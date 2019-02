Jablonecko /FOTOGALERIE/ - Pěnčín remízou s Jablonečkem přišel o post lídra přeboru. Mšeno, Sedmihorky a Pěnčín se srovnaly na čele tabulky krajského přeboru. Karel Šefr z Železného Brodu má vážný úraz.

Všechny týmy z Jablonecka se představily na hřištích soupeře. Dramatický zápas zažil Železný Brod s Pěnčínem/Turnov, kde volnější řízení utkání hráči domácích docela zneužili.



Cvikov – Mšeno

2:7 (1:2)



Mšeno odjelo do Cvikova s jasným cílem – odčinit domácí zkrat s Hejnicemi.



Zápas začalo Mšeno aktivně a tentokrát se hráčům dařilo hrát po stranách a dávat dobré centry do vápna, kde na ně čekala dvojice Pokorný – Čech. Už v 11. minutě padla úvodní branka zápasu. Za Mšeno otevřel skóre Lietava.



Pak ale přišel ve 26. minutě ojedinělý únik domácích a následný pád ve vápně – penalta a Rudinský se nemýlil.



Mšeno trochu znervóznělo po vyrovnání, ale ještě do konce poločasu se podařilo hostům opět odskočit do vedení.



Druhé dějství přineslo rychlou branku zásluhou Čecha a vedení Mšena 1:3. Pak ale byl opět ojedinělý průnik domácích a opět to útočník neustál – penalta. Míč si postavil opět Rudinský a trefil se.



To už ale bylo od domácích vše a dalšími čtyřmi góly Mšeno suverénně završilo účet sobotního zápasu – 2:7.



Branky: 70., 78. a 87. Pokorný, 54. a 72. Čech, 11. Lietava J., 44. Petrtýl – 26. a 61. Rudinský (oba PK). Rozhodčí. Rakouš, ŽK: 2:0, ČK: 1:0 (43. Sukovatý).

Mšeno: Brániš – Rác, Vanc (75. Kohout), Šimek, Bém – Petrtýl, Brož, Vrabec (80. Holeček), Lietava J. – Pokorný, Čech.



Pěnčín T. B – Železný Brod

2:1 (0:1)



Smutný zápas odehrál Železný Brod na hřišti Pěnčína Turnov B. Pro hosty není největší ztrátou prohra, ale těžké zranění Karla Šefra z úvodu zápasu.

Brodský útočník šel za míčem, který směřoval na domácího gólmana Hýka.



U míče byl Šefr dříve, než gólman a ten jej skluzem s nohama napřed poslal tvrdě k zemi. A co na to sudí? Nic, údajně hrál gólman míč. Záznam utkání mohou fanoušci vidět na internetových stránkách www.tvcom.cz.



Nicméně takový střet se může stát, ale aby si pak brankář se spoluhráči plácnul, to se jen tak nevidí a disciplinární komise by měla tento případ exemplárně řešit.



Po téměř půlhodinovém přerušení se znovu začalo hrát a hosté dokonce šli do vedení. Hra se ale ještě přitvrdila. Další tvrdý střet přišel v 65. minutě. Havrda byl nekompromisně poslán k zemi soupeřem, který byl bez možnosti hrát míčem – jen žlutá karta.



Domácí dali ve druhém poločase dvě branky a zvrátili stav ve svůj prospěch.



Branky: 54. a 77. Škréta – 45. + 12 Maryško. Rozhodčí: Pařík, ŽK: 5:3. Diváků: 60.

Ž. Brod: Sedláček – Vozka, Hadač P., Berka, Hadač I. – Wanacki (102. Javůrek), Maryško, Šimek – Havrda, Šefr (32. Kuhn).

Na videozáznam utkání se podívejte ZDE.

Jablonec n. J. – Pěnčín

1:1 (0:0)



Hosté odehráli nejlepší duel podzimní části s kvalitním soupeřem. Počáteční euforii domácích Pěnčín zvládl a v 11. minutě mohl jít do vedení – Pszyk ale tutovku nedal.



Druhá půlka byla lepší pro hosty, ale na branku čekali marně. Dokonce ani z metru nedokázali hosté domácího Hančila překonat. Až v 76. minutě otevřel skóre po rohu Chlomek – 0:1.



Pak přišel trest v 87. minutě. Po standardce neuhlídala obrana Pěnčína Vránu, který pohodlně vyrovnal na 1:1.



Branky: 88. Vrána – 76. Chlomek. Rozhodčí: Brož V., ŽK: 2:2. Diváků: 110.

Pěnčín: Matějček I. – Ráček, Balásek, Heinrich, Sekerák (50. Matějček J.) – Kulhánek, Pszyk, Mrklas, Matějček P. – Sedlmajer (65. Pumrle), Chlomek (87. Konopásek).



Česká Lípa B – Desná

3:1 (1:0)



Domácí byli fotbalovější, a to i díky posilám z třetiligového áčka. Vytvářeli si územní převahu a zaslouženě vyhráli.



Hosté se dočkali branky v 72. minutě. Kopal našel milimetrově Vokála. Ten se rozhlédl a ve volném prostoru našel Kobylku, který se už nemýlil a snižoval na 2:1.



Nakonec ještě v závěru dali domácí na 3:1 a bylo hotovo.



Branky: 15. Ledl, 57. Holeček, 90 + 2 Burian – 72. Kobylka. Rozhodčí: Nádeník, ŽK: 4:2. Diváků: 70.

Desná: Maňák – Kopal, Pipek, Bartoš, Křemen – Hudec (69. Kobylka), Hlubůček, Zonyga, Šindelář – Rimský (46. Kořínek), Vokál.

#nahled|https://g.denik.cz/10/c7/tabulka_kp_5kolo_denik-hp_top.jpg|https://g.denik.cz/10/c7/tabulka_kp_5kolo.jpg|Tabulka krajského přeboru - 5. kolo.#