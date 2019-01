Jablonec /FOTOGALERIE/ - Fotbalisté Baumitu Jablonec zvítězili včera v 27. kole první ligy nad Hradcem Králové 2:0. O jejich výhře rozhodl dvěma góly nejlepší střelec soutěže David Lafata, který rozšířil počet svých tref v sezoně už na 25.

Jablonec bodoval po třech předešlých prohrách a v zápasech s „Votroky" udržel potřetí za sebou čisté konto. Hradec naopak počtvrté z posledních pěti kol prohrál a stále ještě nemá definitivně jistou záchranu.

V předchozích devíti zápasech Hradce pouze jednou padly více než dvě branky a ani v Jablonci to od začátku nevypadalo na velkou přestřelku. Východočeši se zatáhli a Baumit tento obranný val zprvu jen složitě překonával.

Zajímavějších momentů se diváci dočkali až na konci první půle. Nejprve ve 40. minutě mohl otevřít skóre střídající Malinský, který nahradil zraněného Voltra. Po jednom z brejků postupoval z úhlu sám na Špita a Jablonec zachránila tyč.

O čtyři minuty později ale udeřili Severočeši. Po pěkné kombinaci našel Eliáš stříleným centrem z levé strany Lafatu a ten hlavou s přehledem překonal hostujícího brankáře Lindra.

Po změně stran Jablonec ožil až od 60. minuty. V rozmezí několika vteřin vystřelili Jablonský, Vošahlík a Lafata, Hradec ale dobrými zákroky podržel Lindr. Lafata se neprosadil ani dvacet minut před koncem, kdy mu hostující gólman nepříliš důraznou střelu vytěsnil mimo tyče.

Nejlepší ligový kanonýr se tak 25. gólu v sezoně dočkal až v 77. minutě, kdy po Jarolímově přihrávce z voleje umístil balon přesně do sítě. Lafata pak neměl daleko k hattricku, v další šanci se už ale neprosadil. V té době už hosté dohrávali o deseti bez vyloučeného Holeše.

Jablonecký kouč František Komňacký si pochvaloval, jak jeho svěřenci k duelu přistoupili. „Ztratili jsme všechny šance splnit náš předsezonní cíl a je těžké namotivovat mužstvo, aby hrálo, jak se říká o život. Dnes jsme šli za vítězstvím, i když se nám nedařilo herně. Potřebovali jsme vyhrát, to jsme splnili. Držíme se v první polovině tabulky a věřím, že se v ní udržíme do konce soutěže," řekl Komňacký.

Přiznal, že se jeho svěřenci proti soupeřově zatažené obraně prosazovali těžko. „Náš tým není v pohodě, chybí nám lepší pohyb, rychlejší kombinace, a když narážíme na soupeře, který má dobrou obrannou fázi, je těžké se prosadit," uvedl Komňacký.

Důležité podle něj bylo, kdo dá první gól. „Kdyby dal Malinský branku místo té tyčky, kdo ví, jak by se utkání vyvíjelo. To jsou mnohdy zlomové okamžiky," řekl Komňacký, který vyzdvihl střelce obou branek Davida Lafatu. „Opět se ukázalo, jak je Lafata pro Jablonec důležitý. Je důrazný, má skvělý výběr místa a my se na něj můžeme v takových situacích spolehnout," dodal Komňacký.

Kouč Hradce Králové Václav Kotal se pozastavil nad tím, že Lafata dal v sezoně 25 branek, o pět víc než celé východočeské mužstvo dohromady. „To je dostatečnou vypovídající hodnotou a z tohoto pohledu lze hodnotit úroveň dnešního utkání," podotkl Kotal.

Připustil, že bez gólu se v Jablonci většinou těžko boduje. „Měli jsme několik dobrých šancí, bohužel ta největší skončila na tyči. S těmi dalšími jsme naložili tak, jak naložili. Pokud v Jablonci nedáte gól, nemůžete pomýšlet na body. I když se Jablonci nedařilo, minimálně jednu branku dal. Bohužel naše efektivita končí u hranice pokutového území," posteskl si Kotal.