Raspenava - První liberecko-jablonecké derby nové fotbalové sezony se uskutečnilo v sobotu v Raspenavě, kde se na tamním tradičně výtečně připraveném trávníku střetly v přípravném utkání juniorské výběry obou rivalských klubů. Úspěšnější byl Baumit Jablonec, který nad Slovanem Liberec vyhrál 2:1. Všechny tři branky padly již v prvním poločase.

Ač jsou oba celky stále v tvrdším období přípravy, již před tímto derby sehrály některá utkání. Liberec vyhrál v Hradci Králové nad tamní juniorkou 3:1, Jablonec témuž soupeři podlehl 3:5 a zvítězil nad divizními muži Trutnova 2:1.

Juniorské celky mají nové trenéry. V Liberci vede mužstvo David Vavruška, mimo jiné bývalý kouč prvoligové Příbrami a druholigové Opavy v kategorii dospělých. Jablonecký celek převzal někdejší trenér libereckého B-mužstva dospělých Jaroslav Vodička, jehož posledním působištěm bylo místo asistenta u druholigového týmu Bohemians Praha na Střížkově.

Sobotní zápas začal svižně, ale úroveň postupem času a s přibývajícím vedrem upadala. V úvodu byli aktivnější „domácí" liberečtí hráči. V 11. minutě musel jablonecký gólman Králíček zasahovat vyběhnutím do pole proti Frimmelovi. O tři minuty později dostal Frimmel dobrý pas za obranu, ale tváří v tvář gólmanovi si neporadil.

V 17. už ale Slovan šel do vedení. Dydowicz si po dobrém individuálním průniku vyměnil míč s Kávou a po zaváhání jabloneckého středu obrany zavěsil. Po pěti minutách se však Ledecký uvolnil přes Lukese a jeho nahrávku Skwarczek s přehledem proměnil ve vyrovnávací gól.

Netrvalo ani dvě minuty a Jablonec vedl 2:1, když střela Ledeckého z 13 metrů si našla cestu do sítě mezi nohama brankáře Zoula.

Liberec se pak snažil o vyrovnání, agilní byla zejména posila z Brna Frimmel, jen kdyby tak často nekončil v ofsajdové pasti… Ještě do přestávky trefil liberecký Bouška tyč.

Po přestávce tempo opadlo. Liberecká stoperská dvojice Soběslav a Chorvat Jurić soupeře do vyložené šance nepustila. V záložní řadě Slovanu se předvedl hráč Soungole z Pobřeží slonoviny, který ukázal několik dobrých fotbalových momentů, ale také ostřejší zákrok na Skwarczeka, jenž vystřídal a na hřiště musel hrající asistent trenéra Vodičky, bývalý jablonecký hráč Jiří Vágner.

Ve zbývajícím průběhu se ještě dvakrát vyznamenal druhý brankář Jablonce Staněk, který vytáhl na roh nebezpečnou hlavičku Kmoníčka v 66. a krásnou ránu Frimmela v 79. minutě. Skóre 1:2 se již nezměnilo.

Trenér Liberce David Vavruška po prohře konstatoval: „Nejsem spokojen. Podali jsme horší výkon než v Hradci. Musíme vyhodnotit, jestli to bylo únavou nebo něčím jiným. Každopádně není možné, aby se tolik hráčů schovávalo před míčem. To nemůžeme ani v přípravě tolerovat. Nedařil se nám přechod do útoku a zejména v druhém poločase klesla hra oboustranně do podrpůměru."

Jaroslav Vodička z lavičky Jablonce své svěřence částečně pochválil: „Hráli jsme již třetí zápas, hra se tříbí, s přístupem jsem dnes spokojen. Chyběl nám větší důraz v útočné fázi, ale zejména vidím momentálně problém ve hře stoperů. Dnes opět předvedli pár nezdařených momentů a chyby jsou především v rozehrávce. Na tom musíme zapracovat.

Slovan Liberec jun. - Baumit Jablonec jun 1:2 (1:2)

Branky: 17. Dydowicz - 22. Skwarczek, 24. Ledecký. Rozhodčí: Jacik - Vrtal, Vít, 70 diváků. Liberec: Zoul - Kmoníček, Lukes (46. Soběslav), Jurić, Henzl (46. Novotný) - Soungole, Bouška Drobílek (46. Kastelovič), Dydowicz, Frimmel - Káva. Jablonec: Králíček (46. Staněk) - Šulák, Karásek - Sedláček (23. Kozel), Skwarczek (49. Vágner), Vaníček - Jurča (78. Koštýř) Dorničák, Gebert, M. Vodička - Ledecký.

V nejbližším prorgramu juniorských týmů jsou duely s dospělými protivníky. Jablonec hraje ve středu 10. 7. v Praze na hřišti druholigové střížkovské Bohemky, Liberec v sobotu 13. 7. dopoledne opět v Raspenavě s divizním Pěnčínem-Turnovem, který se od nové sezony stává farmou Slovanu.