Jablonec n. N. - Ze Sparty panovaly obavy…

Jablonec vyhrál | Foto: fkjablonec.cz

Sparta v současných dnech není v nejlepším rozpoložení, nicméně její vedení neustále hovoří o zisku mistrovského titulu což pro Požárovo a Holoubkovo mužstvo znamená jediné: Neprohrát!



Jablonec? Kluckého hoši nemají bodů na rozdávání, pod nimi v tabulce se to vaří, a tak není divu, že ze Sparty panovaly obavy. Klucký musel postrádat zkušeného hosta ze Sparty Petra Jiráčka, protože tak zněla dohoda klubů. K dispozici nebyl ani jablonecký Rosický Masopust, jehož na hřiště nepustila už ve druhém zápase nemoc.



Favoritem byli rozhodně rudí z Letné, taky do zápasu rovnou vletěli. Míč šel z nohy na nohu, sparťanům rozhodně nechyběl pohyb, ale už v 9. minutě dostali „ťafku" v podobě gólu Mehanoviče, ten poslal pohotovou po rychlé akci Koubkovi do sítě a ten jen kroutil hlavou. Spartu gól moc nezchladil, ale ve 20. dostala další ránu a najednou to bylo 2:0. Komu se tohle proti Spartě podaří?

Půle se dohrála tak, jak prakticky vypadal celý zápas. Sparta hrála svoje bago, nepůjčovala příliš Jablonci míč, ale když přišla k vápnu, bylo po kouzlech a když už něco prošlo, zasáhl s naprostou jistotou Vlasta Hrubý. A když se na její hře nic nezměnilo ani po obrátce, obětavost a bojovnost domácích přinesla sladkou odměnu: v 87. minutě, po rohu a trmě vrmě před Koubkovou bránou, si naběhl na odražený míč střídající Mihálik a Koubka pokořil potřetí! Sparťané v ochozech vzývali Spartu, ale ta by dala v tento den gól jenom z penalty – a to se v poslední sekundě prodloužení podařilo. Gól dal, kdo jiný, než i jablonecký hrdina David Lafata.



Ten výsledek tipoval asi málokdo, věřilo se, že Rostov byla pro Spartu jenom noční můra, ale ona asi nebyla. Její hráči bojovali do poslední minuty, byli technicky i kombinačně na výši, ale, když je v poslední době ve vápně „vypnutý" David Lafata, tak dát gól je problém.



A tak se nakonec konala poprava fotbalistů Sparty doslova v přímém přenosu, díky televizi to viděla celá republika.



Jablonečtí diváci, kterých přišlo konečně přes čtyři tisícovky, svoje hochy po zápase vytleskali, sparťané ty svoje vyplísnili. Báječný fotbalový zážitek pro Jablonec, napínavá podívaná od první do poslední minuty, taková byla jarní premiéra. Bravo pánové! A za týden přijede další pražský tým, Bohemka, kope se v sobotu v 15 hodin. Ideální čas, co vy na to, fandové ?

Sparta se neporáží každý týden, takže statistické údaje ze zápasu určitě budou fanoušky zajímat:



Sestavy :

• FK Jablonec: Hrubý – Janković, Pernica, Beneš (C), Zelený – Pospíšil (71. Trávník), V. Kubista – Diviš, Mehanović (86. Považanec), Matěj Hanousek – Doležal (66. Mihálik).

Náhradníci: Valeš – Hübschman, Mihálik, Považanec, Trávník, Zreľák.

• AC Sparta Praha: Koubek – Karavajev, Mario Holek, Michal Kadlec, Nhamoinesu (22. Hybš) – Konaté (73. V. Kadlec), Sáček, Čermák, Albiach – Juliš (58. Josef Šural), Lafata (C).

Náhradníci: Bičík – Havelka, Hybš, V. Kadlec, Josef Šural, Vácha, Vatajelu.

Branky: 9. Mehanović, 20. Mehanović (Pospíšil), 87. Mihálik – 90+3. Lafata (pen.)

Karty: 86. V. Kadlec (SPA)

Držení míče: 43 % : 57 %.

Střely na branku: 9:8. Střely mimo: 3:9. Rohy: 2:5. Ofsajdy: 0:0. Fauly: 16:8.

Zápasu přihlíželo 4062 diváků

Rozhodčí: P. Královec – T. Mokrusch, Z. Dobrovolný