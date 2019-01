Praha - Fotbalisté Liberce zvítězili v 16. ligovém kole na hřišti Slavie 3:1 a udrželi venkovní neporazitelnost. Za triumfem je nasměroval bývalý hráč soupeře Gebre Selassie, který nejprve vybojoval penaltu a do pauzy sám přidal pojistku.

Slavia vs. Slovan. Jan Blažek ještě v dresu Slavie, dnes bez angažmá. Tomáš Jan bude nejspíš připraven na lavičce | Foto: Jaroslav Appeltauer

Po přestávce zvýšil Breznaník a Pražané už jen snížili zásluhou Latky. Slavia přišla o patnáctizápasovou domácí neporazitelnost a po pěti zápasech poprvé prohrála.

Domácí přitom nezačali špatně a v úvodu byli dokonce nebezpečnější. Do liberecké obrany podnikli několik brejků a po Jarolímově střele musel ve dvanácté minutě vytáhnout pohotový zákrok brankář Bičík. Slovan ale postupně získával převahu a po sérii rohových kopů si připravil také první větší šanci. Po Štajnerově tečovaném rohu předvedl dobrý reflex slávistický gólman Čontofalský.

Klíčovým momentem utkání byla 28. minuta. Trubila ve vápně podrazil unikajícího Gebre Selassieho a Štajner z nařízené penalty s přehledem vstřelil svůj osmý gól v sezoně. Hned vzápětí Pražané na druhé straně marně reklamovali po Blažkově ráně ruku jednoho z hostujících beků v pokutovém území.

Místo toho Liberec přidal ve 34. minutě druhou trefu. Po centru z pravé strany Rabušic krásně zašlápl míč pro Gebre Selassieho a ten zblízka zavěsil nekompromisně pod břevno v poločase to bylo 0:2.

Do druhé půle slávisté vstoupili nabuzení a hned po chvíli Bičíka protáhl Blažek, jenž v Edenu právě z Liberce hostuje. Byl to ale jen chvilkový záchvěv domácího týmu, který přibližně po hodině hry razantně utnul nejlepší střelec Slovanu Breznaník. Po pěkné individuální akci napřáhl z dvaceti metrů a přesnou střelou zaznamenal už svůj devátý gól v ročníku.

Slavia se zmohla jen na korekci skóre. Hlouškův centr z levé strany zužitkoval v 77. minutě hlavou Latka a připsal si první ligový gól po návratu do pražského klubu. Liberečtí zopakovali v Edenu loňskou výhru 3:1 a pošesté z posledních sedmi zápasů se ze Slavie vracejí s bodovým ziskem.

Slávistický kouč František Straka po prohře s Libercem neskrýval zklamání. „Chtěli jsme vyhrát a utkání jsme začali docela dobře. Jenže místo abychom skórovali, tak jsme dvakrát inkasovali po našich hrubých chybách. My jsme udělali ty první chyby, které Liberec nastartovaly, aby dnes vyhrál,“ zlobil se Straka.

Mrzelo ho, že Pražané nedokázali potvrdit tři výhry za sebou a v závěrečných dvou domácích utkáních kalendářního roku získali jen bod, což vyvolalo další nevoli mezi fanoušky.

„Ten kredit, který jsme si tak těžce vybojovali, jsme ztratili. Jasně jsem řekl, že budu hodnocen výsledky a jakákoliv porážka bude vyvolávat jen další emoce a nespokojenost. Budu se snažit zapracovat na tom, abychom přišli do jarní sezony v úplně jiném světle,“ uvedl Straka.

Jeho svěřencům prý v závěru podzimu docházely síly. „Přicházeli sem hráči z různých klubů a někteří vůbec neabsolvovali přípravu. Hráči potřebují pauzu, malinko už není z čeho brát a v těch posledních utkáních to sehrávalo roli,“ mínil Straka. Připustil, že v zimní pauze bude tým potřeba posílit. „Slavia má veliký potenciál mladých hráčů, s nimiž se může počítat do budoucna, ale myslím, že by měla přijít kvalita,“ dodal.

Liberecký kouč Jaroslav Šilhavý si pochvaloval, že jeho tým udržel neporazitelnost na hřištích soupeřů.

„Jsem rád, že jsme v posledním zápase v tomto roce na cizím hřišti udrželi tu sérii, kterou jsme měli. Z devíti zápasů venku jsme sedmkrát vyhráli a dvakrát remizovali, za to patří klukům velký dík,“ řekl.

Sobotní vítězství 3:1 na Slavii ale podle něj nebylo tak hladké, jak ukazuje výsledek. „Slavia v prvním poločase po našich útočných standardkách hrozila z brejků. I my jsme ale měli šance a dostali jsme se do vedení. V druhém poločase Slavia znovu nastoupila k tlaku, zlomovým bodem byl náš třetí gól,“ doplnil.