod: Kordík – Král, Maryško, Berka, Vozka – Wanacki (70. Makula), Maňkoš, Hadač, Holeček (78. Linka) – Havrda, Šilhán. V. Hamry: Mohr (54. Zajíček) – Průcha, Horna, Stolín, Urbanec (30. Miček D.), Šimek, Jiříkovský, Prousek L., Prousek Vl., Mihálik, Řezáč (80. Vít).