Kam o nadcházejícím víkendu za sportem na Jablonecku?

Fotbalové soutěže v regionu jedou na plné obrátky. A bude se na co dívat. Do Hamrů přijedou k diviznímu utkání Benátky. Tým je to z horních pater tabulky, hodně fotbalový, snaživý a běhavý soupeř. A nejen v Hamrech, kde áčko hraje mimořádně až od 16,30, se bude na co dívat.

Další fotbaly | Foto: Josef Březina

Kam za sportem Sobota 25. září Florbal:

Florbal Jablonec – FBC Kutná Hora , divize mužů, 17,30 hod.,Městská sportovní hala Fotbal:

Fortuna ČF : FK Jablonec B – SK Sokol Brozany, 10,15 hod. Divize: TJ Velké Hamry – SK Benátky nad Jizerou, 15,30 hod . Krajský přebor: TJ Desná – FC Lomnice nad Popelkou, 16,30 hod. I.A třída: FC Pěnčín – TJ Sokol Ruprechtice, 14,30 hod. Spartak Rychnov – SK Jívan Bělá, 16,30 hod. I.B třída: TJ Sokol Plavy – TJ Albrechtice, 06,30 hod. TJ Sokol Jeníšovice – TJ Jiskra Harracho , 16,30 hod. Okresní přebor: Sokol Držkov B – Jiskra Josefův Důl, 16,30 hod. FK Jiskra Mšeno B – SK Zásada, 16,30 hod. FC Pěnčín B – FK KOVO, 10,00 hod. Sokol Plavy B – Sokol Kokonín, 15,30 hod. SK Malá Skála – FK Železný Brod B, 16,30 hod. Okresní soutěž: Sokol Radčice – FK Jiskra Mšeno C, 16,30 hod. TJ Vesko Nová Ves – Spartak Smržovka B, 16,30 hod. TJ Lučany B – Slavoj Kořenov, 14,00 hod. Neděle 26. září Fotbal:

Fortuna liga: FK Jablonec – FC Slovan Liberec, 16,00 hod. I.B třída: TJ Sokol Držkov – TJ Sokol Jablonec nad Jizerou, 16,30 hod. TJ Spartak Smržovka – TJ Sokol Bozkov, 16,30 hod. POZOR ! FOTBAL SE HRAJE TAKÉ VE SVÁTEK, V ÚTERÝ 28.9. Kam za fotbalem 28. září Fortuna ČFL: FK Jablonec B – FC Hradec Králové B, 11,00 hod. Krajský přebor: FK Železný Brod – FK Slovan Hrádek nad Nisou, 16,30 hod. I.B třída: TJ Albrechtice – TJ Jiskra Harrachov, 15,30 hod. TJ Jiskra Mšeno - TJ Lučany , 16,30 hod. TJ Jeníšovice – Spartak Smržovka , 16,30 hod.