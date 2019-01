Železný Brod - Zápas tentokrát moc fotbalové krásy nepřinesl a Brod rozhodně nenavázal na předchozí sympatické výkony proti doma Turnovu a venku v Ústí nad Orlicí. Zatím nejslabší jarní výkon ale paradoxně přinesl první bod. Divizní fotbalisté Železného Brodu začali s favoritem dobře a brzy šli do vedení. Jenže vlastním gólem vyrovnali na konečných 1:1.

V úvodu měl Železný Brod výhodu dvou rohů, které Brod rozehrál na krátko, ale dvakrát o míč lacino přišel. Navíc po druhém rohu místo ohrožení branky Letohradu přišel po Peškarově ztrátě kontr hostí a tutovku musel zlikvidovat brankář Kopal. Ve 12. minutě přišel Brod snadno k vedoucímu gólu, když Kopal rozehrál nakrátko Kordíkovi, který dlouhým míčem za obranu našel Hlouška, a ten z hranice vápna prostřelil špatně vyběhnutého brankáře hostí a míč se pomalu dokoulel do opuštěné branky Letohradu.

V 21. minutě naopak přišel laciný gól hostí, když se na velkém vápně domácích ukopl stoper Brodu Toman a do protipohybu brankáře Kopala přesně zamířil k tyči. Po klasickém vlastenci bylo srovnáno. Ve 24. minutě se dostal ke střele z vápna Havrda, který levačkou mířil k tyči, ale hostující brankář byl na místě. V prvním poločase ze strany Brodu stojí za zmínku už jen dva náznaky šancí, do kterých se dostával za obranu hostí Havrda, ale poprvé převzetí míče nezvládl technicky a podruhé mu chyběla rychlost. Hosté se do vážnější šance v průběhu první půle již nedostali.

Ani druhý poločas moc fotbalu nepřinesl. V 59. minutě se dostal z úhlu za obranu Letohradu Hloušek, ale míč si nedokázal přikrýt a obránce mu v nadějné pozici míč ukopl. V 63. minutě měli hosté výhodu standardní situace, při níž špatně vyběhl brankář Kopal, který se ve vzdušném souboji k míči nedostal. Míč propadl před branku a po následném závaru zachránila Brod tyč. Okamžitě z protiútoku měl Brod svoji největší šanci zápasu, když se po levé straně pěkně uvolnil Holeček a z křídelního prostoru trefil tyč. Od té se míč odrazil na druhou stranu branky, kde osamocený Wanacki při dorážce z metru do prázdné branky orazítkoval ve skluzu druhou tyč letohradské branky.

V poslední části zápasu začali mít hosté jednoznačně navrch. V 76. minutě chytil tutovku Kopal. V 81. minutě znovu Kopal zabránil gólu hostí a ani další střela Letohradu v 82. minutě gólem neskončila. Minutu před koncem se na druhé straně dostával do šance Hloušek, ale jeho střela byla zblokovaná. Zápas tak skončil dělbou bodů, která je, vzhledem k průběhu zápasu, spíše úspěchem Brodu. Každopádně remíza v boji o záchranu železnobrodskému týmu moc nepomohla.

Paradoxně tak po zatím nejslabším výkonu jarní části divize získali fotbalisté Brodu první bod. Toho si je vědom také trenér Josef Hloušek. „To charakterizuje celý zápas. Po nejslabším výkonu přišel první bod. V domácím zápase je to samozřejmě ztráta, ale je to pravda. Herně jsme nenavázali na první dva zápasy v soutěži. Trenér Letohradu na obou našich zápasech byl a soupeř to měl postavené na brejkových situacích. Mají dobrého brankáře a kvalitní stoperskou dvojici. Zápas mohl skončit i našim vítězstvím, ale i porážkou. Jsem rád, že jsme to v závěru ještě uhlídali. Týmově jsme dneska nehráli dobře, ale musím dneska vypíchnout individualitu v podobě brankáře Ládi Kopala. Ten nás podržel v některých situacích a i díky němu se skóre už neměnilo," říká trenér Železného Brodu.

Železný Brod - Letohrad 1:1 (1:1)

Branky: 12. Hloušek - 21. vlastní Toman. Rozhodčí: Koval, ŽK: 4:1. Diváků: 176. Ž. Brod: Kopal - Honc, Toman, J. Kordík, Kraus - Maryško (87. Kotlár), Peškar - Wanacki (89. Brožek), Havrda (74. Kovář), Holeček (65. Šilhán) - Hloušek.

(ber, kle)