Jablonec n. N. /FOTOGALERIE/ - Juniorka Jablonce se ani v dalším utkání nedočkala svého druhého vítězství v letošním ročníku České fotbalové ligy. S rezervou Viktorie Žižkov hráli svěřenci trenéra Hlouška smírně 2:2, čímž Jablonec uhrál svou dvanáctou remízu v aktuálním ročníku.

Domácím hráčům se nepovedl zejména první poločas. Na hřišti pobíhalo několik hráčů prvoligového A týmu, ale ani to ke gólu nevedlo. Když se neujaly šance Hlouška, Steinera a Justa, udeřili hosté. Z ničeho nic vystřelil z velké dálky ve 44. minutě Dočekal a míč k překvapení všech skončil v síti gólmana Fendricha.



Ve druhém poločase mohl zvýšit náskok Folwarczny, ale jeho nebezpečná hlavička mířila jen na Fendricha. Za to v 56. minutě mířil přesně opět Dočekal. Po autovém vhazování se míč nešťastně dostal ke šťastnému střelci a ten nekompromisně zavěsil pod břevno – 0:2.



Při tomto stavu to s hráči Jablonce nevypadalo vůbec dobře a trenér Hloušek sáhl ke střídání. Na hřiště poslal Šulce a ten projevenou důvěru oplatil snižujícím gólem po dvou minutách na hřišti. Jablonec se po této brance dokázal více soustředit na výkon a v 70. minutě bylo vyrovnáno zásluhou Vaňka. A tento hráč mohl zápas také rozhodnout, ale perfektní přihrávku Kocourka nedokázal využít.



Trenér jablonecké juniorky Jiří Hloušek nebyl po zápase spokojen, i když jeho svěřenci dotáhli dvoubrankové manko. „V zápase jsme měli optickou převahu, přesto jsme dneska nepředvedli dobrý výkon. Nejsem spokojen, nehráli jsme dobře jako tým. Jediné pozitivní bylo, že jsme za stavu 0:2 dokázali vyrovnat, ale takto jsme měli přeci pracovat už za nerozhodného stavu,“ zlobil se kouč.



„Prvních dvacet minut jsme hráli strašně nesourodě, kazili jsme i triviální věci. Fotbalový pánbůh nás za to potrestal, oba góly jsme dostali prakticky z ničeho,“ dodal trenér.



Baumit B – Žižkov B

2:2 (0:1)

Branky: 62. Šulc, 70. Vaněk – 44. a 56. Dočekal. Rozhodčí: Henych. Diváků: 100. Jablonec: Fendrich – Uvíra, Patka, Huber, Kocourek – Hovorka, Vaněk, Steiner, Hloušek – Simon (60. Šulc), Just (82. Sokić).