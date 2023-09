Jablonec postupuje! Alespoň částečně si jablonečtí fotbalisté zlepšili náladu v pohárovém klání 2. kola MOL Cupu. Na hřišti třetiligové Admiry Praha rozhodli o svém jasném postupu a vysoké výhře především brankami v začátku obou poločasů.

MOL Cup: FK Jablonec - Admira Praha | Foto: fkjablonec.cz

Trenér Látal se v pohárovém klání musel obejít bez hráčů povolaných do reprezentačních výběrů. I proto dostali v základní sestavě prostor další hráči z kádru.

Jablonec se v zápase uklidnil brzkou brankou. V 6. minutě po dobré kombinaci si míč navedl před soupeřovo vápno Alegue a utaženou střelou k tyči poslal Jablonec do vedení – 0:1!

Další branku se ale jabloneckým barvám přidat nepodařilo, neboť Drchal v pádu těsně nedosáhl na pobídku Kratochvíl a při dalším zakončení napálil skákavý balon Chramosta mimo. Ve 13. minutě Alegueho přetažený rohový kop zavíral na zadní tyči Drchal, ten pálil z voleje, ale rozezvonil jen tyč.

Poté se začali čím dál více osmělovat i fotbalisté Admiry. První pozdrav vyslal brankáři Fendrichovi Koutecký. Stejný hráč vzápětí vymyslel kolmici středem hřiště na Šilera, který ale tváří tvář jabloneckému gólmanovi naštěstí přestřelil břevno!

V závěru první půle sledovalo 550 diváků šance Severočechů. Brankář Keller ale vyrazil střelu Vakha a skvěle zneškodnil zblízka i dorážku Chramosty. Před odchodem do kabin zkoušel technický obstřel na soupeřovu branku Vakho, ale cíl minul o decimetry.

Gólové pojistky se Jablonec dočkal hned po změně stran. Ve 47. minutě Vakho vysunul Chramostu a ten propálil domácího gólmana a uklidnil Jablonec. Naši hráči se sotva doradovali, běžela 48. minuta a náš tým si podobnou akci zopakoval, útočník Chramosta znovu dostal dobrý balon za obranu a znovu si počínal jako mazák a prostřelil gólmana Kellera – 0:3.

O čtyři minuty později rozehrál Jablonec rohový kop, který vrátil hlavou Drchal na zadní tyč, kde stoper Tekijaški hlavou zvýšil – 0:4.

V 57. minutě ale jablonecká obrana nechala ve vápně trestuhodně neobsazeného Burýška, který rybičkou po centru snížil na 1:4. Brankový festival druhého poločasu ale dál pokračoval, za obranu si zaběhl Alegue, s balonem se vyhul i brankář Pražanů a dal do opuštěné branky na 1:5.

Dvacet minut před koncem pálil efektně střídající Schön a brankář Keller vytáhl proti jeho štiplavému pokusu neméně povedený zákrok, který roztleskal přihlížející diváky. První minuty v dresu A-týmu si odkroutil z rezervy mladý Kubín. Ve zbytku zápasu už si ani jeden z týmů větší příležitost nevypracoval a Jablonec si tak s přehledem zajistil postup do 3. kola poháru MOL Cup.

Trenér Radoslav Látal se v pohárovém duelu konečně dočkal první výhry v soutěžním zápase. „Úkol jsme splnili. Mohli jsme rozhodnout už v prvním poločase, ale Drchal a další své šance nedali. Od pětadvacáté minuty do zbytku poločasu jsme zbytečně dlouho drželi míč a brzdili hru. Zrychlili jsme to až po poločase, kdy jsme dostali míče za obranu na rychlé brejky a tam jsme ten zápas rozhodli. Dnes jsme splnili povinnost, máme z toho dobrý pocit. Jsem rád, že jsme taky dostali do hry Chramostu, protože už jsem zase někde četl, že ho chceme vyměnit, což není pravda. Dnes dal dva góly, chytil se a věřím, že nám pomůže už v derby,“ uvedl bezprostředně po zápase kouč Jablonce.



FK Admira Praha - FK Jablonec 1:5 (0:1)

Branky: 57. Burýšek - 6. a 62. Alegue, 47. a 48. Chramosta, 52. Tekijaški

Sestava FK Jablonec: Fendrich – Štěpánek, Tekijaski, Martinec, Polidar (55. Daniel Souček) – Alegue, Kratochvíl (66. Hübschman), Houska, Vakho (55. Schön) – Drchal (66. Náprstek), Chramosta