Hosté měli na začátku utkání navrch. Domácí s postupem času hru vyrovnali a snažili se získat iniciativu a Jablonecké chtěli zatlačit před jejich branku. To se jim však příliš nedařilo, hostující obrana si se všemi náznaky šancí dokázala poradit a naopak, hrozbou pro Baník mohly být rychlé výpady Jablonce.

Ani ty ale k vytvoření jasné šance nevedly. Oběma týmům v prvním poločase chyběla koncovka a statistika střel na branku byla tristní – 0 : 1! Do kabin tak mužstva odcházela za bezbrankového stavu, když oba týmy se celý poločas potýkaly s řadou nepřesností v rozehrávce.

Do druhého poločasu domácí trenér Hapal kompletně změnil útočnou formaci a byl to povedený tah. Po zachycené rozehrávce Jablonce na polovině Baníku vyrazil do rychlého úniku Šín. Na hranici jablonecké šestnáctky našel přesnou nahrávkou nabíhajícího Ewertona, který po sedmi minutách na hřišti povedenou střelou poslal domácí celek do vedení.

Baník po vedoucí brance trochu přitlačil, při jednom z rohových kopů dokonce na brankové čáře zaskakoval za brankáře Hanuše jeden z jabloneckých beků. Jak ale běžel čas, přidávali hosté na tempu a domácí si koledovali o vyrovnání. Do slibných situací se postupně dostali hostující Fortelný, Kanakimana a Nebyla. Obrana Baníku s vypětím sil dokázala tyto příležitosti zmařit a Baník si tak deset minut před koncem držel vedení. Šance poté přišly i na domácí straně a v 84. minutě byli ostravští borci blízko brance, když po zpětné nahrávce Šína střílel Boula. Jeho ránu ale jablonečtí beci zblokovali a stejně tak dopadl i pokus Holzera.

V závěru pak vrhli hosté všechny síly do snahy stav srovnat, domácí ale s pomocí štěstěny jednobrankové vedení udrželi. A Jablonečtí, přes sympatický výkon, se z Ostravy vrátili bez bodů.

Co chybělo tým trenéra Luboše Kozla k zisku alespoň jednoho bodu?

„Jednoznačně kvalita ofenzivní fázi, do třiceti metrů od brány to bylo ještě docela slušné. Ale v té finální fázi jsme dneska neprokázali takovou kvalitu jako třeba Everton. Mrzí mě také, že jsme měli aut u rohového praporku, ale ztratíme míč a ještě necháme soupeře vyjet do protiútoku tři na dva. To by se stát nemělo. V závěru jsme trochu ožili. Myslím si, že tomu pomohli střídající hráči. Ale ani Beny, bohužel, ty dvě situace nevyřešil tak, abychom alespoň vyrovnali. Je škoda, že jsme dneska tady něco neuhráli. Alespoň ten bod, k tomu nebylo daleko. Utkání bylo vyrovnané. Myslím si, že v první půli, i když domácí měli trošku pozměněnou sestavu, v těch fázích, kdy nebyli úplně sehraní, jsme toho měli využít víc. V druhé půli přidali tři hráče nahoru, tak jsem věděl, že to bude těžší. Ale myslím, že nám to ukazuje, že nám zatím trošku chybí kvalita v ofenzivě."

Ostravský kouč Hapal slavil v den zápasu narozeniny. Dárek mu ale jeho svěřenci dali už dřív a dnes a přidali další tři body.

„Dali mi ho už v poháru, ale dneska měl i druhý gólman Dominik Holec narozeniny, kulatiny, tak jsme rádi, že to oslavíme vítězně. Časté naše dnešní změny byl úmysl. Dali jsme šanci jiným hráčům. Myslím si, že nám to ale v první půli moc nešlo. Ale neřekl bych, že se nepracovalo. Hráli jsme do defenzivy velice dobře. Chyběla nám kvalita řešení, finální fáze, hodně jsme kazili. Potom po těch změnách jsme to zkvalitnili. A ta druhá půle bych řekl, že už byla podle našich představ. I když jsme to mohli ještě zabít druhou šancí a druhým gólem. O poločase jsme střídali, protože nám nefungovala součinnost, byla tam díra nahoře, protože byli hodně od sebe. Vyhrávali nám tam souboje, prakticky jsme tam neuhráli žádný balon a nic jsme si nevytvořili. Musím říct, že kluci, kteří do hry vešli, to podpořili a hráli velice dobře a ten zápas nám pomohli vyhrát,“ zdůraznil domácí kouč.

FC Baník Ostrava : FK Jablonec n. N. 1 : 0 (0 : 0)

Branky: 53. Ewerton

Sestava FK Jablonec: Hanuš – Cedidla, Martinec (84. Nardini), Tekijaški (C), Polidar (74. Kanakimana) – Beran, Nebyla – Čanturišvili, Hollý (58. Fortelný), Alégué (58. D. Souček) – Schánělec (74. Velich).