Jablonec n. N. /FOTOGALERIE/ – Obránce Tomáš Jablonský ligového Jablonce odehrál na podzim deset zápasů, v nichž si připsal 849 minut.

Letní jablonecká posila Tomáš Jablonský z kraje sezóny pravidelně hrával, ale pak přišlo zranění a několik zápasů sledoval pouze z tribuny. Nyní se vrátil do základní sestavy a svým výkonem přispěl k remíze FK BAUMIT Jablonec se Slováckem 1:1.



Po delší době zaviněné zraněním jste opět nastoupil do základní sestavy. Kdy jste se dozvěděl, že budete hrát?

Trénoval jsem už delší dobu, ale že nastoupím jsem se dozvěděl dva nebo tři tréninky před zápasem.



A jste se svým výkonem spokojen?

Delší dobu jsem nehrál a v první půli mně chvíli trvalo, než jsem se do toho dostal, ale pak už to bylo lepší. Horší je však konečný výsledek. Po předvedeném výkonu s bodem spokojený nejsem.



Takže bod ze Slovácka neberete?

V žádném případě. Chtěli jsme tady vyhrát a všichni viděli, že jsme byli lepší a měli i hodně šancí, zatímco domácí jednou vystřelí na bránu a dají gól. Až do sedmdesáté třetí minuty jsem věřil ve vítězství, pak si necháme dát po několika chybách gól.



Můžete tu situaci popsat?

První chybu udělal jednoznačně hlavní rozhodčí Drábek. Souboj na pravé straně našeho vápna, míč jde za brankovou čáru jasně od domácího hráče a pomezní, který je od toho kousek, to také tak vidí a ukazuje na odkop od branky. Bohužel, ne tak hlavní, který téměř z půlky hřiště ukazuje na roh a po něm dostaneme gól. A bohužel, měl jsem na něm vinu i já.



Proč?

Protože jsem mého hráče nechal rozehrát míč do vápna, Švancy (Švancara) to ještě přistrčil Smetanovi, a to snad ani nebyla střela, co nám to tam spadlo.



Ale předtím jsme mohli balon v šestnáctce odkopnout a byl klid.

To je pravda, bohužel, i u toho základu jsem byl já.



První půle byla vyrovnanější, ale ve druhé jste byli jasně lepší a neproměnili jste další tutovky.

Tak to už je náš pravidelný folklor. Domácí jsme ve všech směrech přehrávali, nastřelili jsme tyč a měli tam spadnout další góly, ale my jsme opět dali jen ten náš tradiční jeden. Další góly nám asi nejsou souzeny…



Domácí to s agresivitou chvílemi až přeháněli a některé zákroky byly na červenou.

Oni jinak hrát ani neumějí. Jejich hra je založena na agresivitě, což nás nepřekvapilo. Takže některé jejich zákroky hodně bolely, ale s agresivitou jsme počítali.



Co Švancara. Hodně zlobil?

Tak, pohyboval se na hrotu a naši stopeři mu moc prostoru nedali. Ale při tom jejich gólu byl a je rozhodující.



Nepřekvapilo vás, že od začátku nenastoupil Zelenka?

Je fakt, že jsme zpočátku počítali s jinou sestavou. Ale domácí trenér rozhodl jinak a nějak nás to nerozhodilo. Zelí tam přišel až v průběhu druhé půle a myslím, že moc vidět nebyl.



Máte za sebou úspěšný podzim. Jste spokojený?

Ale jo, ale mohlo to být ještě lepší. Zbytečné ztráty doma se Slavií, s Plzní, s Příbramí, to všechno nás mrzí. Ale co mě osobně mrzí, že nedokážeme dát víc jak jeden gól. Předvádíme pohledný fotbal, vytváříme si šance, ale byl nám většinou souzený jen jeden gól. To musíme zlepšit.