Před zápasem domácího béčka s nedalekými Plavy se předával neobvyklý dar. „Na našeho hlavního trenéra starší přípravky Jardu Ducháče spadl při kácení v lese strom. A on namístě zahynul. Jarda tady trénoval i svého syna, který tady chytá za mladší žáky. Přes známé se tato smutná událost donesla k Pepovi Jindřiškovi, který pochází z Plavů, hrál za ligový Jablonec a teď působí v pražské Bohemce,“ vysvětlil za organizátory z klubu Jiří Macek.

Přjel rodák z Plavů

A klub hned projevil zájem se přidat a pomoct rodině. Uspořádal aukci jeho kopaček po zápase s Opavou, ve kterém dal Pepa Jindřišek rozhodující gól. „Vydražili se po internetu za 9400 korun. A peníze přijel předat hráč spolu s ředitelem klubu Darkem Jakubowiczem. Pro malého fotbalistu Jardu Ducháče to byl velmi hezký okamžik. „Za peníze pro Jardu mu klub koupí vybavení pro brankáře, kopačky, rukavice, dres a co zbude, zůstane pro smržovské žáky. Tak si to přála Jardova maminka,“ dodal Jiří Macek.

Pomohla i rektorka

Ředitel Bohemians Praha 1905 Dark Jakubowicz k předávání uvedl: „V poslední době jsme se začali víc zamýšlet nad projekty v rámci sociální zodpovědnosti. Když Pepa Jindřišek s tímto návrhem přišel, rádi jsme se zapojili. Dražba byla přes internet a během měsíce mohl přispět kdokoliv. Kopačky nakonec vydražila rektorka Vysoké školy finanční a správní Bohuslava Šenkýřová, která podporuje jak klub tak i tuto dobrou věc. A navíc si kopačky nenechala a věnovala je Jardovi. Jsme rádi, že se vybralo tolik peněz,“ zdůraznil ředitel Jakubowicz.

Pozdravil kamarády

Pepa Jindřišek se pozdravil s fotbalisty na hřišti a pronesl přání, že by rád, když by bylo potřeba, za Plavy nazul dres, oblékl kopačky a pomohl. Ředitel Jakubowicz na to pohotově a s úsměvem odpověděl: „Tak to opravdu dnes nepůjde. Věřím, že si Pepa zahraje za Plavy ještě dost, až skončí aktivní kariéru. Ale zatím doufám, že mu ještě dlouho vydrží a on že bude ještě dlouho nastupovat za Bohemians.“

Na FK rád vzpomíná

Úspěšný ligový fotbalista z Plavů pochází. S fotbalem tam v žákovském věku začínal. Potom se stal hráčem prvoligového Jablonce. Také on už hrál na Střelnici pod taktovkou Petra Rady a dalších koučů, kteří Jabloncem prošli. „Jablonecký fotbal sleduju. Rád vzpomínám na roky, kdy jsem na Střelnici hrál. Mám tam ještě pár zná